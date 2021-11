La felicità di Genoveva Salmeron (Clara Garrido), la darklady principale della soap opera Una vita, avrà breve durata. La perfida donna e il marito Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) dopo aver lasciato Acacias 38 per recarsi a Toledo, verranno rapiti da due uomini incappucciati.

Nell’accaduto si scoprirà essere coinvolto personalmente Santiago Becerra (Aleix Melé), disposto a tutto per vendicare la morte di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez).

Una vita, trame spagnole: Genoveva teme che Felipe potrebbe fingere di aver perso la memoria per fargliela pagare

Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 tra qualche settimana, i telespettatori assisteranno al rapimento di Felipe e Genoveva. Tutto inizierà quando l’avvocato uscirà dal coma, dopo aver sbattuto la testa e aver ingerito del veleno a causa della sua nuova domestica Laura (Agnès Llobet).

Alvarez Hermoso sin da subito dimostrerà di non avere alcun ricordo degli ultimi anni vissuti, al punto da non sapere chi sia sua moglie Genoveva: quest’ultima approfitterà della situazione per riavvicinarsi al marito, un gesto che non piacerà per niente a Liberto (Jorge Pobes). Salmeron non appena si sbarazzerà in modo definitivo di Velasco (Alejandro Carro) con la complicità di Laura, inizierà a rendersi conto di essere spiata da qualcuno.

A questo punto la darklady di Acacias 38 non perderà tempo per chiedere a Cesareo (César Vea) di guardarle le spalle. Intanto Genoveva comincerà ad avere dei sospetti sull’amnesia di Felipe, poiché avrà il timore che possa aver attuato una strategia per fargliela pagare.

Santiago tiene sotto sequestro Alvarez Hermoso e Salmeron

Nel contempo colui che controllerà ogni movimento della perfida donna sarà Santiago, tornato nel quartiere iberico per vendicarsi.

Durante un nuovo confronto con la consorte, Felipe le ribadirà di non ricordarsi niente di ciò che è successo nella sua vita prima di finire in ospedale: la versione dell’avvocato sembrerà coincidere con la realtà, visto che durante una visita di Ramon (Juanma Navas) sarà ancora convinto che si tratti dell’assassino della sua defunta moglie Celia (Inés Aldea).

Genoveva, non avendo più dubbi sulla sincerità del suo amato, gli proporrà di ripetere il loro viaggio di nozze: Santiago purtroppo riuscirà a ottenere dettagli sulla partenza della coppia. Proprio quando Salmeron e Alvarez Hermoso si troveranno in viaggio, verranno sequestrati e rinchiusi in un luogo oscuro. Infine, mentre quest’ultimo prometterà alla moglie di fare il possibile per tornare in libertà al suo fianco, la donna verrà a conoscenza che c’è lo zampino di Santiago con il rapimento.