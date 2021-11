Secondo le previsioni dell'oroscopo di venerdì 5 novembre, i nati sotto il segno dello Scorpione saranno molto produttivi. I Bilancia sono un po' troppo chiusi in se stessi, mentre per i Leone ci sono novità all'orizzonte.

Oroscopo 5 novembre ultimi segni

12° in classifica Bilancia: spesso tendete a non lasciare trapelare le vostre emozioni. Questo è uno strumento di difesa per tutelare la parte più intima di voi stessi. Ad ogni modo, talvolta potrebbe farvi perdere delle occasioni importanti.

11° Gemelli: le previsioni dell'Oroscopo del 5 novembre vi esortano ad essere più chiari.

Se qualcosa non vi sta bene, non temporeggiate e parlatene con il diretto interessato. In ambito professionale mantenete un profilo basso.

10° Sagittario: la giornata potrebbe cominciare in modo un po' dissonante. Ci sono molte cose da fare e faccende da sistemare, pertanto, potreste trovarvi impelagati in questioni piuttosto incresciose, cercate di mantenere la calma.

9° Cancro: giornata di alti e bassi in ambito sentimentale. Se siete stati male per qualcosa, adesso è tempo di reagire. Non tenetevi tutto dentro perché questo peggiorerà solo le cose incrinando i rapporti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: in campo professionale si stanno lentamente aprendo delle opportunità.

Cercate di mantenere la calma e di mostrarvi sicuri di voi. In amore meglio non essere troppo frettolosi.

7° Pesci: non trascurate le persone care o potreste pentirvi. Cercate di essere sempre presenti e di non lasciare che gli altri condizionino il vostro giudizio. Sul lavoro peccate un po' di concentrazione.

6° Vergine: l'oroscopo del giorno 5 novembre esorta i nati sotto questo segno ad essere più sinceri.

Spesso tendete a tenervi le cose dentro finendo per compromettere i rapporti senza motivo. Il parlar chiaro è sempre stata la miglior cosa.

5° Capricorno: è tempo di fare grandi pulizie, naturalmente in senso figurato. Liberatevi di tutto ciò che è superfluo, sia dal punto di vista materiale sia emotivo, e concentratevi di più su voi stessi e i vostri veri affetti.

Oroscopo primi quattro segni dello zodiaco

4° in classifica Toro: giornata di ripresa per quanto riguarda i sentimenti. I giorni passati sono stati un po' turbolenti sotto questo punto di vista, ma adesso potete tirare un sospiro di sollievo.

3° Ariete: l'oroscopo del giorno 5 novembre vi invita ad essere ottimisti. Il periodo è positivo, specie per quanto riguarda il lavoro. Cercate di valutare attentamente un possibile investimento da fare a breve.

2° Scorpione: oggi sarà un giorno molto produttivo ed energico per voi. Il venerdì è sempre stato un giorno che apprezzate, tuttavia, questo in particolare potrebbe rivelarsi piuttosto interessante.

1° Leone: prima posizione per i nati sotto questo segno. Concentratevi sui vostri obiettivi, in quanto siete a un passo dal raggiungerli. In amore è possibile fare grandi progetti.