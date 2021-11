Per il fine settimana di sabato 13 e di domenica 14 novembre 2021 l’Oroscopo si prospetta ancora decisamente favorevole per i nati sotto i segni di acqua, come per quelli del Cancro, mentre i segni di aria oscilleranno attorno le posizioni di mezzo. Ci saranno responsabilità importanti per i nati sotto il segno della Bilancia. A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni del weekend.

L’oroscopo del weekend: Ariete in sintonia

1° Cancro: potreste avere tanti vantaggi su un aspetto che probabilmente avrebbe potuto essere estremamente controproducente per la vostra carriera, mentre nella giornata di domenica la situazione di stampo amoroso potrebbe arrivare a fare un passo in più rispetto alla situazione attuale.

2° Gemelli: le energie saranno quelle che metteranno in moto la vostra voglia di agire, sia sul lavoro che all’interno del contesto domestico. Probabilmente la serata di sabato sarà fatta di tanta passionalità e romanticismo, secondo l’oroscopo, mentre la domenica potrete dedicarvi a un meritato riposo.

3° Ariete: avrete una sintonia sia in amore che in famiglia che sicuramente potrebbe fare la differenza con alcuni diverbi che avete avuto ultimamente. Nelle serate potrete finalmente respirare una atmosfera che probabilmente nel corso del mese potrebbe sensibilmente calare.

4° Pesci: questo weekend potrebbe essere diviso fra un po’ di pause in più e l’esigenza di dover risolvere qualche piccola faccenda lavorativa che potrebbe rimanere in sospeso ancora a lungo.

Nel complesso, l’oroscopo prevede anche qualche piccola novità in famiglia.

Acquario armonico

5° Toro: potreste fare un incontro interessante nella giornata di sabato, mentre nella giornata di domenica potrebbe presentarsi un lieve miglioramento su una faccenda che purtroppo è rimasta in un cassetto e rischia di essere dimenticata.

6° Acquario: in amore potrebbe prevalere l’armonia, diversamente da quanto prospettato nelle giornate scorse, mentre in famiglia ci sarà una discussione seppure piccola su una questione per voi molto importante. Fate attenzione alle finanze, probabilmente avrete un piccolo calo a causa di qualche spesa.

7° Capricorno: avrete la compagnia delle amicizie ad allietare il vostro fine settimana.

Secondo l’oroscopo infatti potrete trascorrere queste due giornate completamente privi di lavoro e forse anche delle responsabilità che in questo momento stanno diventando sempre più pesanti.

8° Leone: avrete un fine settimana diviso fra relax e lavoro, e probabilmente accantonerete alcune faccende amorose in virtù di alcune amicizie che stanno apparendo sempre più sincere e affiatate con voi. Probabilmente queste pause forzate potrebbero darvi un po’ di nervosismo.

Sagittario meno teso

9° Sagittario: la tensione si allenterà almeno in parte grazie a un po’ di riposo in completa solitudine. Probabilmente riflettere più a lungo su una decisione presa qualche giorno fa vi sarà utile per valutare più attentamente qualche vicenda futura che per voi sarà molto importante.

10° Bilancia: dovrete far fronte a delle vicende che vi vedono coinvolti dal punto di vista sia emotivo che per quel che riguarda anche qualche aspetto di stampo burocratico che sarà meglio organizzare per risolverlo il prima possibile, secondo l’oroscopo.

11° Vergine: in questo weekend per voi sarà consigliato evitare sforzi e stanchezza che potrebbero mettere a repentaglio il lavoro delle prossime giornate, per cui dovrete rilassarvi più che potrete anche se questo potrebbe comportare lo slittamento di alcuni appuntamenti di stampo personale.

12° Scorpione: la nostalgia del passato potrebbe prendere il sopravvento però al tempo stesso avrete delle energie necessarie per lavorare e dunque distrarvi da alcune situazioni personali. In amore purtroppo non ci sarà una buona atmosfera, ci saranno novità solamente in futuro per i single.