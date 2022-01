Per il mese di gennaio è arrivato il momento di cedere il trono a febbraio. Questo passaggio regolare del testimone cosa comporterà a livello amoroso, lavorativo e salutare? Secondo le stelle per alcuni segni dello zodiaco si prospetta una settimana abbastanza scorrevole e priva di imprevisti. Per gli altri, invece, potrebbe giungere una settimana abbastanza movimentata e ostacolata. Per saperne di più ecco le previsioni astrologiche settimanali da lunedì 31 gennaio a domenica 6 febbraio e le pagelle segno per segno, con voto da uno a dieci.

Le previsioni dell'oroscopo dal 31 gennaio al 6 febbraio, pagelle: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore qualche tensione inaugura questa settimana. Forse non avete risolto del tutto i problemi familiari o le situazioni che vi creano nervosismo. State lontani dai parenti serpenti. In campo lavorativo potreste superare i problemi se riuscite a mantenere la calma. È un periodo in cui siete molto impulsivi e insoddisfatti di come vanno le faccende. In salute avete bisogno di relax e tranquillità. Curate eventuali malesseri stagionali. Voto: 6

Toro – In campo amoroso questa settimana propone qualche incertezza, ma anche la possibilità di dire basta a quello che non vi soddisfa. Novità in arrivo. Evitate di rimuginare in silenzio quello che non vi piace e affrontatelo apertamente.

Sul fronte del lavoro vi aspetta un periodo produttivo e fecondo. Potreste ottenere ottime idee per incrementare i vostri affari e concludere investimenti vantaggiosi. In salute non esagerate troppo a tavola. Voto: 6,5

Gemelli – In amore in questa settimana potreste essere un po' pasticcioni e fare delle gaffe. Momenti di incertezza per le coppie di lunga data e per coloro che hanno ceduto alla trasgressione.

Attenzione a un ritorno di fiamma. In campo lavorativo dovete fare attenzione a tutto ciò che firmate. Alcune trattative potrebbero non esser del tutto in buona fede. In salute occhio alle intolleranze alimentari o ai malesseri di stagione. Voto: 7

Cancro – In campo amoroso approfittate di questo periodo per fare il punto della situazione.

Se ci sono tensioni nella vita di coppia affrontatele con maggiore lucidità. Anche le coppie più serene potrebbero vivere momenti di dubbio o di tensione: riflettete bene e non siate impulsivi. In campo lavorativo sfruttate le vostre doti per migliorare la vostra posizione, ottenere vantaggi e acchiappare al volo alcune ottime occasioni. In salute il logorio mentale potrebbe incidere sulla vostra forma fisica, vi sentirete stanchi, rilassate la mente prima di andare a dormire. Voto: 7

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo settimanale: da Leone a Scorpione

Leone – In campo amoroso riflettete con attenzione prima di parlare non siate precipitosi nei giudizi. La passione non mancherà, ma in alcune giornate sarete impulsivi, intransigenti e irruenti.

Potreste imporvi con determinazione. In campo lavorativo non mancheranno gli imprevisti e nemmeno la determinazione per affrontarli e risolverli. In salute è un buon periodo per praticare attività sportive. Attenzione agli sbalzi di temperatura. Voto: 6,5

Vergine – In amore la settimana scorrerà abbastanza serenamente per molte coppie. Se vi siete appena conosciuti, questa relazione promette bene, anzi molto bene. Le nuove storie nascono sotto una buona stella, quella della passione. In campo lavorativo, se ci sono dubbi e qualche timore, sfoderate la vostra grinta e non preoccupatevi. In salute, se soffrite di allergie, potreste essere vulnerabili a raffreddori e influenze, ma vi sapete difendere abbastanza bene.

Voto: 7,5

Bilancia – In campo amoroso questa potrebbe essere una settimana memorabile. Le coppie solide vivranno giornate intense e passionali, ma attenzione alle interferenze familiari o lavorative. Per il lavoro sarà una settimana positiva e utile per aiutarvi a fare il punto della situazione e per decidere come e dove proseguire. Inserite nella vostra agenda quotidiana l’attività fisica, farà bene alla linea, alla salute e anche all’umore. Voto: 8

Scorpione – In amore è un ottimo periodo per affrontare eventuali problemi familiari o per chiarire quello che non funziona. Abbandonate diffidenza e gelosia e lasciatevi andare alla dolcezza. Nel fine settimana potrebbe esserci qualche battibecco o equivoco.

In campo lavorativo è un periodo eccellente per concludere qualche affare, affrontare colloqui, firmare contratti. In salute questa settimana potrebbe essere scorrevole e non rappresentare particolari problemi. Voto: 7,5

Previsioni settimanali dal 31 gennaio al 6 febbraio, pagelle: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In campo amoroso non è il periodo adatto per prendere una decisione importante che riguarda la vostra relazione. Da fine febbraio avrete le idee più chiare e anche la vita sociale e familiare sarà più limpida e soddisfacente. Tutti i battibecchi dovuti ai soldi, ai figli, alle faccende di casa, amici e pettegolezzi si risolveranno molto presto. Sul fronte del lavoro avrete tanta voglia di fare, l’unica nota storta di questa settimana è la lucidità, spesso minata da alcuni imprevisti.

L'oroscopo consiglia vivamente di non mollare al primo ostacolo. In salute potreste essere soggetti a problemi. Voto: 6,5

Capricorno – In amore, febbraio è il mese all’insegna della comunicatività, della chiarezza, della conoscenza e della sapienza. Avete fame di coccole e se non riceverete nella quantità giusta, potreste sentirvi insoddisfatti e diventare irritabili e scontenti. Se il partner riuscirà a prendervi per il verso giusto, allora vivrete un periodo abbastanza piacevole. Il lavoro potrebbe scorrere abbastanza bene, ciò che conta è stare alla larga dagli scontri diretti, dalle lotte di potere. La sfera economica risentirà dei soliti alti e bassi. In salute, tenete d’occhio la qualità del sonno, prima di andare a nanna rilassatevi con una tisana o un bagno caldo.

Voto: 6

Acquario – In campo amoroso ci sono grandi o piccoli cambiamenti nella vita di coppia. È vietato cedere alla routine, alla noia, alle abitudini. In questa settimana avete una grande voglia di provare sensazioni inedite, ma attenzione a non cedere alla trasgressione. Potrebbero esserci novità importanti nel settore lavorativo. Cambiamenti avvenuti negli ultimi mesi, oppure che si manifesteranno nei prossimi giorni. Per la sfera economica, invece, dovrete avere ancora un po’ di pazienza. Per la salute è un periodo ricco di energia. Curate di più i denti e le ossa. Voto: 8

Pesci – In amore per molti nativi dei Pesci si prospetta una settimana fiabesca. Fantasia, immaginazione e intuito sono le qualità che fanno parte del vostro modo di essere.

Sfruttate questo momento fiabesco per programmare qualcosa d’importante con la persona che amate. Anche i single ci sarà la possibilità di conoscere persone nuove e interessanti. In campo lavorativo, non dovete aver paura degli ostacoli e degli imprevisti. Non riposate sugli allori e impegnatevi a fondo. Anche il settore economico registra un incremento positivo. In salute, vi sentite meglio rispetto alle settimane scorse. L’umore è buono e potrebbe influenzare anche il vostro stato fisico. Voto: 9