L'oroscopo di martedì 14 dicembre 2021 è pronto a mettere in conto l'ottimo periodo previsto per alcuni segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco. In primo piano, lo ricordiamo, la giornata di martedì messa "sottosopra" in relazione all'amore e al lavoro. L'Astrologia del momento annuncia in questo secondo giorno della settimana il transito della Luna in Toro. Diciamo subito che "a veleggiare" tra le onde della positività quotidiana, oltre ovviamente coloro nativi del Toro, saranno anche Leone e Vergine, tutti meritatamente posizionati nella parte alta della classifica quotidiana.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 14 dicembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Toro (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Leone, Vergine;

3° posto - ★★★★: Ariete, Gemelli;

4° posto - ★★★: NESSUNO;

5° posto - ★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 14 dicembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 14 dicembre al segno dell'Ariete preannuncia una giornata abbastanza generica e con pochi contenuti davvero buoni a cui attingere. In amore, la presenza di Venere in un segno amico, da qualche giorno sta rendendo più gioiosa ed appagante la vostra vita di coppia. Con la persona amata infatti non condividete solo una grande passione ma anche sogni, progetti e desideri da realizzare insieme.

Single, prendetevi cura del vostro aspetto esteriore: un'occhiata in più allo specchio non guasterà per mettere a punto qualche dettaglio significativo. A volte, per poter stare bene con gli altri, si rende necessario avere molta pazienza: se con la famiglia non c'è una grande armonia, non ergete un muro, ma cercate di essere maggiormente comprensivi: provate a instaurare un dialogo pacifico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro, giornata vivace ma positiva, soprattutto se operate alle dipendenze di qualcuno. I vostri interventi motivati e convincenti incontreranno il favore altrui. Presto avrete soddisfazioni finanziarie.

Toro: 'top del giorno'. Questa parte della settimana partirà senz'altro alla grande. Secondo le stelle non avrete difficoltà eccessive, riuscendo a mettere in sicurezza anche quei problemi che vi trascinate dietro da tempo.

In campo sentimentale, per le coppie innamorate si prevede una serata vivace, pronti ad assecondare i desideri del partner. Sulla scia delle recenti configurazioni planetarie propizie, potrete contare su una giornata molto fortunata. Si prevede infatti un martedì particolarmente benevolo, dove potrete ritrovare pieno entusiasmo verso il rapporto e sanare eventuali stanchezze dovute semplicemente all'abitudine. Single, grazie alla benefica presenza della Luna nel segno, vi si presenterà una splendida occasione per conoscere una persona veramente speciale. Se anche ciò non dovesse accadere, la vostra giornata sarà comunque da ricordare. Infatti sarà un'ottimo giorno per riunire gli amici a casa vostra, per una cena.

Nel lavoro, la professione vi vedrà in pole position: potrete chiudere affari in modo brillante e significativo per il futuro.

Gemelli: ★★★★. Giornata valutata nella media positività, con in primo piano la solita scontata routine. In amore, se per essere vincenti avete bisogno del sostenimento del vostro partner, diteglielo, ma non tenetevi tutto dentro per paura di passare come persone deboli. Anche perché in amore non vi giudica nessuno. Assecondate quindi le vostre necessità e ne trarrete grandi soddisfazioni per il futuro. Single, le paure e le incertezze si allontaneranno, lasciando spazio a incontri interessanti e novità positive. Abbandonatevi alle esperienze che la vita vi porterà a vivere, senza lasciare che i pensieri tolgano spazio alle emozioni.

La vostra generosità vi porta a dire sempre “sì” agli amici che vi circondano e questo vi fa onore, ben sapendo di essere sempre presente nei loro cuori. Nel lavoro benino il periodo, se non è benissimo sarà solamente perché a distrarvi dalle vostre incombenze interverranno faccende familiari o personali. Non scoraggiatevi per un eventuale imprevisto: gli alti e bassi fanno parte della vita.

Oroscopo e stelle di martedì 14 dicembre

Cancro: ★★. Un martedì molto impegnativo. Per i sentimenti, non portate rancore, piuttosto affrontate di petto alcune persone della vostra famiglia con le quali ci potrebbe essere una palese ostilità. Capita sempre di avere opinioni divergenti, ma non per questo si devono chiudere i rapporti.

Ragionate con calma ritrovando il senno e le parole adatte e tutto si risolverà positivamente. Grazie soprattutto al vostro cuore che vi guida verso la verità. Single, non fatevi coinvolgere in situazioni che sapete non fare per voi ma proseguite dritti per la vostra strada. Certe persone, ben diverse da voi, non sono sulla vostra lunghezza d'onda, quindi allontanatele, senza arrabbiarvi troppo. In questi giorni avete la mente assorta da pensieri e angosce che stanno incrinando il vostro sorriso: vedrete, è solamente un momento e passerà. Nel lavoro, il semaforo è acceso sul colore rosso, quindi non peccate di ingenuità nell'affrontare una situazione importante. Fretta o euforia potrebbero indurvi a sottovalutare la cosa e commettere passi falsi.

Leone: ★★★★★. In arrivo un martedì abbastanza buono, anche se non sarà immune da intermezzi pressanti. La seconda giornata della settimana, pertanto, sarà discreta più che altro in campo sentimentale. In amore, specie in coppia, sentirete crescere una bella confidenza che vi consentirà di costruire un rapporto di profonda amicizia con la persona amata, il tutto avvolto in una fiducia reciproca e incondizionata. È arrivato il momento di spiegare le ali, di mettere a frutto fantasia, l'intelligenza e l'intuito rinnovando tutto ciò che non vi soddisfa. Target, rendere il vostro rapporto sentimentale, se non perfetto, almeno sereno e piacevole sempre. Single, chi cerca trova, soprattutto se chi cerca lo fa in maniera attiva e con massima fiducia.

Gli influssi potenti e benefici di Venere in Capricorno vi aiuteranno a trovare ciò che cercate, anche se magari non sarà del tutto corrispondente ai vostri sogni: vedrete, si avvicinerà parecchio ai vostri gusti... Nel lavoro, ci sarà probabile un miglioramento economico dovuto ad una buona occasione; potrete così definire progetti concreti per voi e la vostra famiglia.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 14 dicembre, mette sul piatto una giornata preventivata vincente su molti fronti, ottimamente garantita dalle buone stelle del momento. In campo sentimentale, spaziate con la fantasia e organizzate una serata indimenticabile per la vostra metà. Ultimamente tra lavoro e figli, chi avete accanto è stato messo da parte più di una volta.

In questo periodo prenatalizio vi sentite pieni di entusiasmo e ottimismo, avete voglia di chiacchierare e la persona amata sembra abbia i vostri stessi desideri. Le luminosissime stelle del cielo domani vi appoggeranno alla grande: finalmente sarà il momento giusto per chiarire definitivamente eventuali malintesi. Single, le stelle amiche riescono sempre ad accendere il vostro entusiasmo, dandovi così la possibilità di raggiungere nuovi traguardi nella vita personale e non solo. La giornata vi rende ottimisti e vi esorta ad avere più fiducia nel vostro talento e nelle vostre capacità di fare conquiste. Nel lavoro, sarà un'ottimo giorno: sarete pronti a buttarvi anima e corpo in un progetto redditizio che vi darà delle grandi soddisfazioni.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 14 dicembre.