L'Oroscopo settimanale dal 8 al 14 novembre 2021 ha già messo la "quinta marcia", pronto a stilare la classifica sui segni fortunati e quelli con presunte difficoltà.

Relativamente ai segni migliori e peggiori della settimana, iniziamo a dare qualche informazione. Come sempre ricordiamo che in questa sede verranno analizzati uno a uno solamente quelli della seconda metà dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Con consapevole sicurezza le effemeridi del periodo assegnano la posizione migliore in classifica all'Acquario (voto 9), seguito a breve distanza da Pesci (voto 9).

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica.

Oroscopo e previsioni della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Le previsioni della settimana preannunciano un periodo abbastanza positivo ma in quasi totale routine. Dunque, da amministrare normalmente come di solito fate, evitando di cadere in fallo su quisquilie di poco conto. In amore un consiglio, secondo il detto di un vecchio saggio: fintantoché si può rimediare, non c’è da preoccuparsi! Lo stesso vale anche se non si può rimediare. Morale: impiegate la vostra energia nervosa per agire, anziché rimuginare. Se siete in coppia lasciatevi guidare dal cuore e dai buoni sentimenti, certamente vi porteranno nella direzione migliore.

Nel lavoro, questa settimana avrete una fortuna astrale tale che vi farà girare lontano da eventuali influssi negativi, cosa che non avverrà per altri segni zodiacali. La scaletta da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 8, martedì 9;

★★★★ mercoledì 10, sabato 13, domenica 14;

★★★ venerdì 12 novembre;

★★ giovedì 11 novembre 2021.

♏ Scorpione: voto 6.

L'Astrologia predice che il periodo in analisi si presenterà al vostro cospetto né più e né meno come tante altre giornate già trascorse, ossia nella normalità più semplice. In amore: le coppie inizieranno a delineare piano piano i propri sogni ed i progetti in comune. Così molti nativi potranno senza dubbio mettere in pratica quanto desiderato, cercando sempre di armonizzare i reciproci sentimenti da e verso la persona amata.

Nel lavoro, potreste avere di più, certamente, ma come dice il saggio è sempre meglio il poco che il niente. A voi scoprire le stelline della settimana:

★★★★★ martedì 9, giovedì 11;

★★★★ lunedì 8, mercoledì 10, venerdì 12;

★★★ sabato 13 novembre;

★★ domenica 14 novembre 2021.

♐ Sagittario: voto 6. L'oroscopo della settimana prevede questa parte di novembre da dedicare alle solite cose, ovviamente stando attenti a non strafare. Intanto si consiglia in amore maggior comprensione ed altrettanta fiducia nei confronti del partner: cercate di tenere sotto controllo le parole, soprattutto verso chi amate, questo per non creare tensioni o dare in vita a spiacevoli malintesi. Cercate solamente di rilassarvi, stemperando le tensioni accumulate di recente.

Nel lavoro, non è il momento adatto a mettere "carne sul fuoco": una scelta strategica alquanto improvvisata potrebbe sortire l'effetto contrario. Le stelline giornaliere di competenza del Sagittario:

★★★★★ sabato 13, domenica 14;

★★★★ lunedì 8, giovedì 11, venerdì 12;

★★★ martedì 9 novembre;

★★ mercoledì 10 novembre.

Previsioni e pagelle settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 8. L'oroscopo settimanale annuncia l'arrivo di molte giornate sicuramente positive a 360°. A dare una marcia in più al periodo sarà l'arrivo della Luna nel segno, lunedì 8 novembre. In campo sentimentale, il postino delle stelle vi recapiterà un'ottima notizia tra lunedì e mercoledì, che senz'altro alzerà il volume dell'umore, aprendo porte inesplorate al vostro rapporto o rendendolo quasi perfetto.

Per quanto riguarda il lavoro, tirate pure fuori qualche buona intenzione, alla fine potrebbe regalare qualche discreta gioia. La scaletta riepilogativa espressa dalle stelline giorno per giorno:

lunedì 8 novembre (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 9, mercoledì 10, domenica 14;

★★★★ sabato 13 novembre;

★★★ giovedì 11 novembre;

★★ venerdì 12 novembre 2021.

♒ Acquario: voto 10. L'oroscopo sui prossimi sette giorni indica la venuta di un periodo dai contorni radiosi. In questo contesto, a portare nuova linfa ai rapporti d'amore, come pure a quelli legati alle amicizie importanti, sarà una meravigliosa Luna in Acquario. Le coppie proveranno a dare un senso compiuto alla relazione, cercando di parlare del futuro o di progetti che fino a ieri sembravano irrealizzabili.

Questo darà uno slancio ad entrambi, rendendo la giornata perfetta. Nel lavoro, il giusto appoggio sarà di grande utilità per procedere diretti verso un obiettivo che dovete raggiungere (il prima possibile). Le circostanze vi indicheranno la strada migliore da seguire. L'analisi settimanale:

mercoledì 10 novembre (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 8, giovedì 11, venerdì 12;

★★★★ martedì 9, sabato 13, domenica 14.

♓ Pesci: voto 9. Questa seconda settimana di novembre sarà molto buona, ottima su molteplici aspetti della quotidianità. Infatti si presume possa presentarsi a voi altamente positiva, sia in ambito sentimentale che per tutto il resto. Il merito? Certamente gli astri, al momento quasi totalmente al vostro pieno servizio.

. Nel lavoro altresì, potreste ottenere i giusti riconoscimenti per eventuali sforzi fatti in questo ultimo periodo. Qualcuno più fortunato potrebbe anche avere un sostanzioso guadagno. Avete in mano una carta vincente, giocatela pure in anticipo sulla sfortuna, segnando i giorni migliori e di conseguenza evitando quelli poco positivi. L'analisi settimanale:

venerdì 12 novembre (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 10, sabato 13 e domenica 14;

★★★★ martedì 9 e giovedì 11;

★★★ lunedì 8 novembre 2021.

Classifica settimanale per i dodici segni dello zodiaco

Pronta da consultare, è arrivata in modo puntuale e precisa come sempre la nuova classifica stelline della settimana da lunedì 8 a domenica 14 novembre, valida per l'intero comparto zodiacale.

Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana, sarà l'Acquario. Molto bene il periodo anche per Pesci, con anche Ariete e Capricorno.

Andiamo a scoprire il resto della scaletta:

1° posto - Acquario, voto 10, "top della settimana";

2° posto - Pesci, voto 9;

3° posto - Ariete e Capricorno, voto 8;

4° posto - Gemelli, Leone e Vergine, voto 7;

5° posto - Cancro, Bilancia, Scorpione e Sagittario, voto 6;

6° posto - Toro, voto 5.

Vi ricordiamo di non mancare il prossimo appuntamento con le previsioni, la nuova classifica riguardante il periodo compreso tra il 15 e il 21 del corrente mese.