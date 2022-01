Nuovo appuntamento con la settimana dell'oroscopo. È l’ultima settimana di gennaio, siete curiosi di conoscere l’esito delle stelle? Che cosa accadrà nei prossimi giorni dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della salute? Scorrete l’articolo se volete leggere le previsioni degli astri dedicate alla settimana che va da lunedì 24 a domenica 30 gennaio e le pagelle segno per segno, con voto da uno a dieci.

Le previsioni dell'oroscopo dal 24 al 30 gennaio e pagelle: da Ariete a Cancro

Ariete – La buona settimana si vede dalla partenza e, infatti, questa sarà serena e gratificante sul fronte dell’amore e dei sentimenti.

I single devono iniziare ad avere più fiducia e speranza nel destino. In campo lavorativo, fare il passo più lungo della gamba è sconsigliato, soprattutto in questo periodo. In salute, chi ha qualche problema fisico deve cercare di migliorare il proprio corpo. Voto: 7,5

Toro – In campo amoroso, alcuni di voi iniziano la settimana sul sentiero di guerra. Siete polemici, nervosi e insoddisfatti dei vostri rapporti affettivi. La situazione potrebbe prendere una brutta piega se ci sono battibecchi in coppia o in famiglia. Tranquilli, a fine mese riuscirete a risolvere tutto. I single sfiduciati o scettici potrebbero incontrare una persona speciale. La situazione lavorativa sta cambiando, presto riceverete conferme e novità per la vostra posizione.

In salute, il nervosismo potrebbe incidere sul benessere. Voto: 6

Gemelli – In campo amoroso, dentro di voi stanno regnando domande senza risposte, incertezze e confusione. Forse la vostra vita di coppia non è proprio come l’avevate sognata, immaginata, programmata. Cosa fare in questi casi? Cercare il dialogo, confrontarsi con il partner e capire insieme cosa fare di questa relazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I cuori solitari del segno dovrebbero ascoltare di più il proprio cuore e dargli priorità. Il lavoro richiede doppia concentrazione e massima attenzione ai dettagli. Affrontate gli imprevisti con pazienza. Pensante anche al vostro benessere. Voto: 6,5

Cancro – In amore, in questo periodo molte coppie possono finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Altre, invece, devono ancora capire alcuni punti oscuri e recuperare il tempo perduto. Per i single ci sono ricordi che fanno ancora male, ma l'oroscopo consiglia di farne cenere e di voltare pagina con maggiore sicurezza. Il lato interessante di questa settimana è quello economico. Se avete intenzione di cambiare professione, aspettate il prossimo mese, quando avrete le idee più chiare. È un ottimo periodo per la vostra salute. Voto: 7

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo dal 24 al 30 gennaio: da Leone a Scorpione

Leone – Per l’amore si prospettano giornate irrequiete per non dire polemiche. La famiglia, la noia, le spese che non tornano saranno buoni motivi per discutere con il partner.

Grazie alla vostra grande passione, riuscirete a farvi perdonare. Se siete single, potreste credere di aver trovato l’anima gemella e, invece, questa persona si è dimostrata incompatibile con voi. Avete bisogno di tempo per schiarirvi le idee. In campo lavorativo, non è il periodo migliore per gli investimenti e gli accordi. Prestate molta attenzione quando verificate dettagli e documenti. In salute, non scherzate con gli sbalzi di temperatura e trovate un modo per combattere l’insonnia. Voto: 6

Vergine – In amore, dovete esaminare attentamente i punti deboli dei vostri rapporti, se volete renderli più sereni. Alcune coppie hanno perso la sintonia fisica, hanno desideri strani, e vivono emozioni un po’ grigie.

Tutto questo vi fa credere che la felicità non ve la meritate. I cuori solitari del segno devono fare molta attenzione alle nuove conoscenze e non devono affidare il cuore a chi non lo merita. Sul fronte del lavoro, per molti la posizione lavorativa resta stabile ma dovete studiare un modo per migliorare le finanze. In salute, ancora non vi sentite in perfetta forma, non trascurate i fastidi fisici. Voto: 6,5

Bilancia – È una settimana abbastanza serena in amore. Alcune coppie potrebbero ritrovare ottimi rimedi per rafforzare ancora di più il rapporto. Altre, invece, potrebbero ritrovarsi a fare i conti con i sentimenti e la distanza, sia fisica che mentale. I cuori solitari del segno troveranno l’anima gemella a patto che dimentichino il passato per aprirsi a un futuro nuovo.

In campo lavorativo, ampliando il raggio delle vostre competenze potreste migliorare la vostra posizione di lavoro e le collaborazioni valide. In salute, questa settimana vi vede in splendida forma, sereni interiormente ed energici fuori. Voto: 7

Scorpione – In amore, questa è una settimana piuttosto densa e impegnativa. L’atmosfera sarà gratificante, serena, ricca di nuovi incontri. Se in questi giorni discutete con la persona che amate, fate attenzione a ciò che dite. Per i cuori solitari potrebbe essere una settimana romantica, l’incontro che aspettavate da tempo non sarà un semplice flirt, ma qualcosa che durerà a lungo. Sul fronte del lavoro dovete fare attenzione a quello che fate e a ciò che dite, potreste trovare ostacoli lungo il vostro percorso professionale.

In salute, lo stress potrebbe mettervi fuori gioco, non trascurate i singoli segnali che lancia il vostro corpo. Voto: 7

Previsioni settimanali 24-30 gennaio e pagelle: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Per l’amore si prospetta una settimana eccellente, adatta per programmare nuovi progetti di coppia o di famiglia. È anche il momento giusto per sistemare definitivamente un vecchio grattacapo e vivere finalmente l’amore a 360 gradi. Alcuni single del segno si ritrovano a vivere situazioni contrastanti, forse perché si sono resi conto che la persona che piace non contraccambia i sentimenti. Altri, invece, preferiscono vivere avventure di brevissima durata. Il lavoro va a gonfie vele, nel weekend fermatevi un attimo e fate il punto della situazione.

Evitate di mettere altra carne al fuoco e cercate di riflettere sugli obiettivi raggiunti fino ad adesso. In salute, questa settimana vi vede in ottima forma, ma non mancheranno giornate un po’ sottotono. Voto: 8

Capricorno – Per buona parte della settimana sarete concentrati più sulla professione che sull’amore. È un bel periodo per coloro che hanno in mente di convivere, sposarsi, o fare un figlio. Anche per i cuori solitari è una settimana molto bella per conoscere una persona speciale. Meno buona, invece, per coloro che cercano solo avventure brevi. In campo lavorativo, finalmente l’economia inizia a girare a vostro favore, non mancheranno sorprese e aumenti. Il che non sarà male considerati tutti gli sforzi fatti a vuoto in precedenza.

In salute, le energie non vi mancano, dedicate più tempo allo sport e alle attività ricreative. Voto: 7,5

Acquario – In amore, è giunto il momento di dimenticare le tensioni e di dare vita a nuovi progetti di coppia o di famiglia. Con il partner potrete affrontare anche gli argomenti delicati e scomodi, quelli che nelle settimane scorse hanno creato spaccature nel rapporto. Riuscirete a risolvere tutto usando la diplomazia. I single molto simpatici non passeranno inosservati e magari incontreranno il partner giusto. Parlando di lavoro, non vi arrendete mai nemmeno davanti alle porte chiuse o sbattute in faccia. Anche se la vostra situazione economica non è delle migliori, voi andate avanti per la vostra strada, presto raccoglierete i frutti dei vostri sforzi.

Ottimo periodo per migliorare la salute o l’aspetto esteriore. Voto: 7,5

Pesci – In campo amoroso, questa settimana vi vede stanchi e svogliati. Ogni tanto fa bene un periodo di calma piatta, in cui potete chiudervi in voi stessi per resettare la mente e dare risposte alle mille domande. Potreste discutere con il partner per via delle spese che non quadrano e potreste usare parole poco carine nei suoi confronti. Resistete, con il dialogo e il confronto il vostro rapporto non si romperà. Per i cuori solitari si prospetta una settimana intensa, non mancheranno però giornate meno belle. In campo lavorativo, potreste sentirvi scoraggiati, svogliati, stanchi. Alcuni potrebbero ricevere una delusione per qualcosa che non si sarebbero mai aspettati in ufficio.

Meglio farsi scivolare le cose di dosso e guardare oltre, perché da febbraio la situazione professionale inizierà a cambiare. In salute, vi sentite fiacchi, le vostre energie quasi in esaurimento e vi tocca anche vedervela con qualche disturbo fisico. Voto: 5