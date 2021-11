L'Oroscopo della settimana dall'8 al 14 novembre 2021 è pronto a dare consigli e dritte in merito ai prossimi sette giorni.

Per sapere se ogni segno è stato valutato positivamente dall'Astrologia settimanale, mettiamo in evidenza le previsioni astrologiche da lunedì a domenica. Come prassi ci preme dare risalto ai prossimi transiti lunari nei vari segni: in questo periodo sono previste quattro tappe.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di partire con l'analizzare le previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 8 a domenica 14 novembre, vediamo dove andrà a dimorare l'Astro d'Argento in questa seconda settimana di novembre.

A dare l'avvio al periodo sarà l'arrivo della Luna in Capricorno, presente nel segno di Terra già da questo lunedì 8 novembre alle ore 2:03. Il secondo transito interesserà la giornata di mercoledì 10 novembre, alle ore 4:03, e sarà quello della Luna in Acquario. Successivamente toccherà alla Luna in Pesci di venerdì 12 novembre allietare la giornata. La settimana si concluderà con l'arrivo della Luna in Ariete prevista per domenica 14 novembre.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 8. L'oroscopo sulla seconda settimana di novembre presume possa andare a gonfie vele quasi tutto il periodo. In questo momento abbandonatevi pure all'ebbrezza delle sensazioni: questo è il suggerimento direttamente consegnato dalle stelle.

Riguardo l'amore, dovete dedicare più tempo e attenzione a tutta la sfera sentimentale. Non che di solito la trascuriate, non sarebbe da voi, ma il periodo favorirà aria nuova grazie all'ingresso della Luna nel settore, quindi attrezzatevi per garantire coccole e tenerezze a chi sapete. Nel lavoro, sfruttate le influenze astrali di questi giorni, davvero positive.

La scaletta con le stelline:

Top del giorno domenica 14 novembre (Luna in Ariete);

domenica 14 novembre (Luna in Ariete); ★★★★★ lunedì 8, venerdì 12 e sabato 13;

★★★★ martedì 9 novembre;

★★★ giovedì 11 novembre;

★★ mercoledì 10 novembre.

♉ Toro: voto 5. La prossima settimana sarà discreta, nel complesso positiva ma non priva dei soliti immancabili alti e bassi. In campo sentimentale tutti reclameranno la vostra presenza: partner, figli, amici e famigliari (tanto per cambiare).

In amore, questo periodo vi metterà qualche bastone tra le ruote e non riuscirete a essere sempre lucidi e pazienti come sarebbe giusto e in qualche caso necessario. Cercate di buttare giù gli ostacoli con la forza della ragione. Nel lavoro intanto, non brillerete come le altre volte però, poco ma sicuro, non mancheranno le energie. Quindi con la dovuta calma riuscirete a portare a termine quel che vi è stato richiesto. Pronte da consultare, le stelle da lunedì a domenica:

★★★★★ mercoledì 10 novembre;

★★★★ martedì 9, giovedì 11 e domenica 14;

★★★ lunedì 8 e venerdì 12;

★★ sabato 13 novembre.

♊ Gemelli: voto 7. L'oroscopo settimanale al segno dell'Ariete prevede possa essere, se non eccelsa, certamente abbastanza positiva.

In definitiva il periodo potrebbe essere buono per proporre idee per accordi, collaborazioni d'affari o semplicemente per dare inizio ad una bella e soprattutto disinteressata amicizia. In amore, l'inizio della giornata non l'avvertirete come entusiasmante, anzi, poi però successivamente noterete delle novità interessanti da condividere soprattutto con il vostro partner. Nel lavoro, discrete opportunità sul fronte professionale. Forse avrete modo di realizzare qualcosa che durerà nel tempo. Potrebbe lievitare qualche risparmio grazie a piccole entrate. Le stelle attribuite ai prossimi sette giorni:

Top del giorno giovedì 11 novembre;

giovedì 11 novembre; ★★★★★ lunedì 8 e martedì 9;

★★★★ mercoledì 10 e venerdì 12;

★★★ sabato 13 novembre;

★★ domenica 14 novembre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6.

L'oroscopo della settimana preannuncia a voi nativi un periodo passabile. Diciamo che partirà quasi certamente bene (il "quasi" è d'obbligo!) per chiudere in bellezza sabato e domenica. In amore, lasciatevi andare a tenerezze e coccole col partner, sforzandovi di non nascondere i vostri desideri migliori. È il momento più adatto per fare progetti importanti e a lungo termine. Single, il consiglio del momento? Lasciate perdere le solite relazioni illusorie e prive di prospettive. Nel lavoro invece, vi aspettano un gran numero di impegni, più di quelli che avevate in programma. Per fortuna per voi non saranno particolarmente stressanti. Il report astrale per il segno del Cancro:

★★★★★ venerdì 12 e domenica 14;

★★★★ lunedì 8, giovedì 11 e sabato 13;

★★★ mercoledì 10 novembre;

★★ martedì 9 novembre.

♌ Leone: voto 7.

Le previsioni zodiacali della settimana entrante indicano che partirà e chiuderà sull'onda della semplicità questo periodo. Insomma, staccare un po' la spina senz'altro sarà di vostro gradimento. In amore, un po' di fortuna nelle faccende sentimentali alzerà il livello dell'umore e vi rimetterà in pace col mondo. In coppia a latitare di brutto potrebbe essere la serenità del rapporto stesso. Diciamo che sarete quasi svogliati nel reagire agli stimoli esterni. coraggio e decisione saranno le vostre parole d'ordine per tutto il periodo. Intanto, una situazione difficile finalmente potrebbe sbloccarsi. Il resoconto giornaliero e relative stelline:

Top del giorno martedì 9 novembre;

martedì 9 novembre; ★★★★★ mercoledì 10 e giovedì 11;

★★★★ lunedì 8 e venerdì 12;

★★★ domenica 14 novembre;

★★ sabato 13 novembre.

♍ Vergine: voto 7.

Periodo discretamente buono, valutato mediamente normale. In amore sarete amabili e creativi. Organizzare una di questi giorni una serata fuori o una breve gita in compagnia del vostro partner sarà senz'altro una buona scelta. L'oroscopo della settimana 8-14 novembre indica che finalmente potrebbe arrivare una giornata in cui sarete in grado di respirare un po' di serenità. Consiglio: impegnatevi di più se volete raggiungere dei risultati, ok? Smettetela di piangervi addosso ma armatevi di pazienza e cercate di portare avanti quel progetto che vi sta tanto a cuore. Nel lavoro, giocate le vostre carte con la massima tranquillità: godete di speciali favori celesti che non mancheranno di rivelarsi in tutto il loro splendore.

Le stelle giornaliere da lunedì a domenica:

Top del giorno sabato 13 novembre;

sabato 13 novembre; ★★★★★ giovedì 11 e venerdì 12;

★★★★ mercoledì 10 e domenica 14;

★★★ martedì 9 novembre;

★★ lunedì 8 novembre.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica stelline finale.