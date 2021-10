L'oroscopo di venerdì 29 ottobre sarà ricco di sorprese e di eventi inaspettati. I pianeti influenzeranno in modo diverso la vita sentimentale, lavorativa e sociale di ciascuno di noi. Ci sarà chi preferirà dare spazio all'amore e chi non accetterà di non poter andare d'accordo con la propria famiglia.

Stando alla configurazione planetaria di domani, i Gemelli saranno pronti a fare dei sacrifici, mentre il Capricorno lotterà per avere tutto. L'Ariete e la Vergine saranno travolti dalla nostalgia, al contrario del Sagittario che non potrà fare a meno di concentrarsi sul presente.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 29 ottobre.

Oroscopo di venerdì 29 ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: tenderete a concentrarvi sul passato e a dare spazio ai vostri vecchi rapporti di amicizia. Verrete travolti dalla nostalgia e desidererete tornare indietro nel tempo per prendere delle decisioni diverse. L'oroscopo di domani vi consiglia di custodire i ricordi, ma di non dimenticare il presente.

Toro: sarete stanchi di stare lontano dalle persone che amate. Avrete bisogno di staccare la spina per qualche ora e di dedicarvi ad amici e famiglia. Sicuramente, vi sentirete molto meglio e sarete in grado di migliorare la vostra produttività. Potrebbe anche essere il momento giusto per conoscere la vostra anima gemella.

Gemelli: sarete consapevoli che per realizzare i vostri sogni dovrete rinunciare a qualcosa. Ovviamente, non si tratterà di un percorso facile, ma grazie alla vostra ferrea forza di volontà ce la farete. L'aiuto del partner sarà indispensabile e anche gli amici saranno un saldo punto di riferimento.

Cancro: la giornata di domani sarà caratterizzata da un ritmo piuttosto frenetico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il lavoro e l'amore vi offriranno molti spunti di riflessione e vi consentiranno di riempire la vostra vita. Forse, vi verrà offerta un'occasione preziosa. Prima di accettare, però, potrebbe essere opportuno coinvolgere la vostra famiglia.

Previsioni zodiacali del 29 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone: seguirete il vostro istinto e vi getterete a capofitto in ciò che vi fa stare bene.

Metterete il benessere personale al primo posto perché non avrete più intenzione di sentirvi infelici. L'amore non attirerà molto la vostra attenzione perché sarete concentrati maggiormente sui rapporti di amicizia.

Vergine: metterete in discussione alcune scelte fatte in passato. Proverete il desiderio di tornare sui vostri passi, ma vi renderete conto che non potrete modificare tutto. Per fortuna, nonostante tutto, avrete una giornata soddisfacente e ricca di nuove possibilità. La vita sentimentale, al contrario, sarà un po' travagliata.

Bilancia: proverete a tenervi alla larga dallo stress. Vorrete vivere una giornata rilassante, ricca di serenità e di pensieri positivi. Frequenterete i vostri migliori amici e impedirete ai problemi altrui di invadere la vostra vita.

Non sarà una questione di egoismo, ma di benessere interiore.

Scorpione: nelle discussioni con il partner salterete subito a conclusioni affrettate. Non vorrete ascoltare ragioni e sarete restii a concedere il vostro perdono. Questo vi renderà piuttosto nervosi e vi impedirà di prestare attenzione agli altri impegni della giornata. Il conforto di un amico vi risolleverà il morale.

Astrologia di domani 29 ottobre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: vi renderete conto di poter fare molto per migliorare la vostra vita. Deciderete di iniziare dalle relazioni interpersonali e dai rapporti romantici. L'oroscopo vi consiglia di porre la sincerità sopra ad ogni altra cosa. Se sarete voi stessi e seguirete il vostro carattere, tutto andrà per il meglio.

Capricorno: non sarete pronti a rinunciare a qualcosa. Lotterete per realizzare tutti i vostri sogni e per ottenere il massimo da ogni percorso che intraprenderete. Purtroppo, questo atteggiamento potrebbe esaurire tutte le vostre energie fino ad ottenere l'effetto contrario. L'oroscopo consiglia di fare delle scelte.

Acquario: accetterete di buon grado alcuni cambiamenti. Sarete pronti ad accogliere con entusiasmo determinate novità e ad adattarvi senza batter ciglio. Le vivrete come un'occasione per crescere dal punto di vista personale e professionale. La famiglia e il partner saranno fieri di voi.

Pesci: la giornata di domani vi metterà alla prova dal punto di vista sentimentale. Il rapporto di coppia presenterà delle sfide non indifferenti. Dovrete essere pronti ad adattarvi a nuovi ritmi e a gestire situazioni inaspettate. Forse, potrebbe essere la vostra occasione per introdurre dei cambiamenti nella routine.