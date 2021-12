Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 10 dicembre, i nati sotto il segno del Cancro vivranno una fase di miglioramento. Gli Ariete sono un po' giù, mentre i Gemelli sono agitati.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del 10 dicembre denotano una giornata un po' complicata per i nati sotto questo segno. Cercate di mettere da parte l'orgoglio in amore.

11° Gemelli: oggi siete un po' tesi dal punto di vista delle emozioni. Se avete un problema o qualcosa che vi turba cercate di parlarne con calma senza dare luogo a scenate poco costruttive.

10° Sagittario: siete caratterialmente alquanto incorruttibili. Non amate chi vi mette con le spalle al muro o vi pone dinanzi un bivio. In ambito sentimentale ci sono delle cose da rivedere.

9° Acquario: in amore state vivendo un periodo piuttosto positivo, tuttavia, sul lavoro potrebbe nascere qualche piccolo disguido. Cercate di pensare in maniera più ottimistica e di non piangervi addosso.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: i nati sotto questo segno stanno vivendo un periodo di riscatto e di rivalsa personale. Siete molto fieri di voi, tuttavia, cercate di non diventare troppo egocentrici ed egoisti.

7° Vergine: l'oroscopo del 10 dicembre vi invita a prendere una decisione sul lavoro.

Se siete dinanzi un bivio cercate di non essere titubanti, seguite le vostre sensazioni. Il vostro intuito è infallibile in questo periodo.

6° Leone: in amore è importante venirsi in contro e scendere anche a qualche compromesso. Non si può avere tutto è subito, specie nel lavoro, le soddisfazioni si ottengono poco per volta.

5° Scorpione: buon momento per quanto riguarda l'amore. Siete audaci e pieni di spirito d'iniziativa. In ambito professionale, invece, potreste avere qualche piccola titubanza.

Oroscopo 10 dicembre segni fortunati

4° in classifica Capricorno: interessatevi un po' di più dei vostri affetti e delle persone che vi vogliono davvero bene.

Spesso tendete a mettere da parte gli altri per inseguire i vostri obiettivi. Questo è un bene, ma non esagerate.

3° Cancro: l'oroscopo del giorno 10 dicembre vede i nati sotto questo segno guadagnare posizioni all'interno della classifica dello zodiaco. Dopo aver passato giorni piuttosto turbolenti, adesso tornerà il sereno.

2° Pesci: ottimo momento per quanto riguarda le relazioni. Se avete cominciato da poco una storia d'amore, potreste rimanere piacevolmente colpiti. In ambito professionale ci sono delle novità in arrivo.

1° Toro: giornata molto positiva per voi. Oggi potreste ricevere delle buone notizie per quanto riguarda la sfera professionale. In amore, invece, siete in un periodo di serenità.