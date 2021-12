L'oroscopo dell'11 e 12 dicembre 2021 è pronto a descrivere il probabile andamento del secondo fine settimana del mese corrente. Curiosi di sapere come si concluderà questa settimana? Quali novità portano l'amore, il lavoro e la salute? A quanto pare, per i nativi dell'Ariete ci saranno scintille con il proprio partner d'amore, mentre i nati in Gemelli potrebbero ricevere gli apprezzamenti per il lavoro svolto in questi ultimi tempi. Il segno dello Scorpione dovrebbe fare più attività fisica per eliminare lo stress accumulato in questa settimana.

Di seguito, l'astrologia dedicata alle giornate di sabato 11 e domenica 12 dicembre, e le previsioni degli astri rivolte ai 12 segni zodiacali.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, passare del tempo con il vostro partner aggiungerà scintille. Siete diretti e questo è ciò che vi aspettate anche dagli altri. Un membro della vostra famiglia ha una buona notizia da condividere con voi. Motivalo a fare del suo meglio. In campo lavorativo, avete lavorato duramente e vigorosamente per raggiungere i vostri obiettivi. Vi sentite ancora bloccati sul fronte professionale. In salute, prendetevi cura di voi mangiando sano. Saltare i pasti non vi farà perdere peso.

Toro – In campo amoroso, avete intenzione di godervi del vostro tempo con la persona amata. Riflettete fiducia e affidabilità che rendono più facile confidarsi con voi. Assumete la responsabilità quando date un consiglio o prestate dei soldi a qualcuno che ha bisogno di aiuto. In campo lavorativo, sembra un ottimo weekend per prendersi una pausa.

Trascorrete più tempo con la vostra famiglia. In salute, rimanere in forma manterrà le vostre energie e il vostro umore equilibrati. È il periodo adatto per rompere gli schemi.

Gemelli – In amore, fate sapere al vostro partner che potete migliorare la sua giornata con l’inversione di ruolo. Siete delle persone intuitive, piene di emozioni crude, pronte a esplodere.

Questo è il weekend in cui potete acquistare un piccolo regalo per la persona che amate con i vostri risparmi. Il vostro duro lavoro è riconosciuto e apprezzato. Potreste essere invitato a qualche raduno lavorativo, quindi scegliete i vostri vestiti. In salute, evitate di prendere il raffreddore e prendete medicine se volete salvarvi la giornata dal mal di testa.

Cancro – In campo amoroso, litigare regolarmente con il vostro partner? Evitare non funzionerà a vostro favore. Parlateci! Le vostre emozioni sono profonde come gli segni d’acqua. Le emozioni e l’empatia sono la vostra vera forza. In campo lavorativo, prendete il telefono e fate qualche chiamata che potrebbe far del bene alla vostra attività, alla vostra professione.

Avete preso alcune decisioni riguardanti la vostra carriera. Vi prendete spesso cura degli altri, ma questo è il momento di prendervi cura della vostra salute.

Oroscopo del secondo weekend di dicembre: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, tenete d’occhio il vostro umore, non litigate con il vostro partner. Siete disponibili e gioviali, il che vi rende un grande amico. Il flusso di denaro è un po’ lento, ma ve la caverete alla grande. Prendetevi cura dei vostri genitori e andate a trovare i vostri familiari. In campo lavorativo, molti di voi sono dei candidati favorevoli e potrebbero ricevere una promozione dal proprio datore di lavoro. In salute, fatevi visitare da un medico, se sentite qualcosa di strano o di preoccupante.

Vergine – In amore, siete il partner perfetto, pratici e pieni di risorse. Essendo un segno zodiacale di terra sapete benissimo come radicare le vostre energie emotive, fisiche e mentali. Vi sentite spesso distaccati dai vostri familiari e amici. La vostra squadra di lavoro lo sa e il vostro capo può contare su di voi. La vostra capacità di lavorare sodo vi rende un buon magnete per i soldi. In salute, siete molto legati al vostro corpo, fare ginnastica vi aiuta a stare in forma e ad essere più attraenti. Siete un maniaco dell’igiene.

Bilancia – In amore, il vostro partner vi sorprenderà con delle dimostrazioni di affetto. La vostra vita è armonia e piena d’amore. Alla vostra famiglia mancate, quindi prendete il telefono e fate una videochiamata.

Farete nuove amicizie o potreste lavorare con nuovi clienti. Alcuni cambiamenti porteranno a guadagni inaspettati nel settore finanziario. In salute, avete trovato nuovi modi per mantenere il vostro corpo sano e in forma.

Scorpione – In campo amoroso, siete stressati e il vostro partner lo sa, quindi sta prestando tutta la sua attenzione a voi. L'Oroscopo consiglia caldamente di trascorrere un weekend felice insieme e create ricordi con le persone a voi molto care. In campo lavorativo, siete delle persone intuitive che hanno un grande giudizio sulle situazioni e sulle persone che vi circondano. State imparando e guadagnano bene in questo periodo. Lasciate andare lo stress legati al lavoro e al denaro.

In salute, scacciate via lo stress facendo più attività fisica.

Previsioni astrologiche del weekend 11 e 12 dicembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, in questo fine settimana potreste discutere animatamente con il vostro partner. Un Sagittario può sembrare un individuo premuroso dove in realtà è pieno di emozioni. Avete un grande senso dell’umorismo e questa qualità può essere utile in questo weekend per intrattenere la vostra famiglia e trascorrere più tempo con loro. Se state cercando un lavoro, potreste ricevere una chiamata importante oppure essere selezionati in un’azienda abbastanza avviata. Se in questi giorni avete fatto degli investimenti, aspettatevi buoni guadagni. Dovreste iniziare a concentrarvi sulla vostra salute per evitare gravi problemi fisici.

Capricorno – In amore, è il momento di mostrare i vostri sentimenti. Il vostro partner si aspetta molto da voi. Appartenete a un segno zodiacale saggio che sa come percorrere la strada lenta e costante. Una buona notizia può portare allegria nell’ambiente in cui lavorate. Ricordate, solo cambiando voi stessi potete aspettarvi un cambiamento. Risparmiatevi da acquisti inutili, potrebbe ostacolare la vostra stabilità finanziaria. In salute, qualcosa che tutti devono imparare da voi è la differenza tra l’amore per se stessi e la cura di sé. Sapete benissimo come prendervi cura di voi stessi e le persone lo apprezzeranno.

Acquario – In campo amoroso, il vostro partner rimarrà impressionato da voi poiché apprezzerai i suoi sforzi per voi e la vostra famiglia.

Evitate disaccordi o discussioni in famiglia in questo fine settimana e divertitevi con i vostri cari. In campo lavorativo, il vostro capo sarà impressionato dal vostro lavoro. Siete delle persone intelligenti che creano conoscenza basata su esperienza personali. Sappiate che i soldi vanno e vengono. In salute, siete sempre bravi a rispettare i piani, quindi create una tabella di dieta per voi e seguitela correttamente, non lasciatela a metà.

Pesci – In amore, ci si può aspettare anche il romanticismo sul posto di lavoro e le persone hanno occhi su di voi. Potreste essere coinvolto in una discussione familiare in questo weekend. Se è possibile, cercate di evitare disaccordi e discussioni. Se lavorate sodo, potete ottenere riconoscimenti sul lavoro.

Siete dei sognatori che amano profondamente e incondizionatamente. È molto probabile che investirete soldi in alcune azioni o proprietà che vi daranno buoni rendimenti in futuro. In salute, idratatevi più spesso per evitare l’affaticamento.