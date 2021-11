Ancora tanti i colpi di scena di Una Vita che attendono i telespettatori prima del gran finale previsto per l'estate del 2022. Le anticipazioni della soap opera raccontano che Lolita inizierà ad accusare degli strani malesseri che non le lasceranno pace. In un primo momento la povera Casado crederà di essere incinta, ma la verità sarà ben altra. Dopo alcuni accertamenti verrà infatti a sapere di essere affetta da una malattia incurabile. Come se non bastasse Lolita dovrà anche sopportare il tradimento di Antonito con Natalia.

Nelle puntate finali di Una vita una lieta notizia farà felici gli abitanti di Acacias 38: Leonor, dopo tanti anni lontana dal quartierino, vi farà ritorno.

Una Vita: Lolita affetta da una malattia incurabile

Nelle nuove puntate della soap opera Una Vita le condizioni di salute di Lolita andranno via via peggiorando, tanto da rendere necessario un ricovero in ospedale. Antonito correrà a farle visita in ospedale e, davanti al suo viso sofferente, le ribadirà il suo amore. Palacios junior implorerà poi il suo perdono, reo di averla tradita con Natalia.

Dietro al tradimento di Antonito ci sarà un piano ben preciso organizzato da Genoveva e dal suo terzo marito Aurelio, che non vedono l'ora di vendicarsi dei vicini. Il giovane Palacios, a prova di ciò, troverà tra gli effetti personali di Lolita un biglietto che Aurelio le ha lasciato. Ormai è chiaro che Quesada abbia fatto in modo che Natalia riuscisse a sedurlo, rovinando il suo matrimonio con la moglie.

I medici non lasceranno alcuna speranza ad Antonito, che tuttavia non si arrenderà. Senza dire nulla a nessuno si metterà alla ricerca di un medico in grado di curare la sua adorata Lolita. Ci riuscirà?

Leonor torna ad Acacias 38 nel finale di Una Vita

Andando avanti con le puntate di Una Vita, Lolita perdonerà Antonito per il suo tradimento.

Il destino, tuttavia, si accanirà ancora su di loro. Come svelano le anticipazioni, lo sfortunato Palacios morirà in ospedale dopo essere stato coinvolto nel terribile attentato organizzato da Genoveva e Aurelio.

Ci saranno però anche belle notizie nel gran finale della soap opera Una Vita. Casilda, Servante e Fabiana diventeranno ricchi grazie a una cospicua vincita alla lotteria, che cambierà per sempre le loro esistenze.

Ad Acacias 38, inoltre, farà ritorno uno dei personaggi femminili più amati di sempre, ovvero Leonor. Ormai donna e felicemente sposata, Leonor riabbraccerà Rosina e saluterà gli amici lasciati tanto tempo fa.

Chi farà una brutta fine sarà Genoveva, uccisa proprio da Aurelio. Salmeron morirà sola e senza nemmeno aver esaudito il suo ultimo desiderio, ottenere il perdono di Felipe.