L'oroscopo per il weekend 22-23 gennaio è pronto a rivelare come si concluderà questa settimana e a dispensare consigli stellari. I nativi dell’Ariete non devono dare niente per scontato, mentre i nati in Capricorno devono cercare di non essere emotivi. Per le persone nate sotto il segno dei Pesci si prospetta un grande weekend, da trascorrerlo con la famiglia. In evidenza, l'astrologia per le giornate di sabato 22 e domenica 23 gennaio e le previsioni delle stelle dedicate a tutti i segni dello zodiaco. In questo Oroscopo trovate anche le pagelle del fine settimana, con voto da 1 a 10.

Il weekend 22 e 23 gennaio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Potete ottenere il massimo se viaggiate per motivi di lavoro. Questo è un grande weekend per una gita in famiglia o semplicemente per un giro in auto. Non date troppo per scontato tutto ciò che succede a livello personale o professionale. Voto: 7,5

Toro – Non vedete l’ora di partire e volete iniziare al più presto, ma la discrezione è la parte migliore di un essere umano e dovete rallentare e lasciare che il weekend si svolga da solo. I piani di viaggio presto prenderanno forma. Voto: 6,5

Gemelli – Stare lontani dai problemi non vi aiuterà. Dovete rimanere fermi e affrontare il problema a testa alta. La vita amorosa è bella e la vostra persona speciale è molto solidale.

Voto: 6,5

Cancro – Siete titubanti e soppesate i pro e i contro di ogni mossa che fate. Siate fiduciosi che avrete successo in qualunque cosa pianificate. Cercate di fare di tutto per trovare del tempo per il vostro partner. Emotivamente siete lunatici e chiusi.

Voto: 6

Previsioni astrologiche di sabato 22 e domenica 23 gennaio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – State forzando questioni che, nel profondo, è meglio lasciarle risolvere da sole. Sfruttate questo fine settimana per riflettere sulle cose. Le stelle vi spronano a fare scommesse da cui di solito evitate. Voto: 6

Vergine – Questo weekend invita a fare qualcosa in più per un membro della famiglia.

Il vostro datore di lavoro è stato molto esigente con voi ultimamente. In effetti, sembra che voi siate richiesti ovunque, ma sfruttate questo fine settimana per rilassarvi con le persone a cui volete bene. Voto: 6,5

Bilancia – Questo weekend potrebbe farvi ottenere una risposta a un problema sostanziale. Il vostro fascino personale può essere più efficace di qualsiasi potere dell’intelletto o della logica. Connettetevi a livello personale, superate una barriera importante e trovate una nuova soluzione a un vecchio problema. Voto: 7,5

Scorpione – L'oroscopo dice che siete in grado di cogliere le tendenze future, sempre se mantenete una mente aperta per idee uniche e vincenti. Vi metterete in un angolo se verrete notati e presi di mira, e la vostra testardaggine non farà che peggiorare le cose.

Voto: 6

L'oroscopo di sabato 22 e domenica 23 gennaio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Le controversie devono essere gestite diplomaticamente e con tatto. Sarebbe una buona idea delegare il lavoro a chi ha più esperienza di voi per affrontare questioni delicate. Voto: 6

Capricorno – Cercate di non essere eccessivamente emotivi in questo weekend. State ragionando più con il cuore che con la testa, e quindi siete incapaci di essere obiettivi nelle vostre decisioni. Ricordate che avete bisogno di una mente lucida per raggiungere i vostri obiettivi. Voto: 6

Acquario – Non lasciate che il vostro partner vi faccia delle richieste. Le idee possono sembrano buone, ma fate attenzione se le persone cercano solo di rinfilarvi i loro compiti.

Troppo lavoro e niente gioco non solo si tradurranno in stanchezza e frustrazione, ma anche in solitudine. Voto: 6

Pesci – Fate attenzione che qualcuno non vi stia raccontando storie e vi stia portando fuoristrada. Questo è un grande fine settimana per una gita in famiglia o per stare insieme. I legami familiari si rafforzano. I bambini danno gioia. Voto: 6,5