L'oroscopo di mercoledì 10 novembre 2021 è pronto a mettere in evidenza le previsioni zodiacali del giorno. Sotto analisi in questo contesto sono i sei segni relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Le configurazioni astrologiche sul periodo esaminato vedono la Luna in Acquario in opposizione diretta a Urano in Toro. Il segno di terra avrà le spalle coperte dallo specialissimo trigono con il Pianeta Venere, quest'ultimo in splendido sestile a Marte in Scorpione.

Senza dubbio, ad avere dalla loro parte la mano positiva degli astri saranno gli appartenenti al segno del Toro e quelli del Leone, entrambi valutati alla pari con le cinque stelle della buona fortuna.

Di contro purtroppo, c'è da mettere in conto il pessimo periodo pronosticato dall'Astrologia al Cancro e all'Ariete, valutati in questo contesto rispettivamente in giornata "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 10 novembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Leone;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Vergine;

3° posto - ★★★: Cancro;

4° posto - ★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 10 novembre, amore e lavoro

Ariete: ★★. L'oroscopo del 10 novembre al segno dell'Ariete predice delusioni e/o problemi di varia natura sia in campo sentimentale che nelle attività lavorative.

In amore in questo caso si prevede che l'inizio della giornata risulterà abbastanza complicata per via della posizione speculare negativa del Sole: sarebbe meglio agire sempre con la massima cautela in ogni situazione. Sono possibili scontri e spiacevoli pettegolezzi che potrebbero turbare l'atmosfera di coppia. Questo renderà necessario un dialogo di confronto con il partner per capire che cosa può essere migliorato nel rapporto.

Single, peccato ritrovarsi proprio questo mercoledì con stelle per voi antipatiche. Gli astri del momento porteranno infatti in superficie nostalgie, faccende non risolte, amori del passato. Curate la qualità del sonno e pulite la mente dall'eccessivo rimuginare di pensieri e di cose da fare, cercando di stare meglio e di rilassarvi.

Nel lavoro, essere eccessivamente rigidi in questa giornata potrebbe portare al fallimento un progetto sul quale contate parecchio e sul quale avete anche investito del denaro.

Toro: ★★★★★. In arrivo una giornata davvero alla portata, senz'altro valutata più che ottimo dall'Astrologia. Diciamo pure che questo terzo giorno della settimana potrebbe essere molto speciale. In campo sentimentale, sensibilità e chiarezza d'idee vi aiuteranno a superare qualsiasi problema. Così vi sentirete davvero bene in compagnia della persona amata, con la serata che si annuncia davvero deliziosa dal punto di vista emotivo: stessa lunghezza d'onda, ottimo livello di scambio d'idee e tante coccole solo per voi. Single, l'umore si farà brillante e forte sarà la voglia di premere sul pedale dell'acceleratore.

Tanta sarà anche la voglia di viaggiare, di allontanarsi per qualche ora dai soliti ambienti e dalle solite facce. Farete anche una bella pulizia tra amici e contatti, salvando solamente le persone che hanno meritato la vostra fiducia. Nel lavoro, vi basterà quel pizzico di fortuna per ribaltare una situazione che vi farebbe sentire finalmente appagati e credere di più in voi stessi. Verrete apprezzati per la vostra diligenza e la vostra meticolosità e vi verranno assegnati nuovi incarichi.

Gemelli: ★★★★. Si prevede un buon mercoledì per voi del segno, portato in braccio da una meravigliosa Luna in transito nel comparto dell'Acquario. In amore, una giornata positiva come questa, in cui il Sole farà sentire tutta la sua influenza, varrà la pena di essere vissuta insieme al partner.

Non c’è niente di meglio che trascorrere il tempo in compagnia di coloro che riescono a trasmettere serenità e tranquillità. Fate appello alla vostra sensibilità per comprendere le ragioni della persona amata e ristabilire la serenità. Single, cominceranno sicuramente delle giornate molto interessanti, è vero, ci sono ancora alcuni piccoli problemi da risolvere, ma tutto si avvierà verso una pacifica soluzione, rendendovi allegri, affascinanti e intuitivi. Non sarà quindi, difficile capire cosa la gente pensa di voi e agire di conseguenza. In molti comunque sarete positivi, pieni di risorse soprattutto nei rapporti interpersonali. Nel lavoro, un'ottimo cielo vi restituirà entusiasmo e voglia di vivere in grandi quantità.

La vostra attitudine verso il lavoro sarà quanto mai positivo, e vi verrà voglia di guardarvi bene intorno per cogliere delle nuove possibilità.

Oroscopo e stelle di mercoledì 10 novembre

Cancro: ★★★. Giornata abbastanza in salita valutata con la classica spunta relativa ai frangenti "sottotono". Diciamo pure che il periodo appartenente a questa parte della settimana e giunto al giro di boa, senz'altro potrebbe essere abbastanza pensieroso. Per i sentimenti, una leggera inquietudine vi farà capire che dovete staccare la spina: dovete dedicare più tempo al riposo e ai vostri familiari, per ritrovare ritmi più naturali e godervi serenamente la vicinanza dei vostri cari. Un po' di malinconia potrebbe velare l'intesa con il partner, poi però affioreranno emozioni decisamente più gradevoli.

Quindi cercate di assaporare la vita in ogni suo aspetto per goderne appieno. Single, è vero che il cielo vi guarda storto, come è anche vero che la giornata non presenta ostacoli particolarmente difficoltosi. Quindi, cercate di prestare maggiormente ascolto al buon intuito, perché a volte bisogna tirate dritti per la vostra strada convinti di essere nel giusto e non guardare in faccia nessuno. Nel lavoro, non mettetevi in ansia per una questione di scarsa importanza. Date ascolto all'esperienza, che non vi fa certo difetto, risolverete al meglio un problema che vi preoccupa.

Leone: ★★★★★. Una giornata più che ottima specialmente in campo sentimentale. Senz'altro non avrete problemi sia nel proporre situazioni nuove che affrontare insieme al partner questioni difficili.

In amore, le questioni di cuore vi riserveranno sorprese e cambiamenti piacevoli; infatti, in questo momento quello sentimentale è un argomento che vi interessa molto. Continuate a pensare in positivo e, se siete felicemente in coppia, contate pure su momenti appassionanti. L'intesa sentimentale con il partner toccherà vertici d'eccezione, con brillanti idee per la serata, da condividere con tutta la famiglia. Single, la felicità sarà a portata di mano in questo mercoledì: il cielo positivo vi regalerà suggestioni e occasioni a non finire. Sarete infatti più che mai padroni delle vostre emozioni; equilibrati e passionali, con la giusta carica non dovrete fare altro che approfittare di questo stato di grazia per mettere a segno i vostri colpi da maestro nelle faccende di cuore.

Nel lavoro sarete scattanti, dinamici al massimo: riuscirete ad avvantaggiarvi su scadenze a lungo termine. Con un cielo frizzante e dinamico dalla vostra parte, sarete pronti ad imprimere il vostro segno su tutto ciò che farete.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 10 novembre, indica che sarà una giornata da considerare buona, anche se con possibili piccoli diversivi potenzialmente dannosi per il vostro umore. In campo sentimentale, l'intesa con la persona amata sarà perfetta e le stelle vi aiuteranno a mantenere i vostri spazi senza per questo togliere all'amore importanza e dedizione. Serata fantastica e piena di romanticismo, dove potrete rilassarvi tra le braccia dell'amato, senza pensare a nulla.

Single, forma fisica e buonumore influiranno beneficamente sulle iniziative della giornata che prevedono incontri piacevoli e curiosi, lunghe chiacchierate con gli amici, programmi divertenti per la serata. Un'amicizia per alcuni potrà trasformarsi in un qualcosa di più importante e profondo; sfoggiate le vostre migliori qualità e frequentate più gente che potete. Nel lavoro, percepirete un clima di fiducia, i colleghi saranno super disponibili e dimostreranno fiducia nelle vostre capacità, vi sosterranno nelle vostre attività e finalmente vi sentirete realizzati.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 10 novembre.