Inizia il weekend dei 12 segni zodiacali. Scopiamo come andrà in particolare la giornata di venerdì 29 ottobre a livello lavorativo, salutare e sentimentale per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: la giornata sarà in calo, anche se a livello lavorativo potreste concludere degli accordi. Per quel che riguarda l'amore, prima di prendere una decisione importante sarà meglio trovare del tempo per rifletterci.

Toro: in campo sentimentale vi sentite nervosi, sentite l'esigenza di maggiori chiarimenti. A livello lavorativo possibili polemiche con i collaboratori, attenzione ad eventuali discussioni.

Vi sentite stanchi.

Gemelli: per il terzo segno zodiacale la giornata di venerdì 29 ottobre sarà caratterizzata da stanchezza. In particolare a livello lavorativo sarà meglio fare il punto della situazione prima di proseguire.

Cancro: in amore dovete fare delle scelte importanti per il futuro della vostra coppia. Per quel che riguarda l'ambito professionale presto arriveranno delle risposte che attendete da tempo.

Leone: in ambito lavorativo in questa giornata potrebbero esserci delle discussioni da affrontare, questo potrebbe crearvi dello stress. Per quel che riguarda l'amore possibili tensioni da affrontare con il partner.

Vergine: non mancheranno soddisfazioni a livello amoroso, in particolare in questa giornata.

Nel lavoro con il sole favorevole potrete fare dei passi avanti.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: non manca energia in questa giornata, che si prolungherà per l'intero weekend. Giornata tranquilla e in amore, godetevi le belle emozioni. Nel lavoro non sottovalutare degli incontri.

Scorpione: momento di indecisione per i nati sotto questo particolare segno, in amore potrebbero esserci delle piccole ansie da gestire.

Per quel che riguarda il lato lavorativo alcune questioni potrebbero creare delle discussioni.

Sagittario: nella giornata di venerdì 29 ottobre ci sarà una bella situazione astrologica soprattutto per quel che riguarda il lato sentimentale. Cercate di superare le tensioni per vivere momenti importanti con il partner. In ambito lavorativo con la luna favorevole buon recupero.

Capricorno l'inizio del weekend sarà caratterizzato da situazioni interessanti a livello sentimentale.

Nel lavoro in arrivo delle buone possibilità.

Acquario: evitate distrazioni in questo periodo, soprattutto per il lavoro. Per quel che riguarda l'ambito sentimentale sarà meglio agire con prudenza.

Pesci: cercate di trovare del tempo per voi, prima di dedicarvi agli affari. In ambito sentimentale sarà meglio affrontare i problemi.