L'oroscopo di venerdì 10 dicembre 2021 è ufficialmente arrivato: pronti a scoprire i segni fortunati in campo sentimentale e nelle attività lavorative? Ad essere sottoposta ad accurato controllo l'Astrologia relativa ai segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Le previsioni zodiacali di venerdì sono pronte a sistemare sul piedistallo più alto, quello ovviamente dedicato ai segni più fortunati del momento, due simboli preventivati con massima positività: Bilancia e Pesci, il primo valutato al "top del giorno" e l'altro indicato in periodo da cinque stelle.

Invece, secondo quanto analizzato e messo in chiaro nelle previsioni del momento, ad avere qualche attimo di smarrimento potrebbero essere coloro appartenenti a Scorpione o Sagittario, entrambi considerati in giornata "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 10 dicembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 10 dicembre

Bilancia: 'top del giorno'. In arrivo un venerdì davvero molto fortunato per tanti di voi nativi. La giornata coincidente con la parte finale della settimana lavorativa sarà completamente priva di intoppi, dunque perfetta e stimolante in ogni settore. In amore, qualunque siano state le divergenze che in passato vi hanno diviso, buttatele dietro le spalle, tenendo presente ciò che adesso vi unisce.

Una piccola rinuncia per amore vi varrà tutta gratitudine del partner. Vi sembra poco? Lo dice anche il proverbio: chi si accontenta. Single, non fatevi catturare dalla vita pratica, che toglie energia ai sentimenti. Mantenete viva qualsiasi relazione con quotidiane dimostrazioni di affetto o interesse. Nel comparto lavoro, non preoccupatevi eccessivamente delle cose accumulate, piuttosto organizzatevi e, se necessario, chiedete aiuto ad un collega..

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì indicano una giornata a basso profilo, sottolineando "sottotono" gran parte del periodo. Valutata in molti casi come abbastanza stressante, la giornata in analisi richiederà molta pazienza e tanta scaltrezza. Per i sentimenti, costringete il partner, se non si deciderà ad accettare le vostre proposte, ad accettare un dialogo chiarificatore.

Alla fine, tutto si risolve. Farete un grosso passo avanti e vi libererete una volta per tutte di quelli che non sono altro che fantasmi del passato. Single, attenzione agli errori di valutazione. In alcuni casi urgono interventi e decisioni rapide e risolutive. Nel lavoro, non siate intransigenti, a meno che non siate costretti. Attenzione agli errori di gestione. Saturno amplifica difficoltà organizzative.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 10 dicembre al Sagittario predice una giornata poco positiva, di conseguenza sono attribuite le poco piacevoli tre stelle relative ai frangenti "sottotono". Comunque, anche se il periodo è stato messo in conto come molto impegnativo, non sarà certo impossibile da arginare.

In amore, avvertirete affiorare tutta la stanchezza accumulata durante la settimana appena trascorsa. Resistete, ormai il weekend è alle porte. Chi è in coppia limiti l’inclinazione a lamentarsi e a criticare di continuo. Per i single, molti sapranno dosare comportamenti e aspettative riuscendo ad imbroccare dei ritmi di vita favorevoli a nuovi progetti e alla vita di relazione. La parte riguardante il lavoro, l'invito è mettere da parte atteggiamenti puntigliosi o critici. Stabilite con i colleghi un clima di distesa collaborazione.

Oroscopo e stelle del giorno 10 dicembre

Capricorno: ★★★★. Giornata effettivamente indirizzata verso una mesta realtà, quella propriamente dedicata ai frangenti piatti, anche se in alcuni casi potrebbe mostrare una leggera positività generalizzata.

Vi sentite contenti, benevoli verso tutti e vi aspettate che gli altri vi ripaghino con la stessa moneta. Si prevede qualche nota stonata nel rapporto con voi stessi. In merito agli affetti, se il partner vi biasima con affetto, accettate di fare autocritica senza rimuginare, anche se questo, si sa, è il vostro forte. Single, un’attrazione potrebbe farvi perdere la testa, mentre invece fareste meglio a non lasciarvi coinvolgere in una situazione così intricata. Nel lavoro, chiarite una volta per tutte con quel collega ficcanaso che non amate la sua compagnia e che avete ben poco da dirvi.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano che non presenterà penalizzazioni importanti questo venerdì, anzi, quasi tutto potrebbe scorrere all'insegna della calma e nella serenità più assoluta.

Diciamo pure che, forse, un paio di progetti che avete da parte da un po' potrebbero essere messi in gioco. In campo sentimentale, lasciate da parte le delusioni del passato e avvicinatevi con più fiducia ad una persona che vi sta ricoprendo di coccole. Il partner farà mille proposte, ma voi subirete l’influenza di Urano e Marte contrari, e gliele boccerete tutte! Siate più pazienti. Single, non resisterete al fascino di una persona appena conosciuta e vi lascerete travolgere da un vortice di emozioni incandescenti. Nel lavoro, giornata critica. Ne consegue che sarà meglio non prendere decisioni, perché sarebbero condizionate dall’emotività.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 10 dicembre prevede che portare avanti gli obiettivi sentimentali in maniera efficace, questo venerdì sarà una scelta senz'altro vincente.

Se siete indecisi su cosa fare, potreste allargare il giro delle conoscenze stimolando un confronto su eventuali tematiche che più vi stanno a cuore. In amore ovviamente tutto a gonfie vele! Il partner sarà all'altezza delle vostre aspettative e voi avrete occasione per rimettere in sesto eventuali situazioni traballanti. Molto favoriti anche i rapporti famigliari: qualcuno troverà conforto, altri troveranno finalmente quanto sperato. Per coloro ancora single, aperti a nuove esperienze, soprattutto se in cerca del primo amore, saprete far entrare nella vostra vita chi vi rivolgerà per primo un invito romantico. Il lavoro andrà benissimo, quasi in tutto: qualcuno vi tiene sotto la sua ala protettiva e non potete certo perdere le chance che vi concede per essere vincenti.

Classifica oroscopo del 10 dicembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 10 dicembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di conoscere posizione in scaletta assegnata dall'Astrologia del periodo al vostro simbolo astrale di nascita? La situazione astrale relativa a questo venerdì mette in rilievo l'ottima giornata messa in conto ai nati in Bilancia, segno indicato al "top del giorno". Benissimo questa parte terminale della corrente settimana anche per altri tre segni: Ariete, Leone e Pesci, trio considerato in giornata a cinque stelle. A questo punto passiamo pure a svelare l'intera situazione analizzando uno ad uno ognuno dei dodici segni attraverso il prospetto seguente.

Le stelline di venerdì 10 dicembre: