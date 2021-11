Nuovi colpi di scena sorprenderanno gli affezionati telespettatori italiani della soap Una vita. Le anticipazioni delle prossime puntate, infatti, rivelano che la vedova Salmeron verrà smascherata proprio dal marito Alvarez Hermoso e finirà in prigione per aver ucciso l'ex domestica Marcia.

Genoveva ammette di essere la responsabile della morte di Marcia

Tutto avrà inizio quando la dark-lady convincerà Felipe, ancora colpito da amnesia, a partire per una seconda luna di miele con la speranza di poter riconquistare il suo cuore. L'avvocato, una volta dimesso dall'ospedale, accetterà di lasciare Acacias con la consorte ma, poco prima del loro arrivo, un gruppo di loschi individui li fermerà minacciandoli con una pistola.

Tra questi ci sarà proprio Santiago Becerra, tornato in incognito nel quartiere iberico per vendicare la morte della cognata. Il brasiliano condurrà Genoveva e il marito in un casale abbandonato e li torturerà affinché venga a galla la verità sull'assassinio della moglie di suo fratello.

Il piano di Becerra andrà in porto quando Salmeron, stanca di vedere Felipe picchiato a sangue, finirà per ammettere la sua responsabilità nell'omicidio di Marcia. A quel punto, allora, i telespettatori scopriranno che dietro il sequestro di Santiago c'è anche la complicità di Alvarez Hermoso, volenteroso di consegnare la moglie alla giustizia.

La donna, infatti, finirà in prigione, ma subito comincerà a pensare a un modo per uscire e vendicarsi di tutti coloro che le hanno voltato le spalle, compreso Felipe.

Lolita scopre di avere una malattia incurabile

Intanto a casa Palacios gli animi non saranno migliori a causa dell'infedeltà di Antonito e della malattia di Lolita. Quest'ultima, infatti, sorprenderà il marito tra le braccia di Natalia e avrà un mancamento. Per di più scoprirà anche di essere affetta da un brutto male, che la consumerà giorno dopo giorno.

Il figlio di Ramon, preso dai sensi di colpa, chiederà scusa alla donna per il dispiacere che le ha provocato e poi si metterà subito alla ricerca di un luminare che possa guarirla dalla sua malattia. Nel frattempo le starà accanto con la promessa di dimostrarle ogni giorno di voler recuperare il loro matrimonio. Casado, però, non si sentirà pronta a dargli subito un'altra possibilità e così gli chiederà del tempo per metabolizzare la situazione e tutto il dolore che le ha provocato.

Bellita annulla la sua torurneé

La cantante comincerà ad accusare un certo fastidio alle corde vocali che con il passare dei giorni si rivelerà invalidante. A tal proposito allora deciderà di farsi seguire da un medico che le consiglierà di stare a riposo e annullare tutti gli impegni professionali fin quando non sarà guarita del tutto. José temerà che questa situazione possa farla cadere in depressione e, per evitare questo, farà di tutto per non farle mancare distrazioni.