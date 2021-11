L'oroscopo della giornata di venerdì 5 novembre vede Venere cambiare segno zodiacale, spostandosi dal Sagittario al Capricorno. Quest'ultimo finalmente potrà dare il meglio di sé in amore, mentre per il segno di Fuoco ci saranno ancora tantissimi splendidi momenti da vivere. Scorpione riuscirà a stare al passo con i colleghi al lavoro così come il Cancro, che in più avrà qualche asso nella manica. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 5 novembre.

L'oroscopo della giornata di venerdì 5 novembre 2021, segno per segno

Ariete: tutta quella stanchezza che avete avuto nei giorni precedenti lentamente sparirà, ora che Marte non è più in opposizione.

Certo, in ambito lavorativo non siete ancora i migliori in assoluto, ma quando volete sapete prendervi le vostre soddisfazioni. In amore, invece, Venere ha deciso di voltarvi le spalle, dunque dedicate più tempo alla vostra anima gemella, ma soprattutto non cadete nella "trappola" dei litigi. Se siete single prendetevi tutto il tempo che vi serve per conoscervi con la persona che vi piace. Voto - 7️⃣

Toro: la Luna è ancora opposta, ma secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 5 novembre potrete contare su un alleato in più, ovvero Venere in trigono. Non preoccupatevi, perché la situazione in amore migliorerà di qui a breve. Per quanto riguarda il lavoro, invece, dovrete soffrire ancora per un po’ di tempo.

Purtroppo Marte e Mercurio si mettono in opposizione e con Giove e Saturno già negativi farsi strada, tra le varie mansioni, non sarà affatto semplice. Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata nel complesso discreta secondo l'oroscopo. Tutte le nubi e stelle negative stanno per sparire, per questo è arrivato il momento di rimettersi in pista, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dateci dentro con le emozioni, single oppure no. Apparite come delle persone interessanti e diverse, riuscirete a fare colpo. Per quanto riguarda il lavoro purtroppo Marte e Mercurio non sono più disponibili, ciò nonostante riuscirete ancora a mettere a segno discreti successi. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata senza infamia e senza lode per voi nativi del segno e la situazione sta per peggiorare.

In ambito sentimentale, infatti, Venere è ormai in opposizione, ma in questo venerdì ci penserà la Luna a darvi una mano con le vostre questioni di cuore. Nel lavoro potreste avere qualche idea interessante da proporre, ora che Marte e Mercurio si trovano in buon aspetto. Sarà dunque il momento di recuperare. Voto - 7️⃣

Leone: siete un segno zodiacale che vuole rompere gli schemi, cambiare certe abitudini e idee e fare qualcosa di diverso dal solito. Ebbene, in ambito sentimentale tutto ciò sarà possibile solo se troverete qualcuno che la pensi come voi. Per quanto riguarda il lavoro, invece, dovrete trovarvi in una posizione più rilevante e con Marte e Mercurio che diventano negativi potrebbe non essere così semplice.

Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale. Luna e Venere si troveranno in ottima posizione e vi permetteranno di vivere momenti super romantici insieme alla vostra anima gemella. Preparatevi, perché la stagione dell'amore è iniziata anche per voi single. In ambito lavorativo sarete ben concentrati sui vostri progetti e sulla vostra crescita professionale, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Bilancia: è il momento di fare i conti con una Venere negativa, dopo che quest'ultima vi ha sorriso per mesi. In amore potrete continuare ad avere un bel rapporto con il partner, ma dipenderà da voi e dalla direzione che prenderà la vostra relazione. Se siete single non è mai troppo tardi per innamorarsi, ma dovrete fare tutto in modo impeccabile.

Nel lavoro, anche se Marte e Mercurio non sono più disponibili, ci penseranno Giove e Saturno a darvi un po’ di aiuto e fortuna con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: forma fisica e intraprendenza tornano finalmente in voi grazie a Marte e Mercurio che entrano nel vostro segno. In ambito lavorativo, con il giusto impegno, sarete in grado di mettervi al passo con i vostri colleghi e presto anche voi potrete dire la vostra. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna sarà con voi ancora un'altra giornata, mentre Venere, ora in sestile, non farà mancare emozioni e sentimenti tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single vivrete momenti stupendi con le persone a cui tenete di più. Voto - 9️⃣

Sagittario: la vostra disponibilità e gentilezza nei confronti del partner e di tutti gli altri non mancherà, nonostante Venere lasci il vostro cielo.

Single oppure no, secondo l'oroscopo vi attendono ancora tantissimi splendidi momenti insieme alle persone che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro sarete ancora in grado di svolgere al meglio le vostre mansioni, merito di Giove in sestile che vi assiste. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale che finalmente vedrà spuntare il sole. Venere entra nel vostro segno e dal punto di vista sentimentale sarete pronti a dare il meglio di voi per la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single avrete bisogno di fare qualcosa di diverso dal solito e con un po’ di impegno ci riuscirete. Per quanto riguarda il lavoro con Marte e Mercurio favorevoli crederete di più nelle vostre iniziative e potrete riuscire a raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 9️⃣

Acquario: non un grandissimo venerdì secondo l'oroscopo. In amore ci sarà ancora la Luna a creare qualche piccolo disagio, ciò nonostante, con un po’ di pazienza e un atteggiamento meno impulsivo, supererete presto questo periodo. Per quanto riguarda i single fare colpo non è sempre così facile, dunque per riuscirci preparatevi al meglio. Nel lavoro attenzione a qualche possibile imprevisto che Marte e Mercurio in quadratura potrebbero procurarvi. Voto - 6️⃣

Pesci: sfera sentimentale davvero interessante per voi nativi del segno. Luna e Venere vi permetteranno di riprendere in mano la vostra vita di coppia e vivere discrete emozioni, grazie anche a un atteggiamento più vivace. Se siete single e avete fatto nuove conoscenze potreste vivere momenti intensi e particolari, in particolare i nati nella prima decade. In ambito lavorativo avrete aspettative più alte adesso che Marte e Mercurio sono favorevoli. Voto - 8️⃣