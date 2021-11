Secondo l'oroscopo del 6 novembre i nati sotto il segno del Sagittario sono un po' troppo impetuosi. I Bilancia devono mantenere la calma, mentre i Toro devono essere più razionali, Capricorno in pole position.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: siete in gamba, ma quando qualcuno mette in dubbio la vostra personalità andate di matto. Cercate di mantenere la calma e di lasciare che le critiche vi scivolino addosso.

11° Gemelli: i nati sotto questo segno continuano a restare molto bassi in classifica in quanto il momento non è esattamente dei migliori.

Cercate di darvi da fare un po' di più sul lavoro.

10° Vergine: le previsioni dell'Oroscopo del 6 novembre vi invitano ad essere pazienti. Se non sapete esattamente come comportarvi con una persona cara, lasciate che le cose vadano come devono andare.

9° Leone: il periodo è positivo per quanto riguarda il lavoro, tuttavia, ciò che vi fa scendere piuttosto bassi in classifica è la sfera del cuore. Siete un po' in crisi, pertanto, forse è opportuno fermarsi un attimo a riflettere.

Previsioni astrali posizioni centrali 6 novembre

8° in classifica Toro: agire in maniera troppo impulsiva non è un bene. Nella vita bisogna essere sinceri e schietti, tuttavia, ci sono delle situazioni che necessitano esclusivamente di calma e tempo.

7° Cancro: non voltatevi più indietro. Cercate di guardare avanti e di essere lungimiranti. Dal punto di vista delle relazioni ci potrebbe essere qualche tensione di troppo, cercate di prestare attenzione.

6° Bilancia: l'oroscopo del giorno 6 novembre vi invita ad essere razionali. Non siate troppo impetuosi e, soprattutto, cercate di non vedere ogni gesto fatto dagli altri come un affronto personale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

5° Scorpione: giornata di emozioni intense e forti. Oggi potreste ricevere una bella notizia che cambierà radicalmente il vostro umore. Cercate di non prendere la vita in modo troppo pesante.

Oroscopo segni fortunati

4° Pesci: se necessario, prendetevi del tempo prima di prendere una decisione estrema. In ambito sentimentale ci sono delle cose da mettere a posto, tuttavia, il periodo promette molto bene.

3° Ariete: in amore siete abbastanza audaci e questo vi rende particolarmente affascinanti. Ricordate che a nessuno piace una persona troppo passiva, pertanto, cercate di essere creativi e passionali.

2° Acquario: le previsioni dell'oroscopo del 6 novembre vi invitano ad essere più socievoli. Questo è un momento molto positivo per quanto riguarda l'amore, quindi, approfittatene il più possibile.

1° Capricorno: ottime novità in arrivo per quanto riguarda la sfera finanziaria. Un progetto al quale stavate lavorando da parecchio tempo potrebbe andare in porto. Tenete gli occhi ben aperti.