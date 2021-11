Secondo l'oroscopo del 12 novembre, i nati sotto il segno dell'Acquario si trovano in pole position. I Toro non devono arrendersi, mentre i Vergine sono un po' confusi.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: se avete troppe cose in ballo, cercate di essere cauti nelle decisioni. Non perdete di vista i vostri obiettivi, anche se potrebbero sembrarvi troppo lontani e irraggiungibili.

11° Capricorno: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 12 novembre vi invitano a non essere frettolosi. Se avete cominciato da poco un nuovo lavoro, pensateci bene prima di prendere decisioni affrettate.

10° Leone: in amore, come nel lavoro, è necessario avere pazienza. Questo non è il momento di esporsi troppo, quindi, aspettate che passi la bufera e poi potrete sfoderare tutte le vostre armi vincenti.

9° Ariete: i nati sotto questo segno sono molto socievoli. Ad ogni modo, cercate di prestare attenzione alle persone con le quali vi rapporterete. Meglio non tirare troppo la corda sul lavoro.

Previsioni 12 novembre posizioni centrali

8° in classifica Pesci: cercate di mantenere la calma nei rapporti sentimentali. Se ci sono stati dei disguidi di recente, meglio non provare a chiarire oggi. Siete ancora un po' nervosi, quindi, mantenete la calma.

7° Gemelli: questo è il momento di scendere in campo e di mostrare tutte le vostre capacità.

In ambito professionale è un periodo fervido di opportunità, quindi, non ve le lasciate scappare.

6° Vergine: l'oroscopo del 12 novembre vi invita ad agire con calma, specie se dovete prendere delle decisioni importanti. In ambito professionale dovete essere un po' più reattivi e accettare con meno passività alcune situazioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

5° Bilancia: non siate troppo frettolosi nel prendere alcune decisioni. Se le cose non vanno esattamente nella direzione sperata potrebbe essere necessario un cambiamento di rotta. Non lasciatevi spaventare dalle novità.

Oroscopo primi quattro in classifica

4° in classifica Cancro: dal punto di vista professionale potreste essere chiamati a dover prendere una decisione, quindi, siate molto attenti a ciò che fate.

In amore, invece, è importante essere riconoscenti.

3° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del 12 novembre denotano una giornata molto positiva per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Siete generosi e altruisti, ma siatelo solo con chi merita davvero.

2° Scorpione: l'amore è alle stelle per i nati sotto il segno dello Scorpione. Le coppie stabili possono vivere momenti molto passionali, mentre quelle appena nate potrebbero trasformarsi in qualcosa di più.

1° Acquario: giornata molto favorevole per le faccende di cuore. Approfittate del carisma e dell'intraprendenza per imporre le vostre idee in ambito professionale. Buon momento anche per fare investimenti.