Secondo l'oroscopo dell'11 novembre i nati sotto il segno dell'Acquario dovranno essere fiduciosi. I Leone dovranno stare attenti, mentre i Capricorno saranno molto impegnati e, forse, un po' distratti.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° Leone: chi sta lavorando ad un nuovo progetto e sta investendo anche del denaro deve essere molto attento. Non vi arrendete la primo ostacolo ma, allo stesso tempo, non fate scelte azzardate.

11° Ariete: non lasciate nulla al caso. Se dovete affrontare dei passi importanti, cercate di mantenere la calma. In amore è meglio non essere troppo pretenziosi, in questo periodo è semplice dare luogo alle discussioni.

10° Pesci: l'Oroscopo del giorno 11 novembre vi invita a tenere i piedi per terra. Talvolta vi sentite come se foste sulle montagne russe dei sentimenti e questo potrebbe destabilizzarvi. Sul lavoro dovete prendere una decisione.

9° Toro: avere tante responsabilità potrebbe compromettere la vostra serenità. Ad ogni modo, questo vuol dire anche crescere e maturare. In ambito sentimentale siete un po' insicuri.

Previsioni astrali posizioni centrali 11 novembre

8° Cancro: in amore dovete imparare ad essere moderati. Spesso tendete a vedere le cose o in bianco o in nero, tralasciando le innumerevoli sfumature. Sul lavoro dovete avere pazienza.

7° Vergine: non sempre si può ottenere tutto quello che si desidera e questo potrebbe portare a delle conseguenze negative per quanto riguarda l'umore.

Ad ogni modo, cercate di essere razionali e lucidi nelle scelte.

6° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo dell'11 novembre vi esortano ad essere calmi. Spesso tendete a trovare inutili soluzioni a problemi che non si sono ancora presentati. Meglio vivere alla giornata.

5° Capricorno: giornata piuttosto intensa per quanto riguarda il lavoro.

Quest'oggi sarà sicuramente migliore rispetto a ieri, almeno per quanto riguarda l'umore.

Oroscopo primi quattro segni

4° in classifica Bilancia: in amore è importante avere delle mezze misure. Cercate di essere cauti e di evitare di passare da un estremo all'altro. In ambito professionale, invece, non dovete essere troppo puntigliosi con il prossimo.

3° Gemelli: l'oroscopo del giorno 11 novembre esorta i nati sotto questo segno a cogliere al volo certe occasioni. Le buone opportunità non piovono dal cielo, ma necessitano di impegno e ricerca.

2° Sagittario: le stelle sono favorevoli e vi invitano ad amare. Questo è un periodo molto bello per i sentimenti, quindi, evitate di far prevalere la ragione, almeno in questo ambito.

1° Acquario: giornata molto impegnativa, ma altrettanto soddisfacente, per i nati sotto questo segno. I sacrifici verranno ricompensati, quindi, abbiate fede e non perdete mai la speranza.