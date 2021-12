Secondo l'oroscopo del 14 dicembre i nati sotto il segno dei Pesci sono un po' tesi. I Leone sono ribelli in amore, mentre i Bilancia possono risolvere delle faccende in sospeso.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: i nati sotto questo segno sono un po' confusi sul futuro e questo potrebbe generare un po' di tensione. Cercate di mantenere la calma, specie nei rapporti di coppia.

11° Toro: le stelle non sono sgradevoli, tuttavia, c'è qualcosa che vi turba. Cercate di mantenere un certo distacco per quanto riguarda le faccende che non vi riguardano in prima persona in quanto siete molto sensibili.

10° Sagittario: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 14 dicembre esortano i nati sotto questo segno ad essere meno lunatici. Cercate di non riversare sugli altri i vostri malumori.

9° Capricorno: in ambito finanziario sta per cominciare un momento molto positivo. Per quanto riguarda la vita professionale ci sono dei cambiamenti, ai quali potreste fare fatica ad abituarvi, ma poi sarete contenti.

Previsioni posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: i nati sotto questo segno sentono il bisogno di mettersi in gioco e di dare una svolta alla propria vita. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, questo è il momento giusto.

7° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del 14 dicembre esortano i nati sotto questo segno a prendere una boccata di aria fresca.

Nella vita, ogni tanto, è necessario cambiare e cimentarsi in cose diverse e stimolanti.

6° Scorpione: ci sono molte cose da fare e il tempo potrebbe sembrarvi sempre troppo poco. Organizzate al meglio anche il tempo libero in modo da sbrigare tutto senza stressarvi troppo.

5° Leone: in amore siete impetuosi e ribelli. Ad ogni modo, questo vostro modo di fare potrebbe turbare la sensibilità del partner.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In ambito professionale dovete essere più pacati.

Oroscopo 14 dicembre primi quattro segni

4° in classifica Acquario: interessanti risvolti sul fronte dei sentimenti. Questo è un periodo piuttosto florido sotto questo punto di vista, pertanto, cercate di non arrendervi al primo ostacolo. Ciò che non vi uccide vi fortifica.

3° Vergine: l'oroscopo del 14 dicembre vede i nati sotto questo segno molto propositivi.

Sia in amore, sia in amicizia è il momento di allargare gli orizzonti. Nel lavoro servono novità.

2° Ariete: siete persone che tendenzialmente non tollerano la routine, pertanto, prestate molta attenzione a non rendere il vostro rapporto sentimentale troppo piatto. Questo è il momento di osare sul lavoro.

1° Bilancia: in amore state vivendo una fase alquanto positiva. Se ci sono state delle discussioni di recente, adesso è il momento di recuperare. Sul lavoro siete molto precisi.