Sta per concludersi il mese di ottobre per i segni zodiacali. Vediamo come andrà in particolare la giornata di giovedì 28 ottobre per tutti i segni zodiacali. Di seguito le stelle e l'Oroscopo per la sfera lavorativa, amorosa e salutare.

Ariete: in questa giornata non mancherà grande energia a livello sentimentale, che potrete sfruttare per mettervi in gioco. Con Saturno positivo belle le situazioni che possono crearsi anche in ambito professionale.

Toro: con la luna dissonante potrebbe essere una giornata sottotono. In campo amoroso possibili polemiche da affrontare con il partner.

In ambito lavorativo potrebbero esserci dei contrasti, attenzione alle discussioni che potrebbero sorgere con i collaboratori.

Gemelli: per i nati sotto il terzo segno zodiacale la giornata di giovedì 28 ottobre sarà caratterizzata da possibili ostilità, ma i single potrebbero fare degli incontri. In ambito lavorativo ci sono delle scelte da affrontare, considerate anche le questioni economiche.

Cancro: in questa giornata potreste avere dei dubbi in ambito amoroso, cercate di prendere del tempo per voi per riflettere. Le situazioni in sospeso a livello lavorativo potranno invece essere sbloccate.

Leone: con la luna nel segno momento di ripresa per quel che riguarda il lato amoroso. In ambito professionale sarà possibile fare dei passi avanti per ottenere l'accordo sperato.

Vergine: momento di recupero per quel che riguarda il lato salutare. In ambito professionale portate avanti le vostre idee, che potrebbero sfociare in progetti davvero interessanti. In amore, chi sta vivendo un momento di crisi, dovrà cercare dei chiarimenti.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: con Venere favorevole non mancheranno interessanti opportunità in ambito sentimentale, sarà possibile approfondire delle conoscenze.

Per quel che riguarda il lavoro ci sono state delle giornate pesanti da affrontare, ora potrebbe ripartire con nuove idee.

Scorpione: nella giornata di giovedì 28 ottobre l'influenza di Giove e Saturno potrebbe causare delle difficoltà a livello lavorativo. Per quel che riguarda l'amore alcune relazioni sono da recuperare.

Sagittario: in ambito lavorativo in questa giornata cercate di non abbattervi, i risultati a cui ambite potrebbero arrivare con l'inizio del nuovo mese.

In amore con la luna favorevole sarete più razionali.

Capricorno: potrebbero esserci dei chiarimenti in ambito amoroso, alcune coppie potrebbero migliorare il loro rapporto. Bisognerà però prendere delle decisioni. In ambito lavorativo sentite l'esigenza di prendervi delle rivincite.

Acquario: con la luna in opposizione potrebbero sorgere delle polemiche che sarà meglio non alimentare. In ambito lavorativo cercate di superare possibili problematiche legate anche a situazioni finanziarie.

Pesci: momento di recupero a livello lavorativo, potrebbero esserci delle buone opportunità. Per quel che riguarda l'amore sarà possibile superare delle crisi.