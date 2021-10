Le previsioni zodiacali di sabato 30 ottobre 2021 sono pronte a dare il benvenuto al primo giorno di weekend. Questo sabato sarà o no una buona giornata? Lo scopriremo insieme, tra poco, analizzando le previsioni astrologiche del giorno, in questo frangente impostate sui primi sei simboli dello zodiaco. In pratica, ad essere sottoposti ad analisi astrologiche in merito ai comparti amore e lavoro, saranno esclusivamente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. L'Astrologia di sabato preannuncia un'ottima giornata per quattro segni tra i sei in analisi.

A svettare nel limbo della buona fortuna sarà la Vergine, forte della presenza nel settore di una meravigliosa Luna nel segno. A fare da cornice al simbolo astrale di Terra citato poc'anzi altri tre segni: Gemelli, Cancro e Leone, meritatamente sottoscritti da cinque splendide stelline indice di positività e buona sorte.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 30 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Vergine (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Gemelli, Cancro, Leone;

3° posto - ★★★★: Toro;

4° posto - ★★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 30 ottobre, amore e lavoro

Ariete: ★★★.

L'oroscopo del 30 ottobre al segno dell'Ariete predice un avvio di weekend alquanto "dispettoso". In amore, non dovete farvi sopraffare dalla tensione ma mantenere un buon autocontrollo, perché in questa giornata tenderete a perdere un po' le staffe verso il partner. Fate quindi ragionare la testa e poi ascoltate il cuore prima di aprire bocca, vedrete che le tensioni andranno a scemare.

Single, avete bisogno di conferme e certezze, vi rendete conto che vi serve un punto di riferimento valido. Dovreste lavorare soprattutto su di voi se volete davvero ottenere di più, magari cambiare una situazione che non vi soddisfa. Sarete parecchio vulnerabili ed instabili in questa giornata, e iniziare un processo di cambiamento sarà importante per la vita sentimentale futura.

Nel lavoro, i vostri obiettivi sono chiari: ascoltate le idee degli altri ma poi non le prendete in considerazione. Evitate di fare questo sbaglio, affrontando questo ultimo sabato di ottobre con massimo impegno e serietà.

Toro: ★★★★. L'oroscopo di sabato a voi del segno prevede un giorno routinario, in parte buono e in altri frangenti abbastanza discutibile. Diciamo che la giornata di fine settimana sarà vivibile soprattutto in amore. In campo sentimentale, perciò, in questa giornata, avrete modo di alleggerire i vostri impegni e di concedervi dei momenti di relax. Nella relazione di coppia potete approfittarne per preparare qualcosa di speciale al vostro partner e magari rilassarvi insieme, dopo una giornata di duro lavoro (o di dolce far niente).

Single, sarà un giorno buono senza alcun dubbio, anche perché le stelle garantiranno socievolezza, euforia ed iniziative di sicuro successo. Momento ideale per definire nei dettagli un progetto familiare, anche legato alla casa e reperire i fondi necessari. Urano vi stimolerà a sfoderare i vostri talenti nascosti. In campo affettivo girate pagina con grande soddisfazione, approfittate di questa giornata per mettervi in mostra, giocate gli assi che avete nascosti nella manica e cercate, se siete interessati, l'anima gemella giusta per voi. Nel lavoro, potreste ricevere una notizia che vi appagherà parecchio e vi gratificherà. Sarete molto laboriosi dedicandovi con grande intensità ai vostri compiti.

Gemelli: ★★★★★. L'Astrologia preannuncia una giornata più che perfetta, in diversi campi di applicazione. Parlando di affetti, in amore sarà un ottimo periodo, quasi tutto all'insegna della buona energia e della gioia di vivere. Tanta creatività e la forza vitale saranno la vostra fonte di ottimismo. In questa fase sarete molto generosi e disponibili con chi necessita del vostro aiuto. In famiglia darete il massimo di voi stessi affinché le cose procedano al meglio, vi sentirete così coccolati e privilegiati. Grande l'amore del partner nei vostri riguardi. Single, a livello sentimentale arriverete ad una svolta importante capace di migliorare la vostra situazione. Con il favore delle stelle riuscirete ad impostare le basi per dei progetti importanti.

Sarete distesi, sereni e rilassati, gioirete delle piccole cose che avete. In tanti trascorrerete una serata gioiosa con gli amici di sempre. Nel lavoro, state vivendo una fase positiva e le cose andranno sempre meglio. Potreste così avere degli ottimi riconoscimenti, se non addirittura un aumento. Concluderete delle trattative importanti sulle quali stavate lavorando da tempo.

Oroscopo e stelle di sabato 30 ottobre

Cancro: ★★★★★. In arrivo un periodo sicuramente felice in molti campi che non presenterà affatto "effetti collaterali". Le stelle, pertanto, invitano voi nativi a mettere l'ansia da parte, sfruttando il periodo, e godere al massimo tutto ciò che di interessante potrebbe capitare. Per i sentimenti, vi sentirete come se il cielo vi stesse dando una seconda opportunità, soprattutto in materia amorosa.

Le relazioni per voi sono estremamente importanti e se c'è la possibilità di salvarne una sarete immediatamente pronti a farlo. Single, verrete apprezzati per la vostra disponibilità e comprensione, in fondo siete sempre stati degli ottimi ascoltatori. Non vi mancherà la lucidità, tutt'altro; sarete propositivi e butterete giù un sacco di idee, sarete molto premurosi ed appoggerete le iniziative che vi saranno proposte dai vostri amici. In fase d'approccio riuscirete anche a trovare gli argomenti giusti per convincere qualcuno che vi piace tanto e magari rapire il suo cuore. Nel lavoro, gli astri promettono un momento di euforia. Potreste ricevere elogi inaspettati che non vi faranno più stare nella pelle dalla gioia.

Leone: ★★★★★. Per voi del segno si prevede una giornata davvero perfetta sotto ogni punto di vista. Questo periodo infatti favorirà l'armonia e la comunione d’intenti, due elementi chiave in grado di ridare forza e smalto alla maggioranza dei rapporti. In amore, il cielo positivo spazzerà via tutte le preoccupazioni e vi consentirà di trascorrere una giornata felice e spensierata in compagnia delle persone che amate. Nella vita di coppia non tutto è semplice, ma i vostri sentimenti sono più forti di qualsiasi difficoltà voi possiate incontrare. Presto renderete il vostro rapporto perfetto e sereno. Single, le stelle renderanno la vostra vita sociale particolarmente viva ed entusiasmante. Il fatto che non stiate attraversando un buon momento, non significa che non possiate divertirvi e staccare la spina da tutto ciò che vi preoccupa.

Nel lavoro, è arrivato il momento di concentrarsi, anche perché la vostra convinzione vi farà primeggiare a cospetto dei vostri colleghi meno brillanti. La vostra preparazione spiccherà su tutto: al momento di decidere eventuali incarichi avrete delle belle sorprese.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, sabato 30 ottobre, preannuncia l'ingresso della Luna nel segno: in uscita dal campo del Leone, la Musa dei Poeti arriverà nel vostro settore alle ore 20:09 della sera. In campo sentimentale, gli influssi armonici della Luna aiuteranno a ricaricare energie positive. Questo è il momento buono per programmare il futuro insieme a chi amate: avete già solide basi da cui partire per cui, non abbiate paura di osare con progetti grandiosi e a lungo termine.

La felicità sarà di casa oggi e domani, grazie anche ai flussi positivi da Venere. La vita di coppia riserverà momenti di grande gioia e intensità. Single, brilleranno per voi delle stelle amiche che alimenteranno la gioia di vivere, il fascino, la sensibilità e la creatività, in ogni forma. Il tutto ben miscelato con un alto potere di seduzione che garantirà il successo nelle nuove conquiste. Una ventata di allegria e nuovi contatti: le persone si mostreranno carine e gentili nei vostri riguardi. Nel lavoro, vi distinguerete per il vostro modo di agire e sarete segnalati tra i migliori nel vostro ambiente. Avrete modo di chiedere meritate ricompense.

