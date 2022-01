Lunedì 31 gennaio troveremo sul piano astrale Luna, Saturno e Sole transitare nel segno dell'Acquario, mentre Plutone, Venere, Mercurio e Marte risiederanno sui gradi del Capricorno. Urano, infine, continuerà il moto in Toro, così come Nettuno assieme a Giove resteranno stabili in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Bilancia, meno roseo per Toro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Gemelli: lavoro top. A godere maggiormente della congiunzione tra i Luminari nel loro Elemento saranno presumibilmente i liberi professionisti di casa Gemelli, i quali potranno avere maggiore spazio di manovra rispetto alle settimane precedenti.

2° posto Bilancia: ammodernamenti. La settimana per il secondo segno d'Aria potrebbe cominciare con una gran voglia di rinnovare un luogo dove trascorrono parecchio del loro tempo, come una stanza di casa o l'ufficio aziendale. Amore in secondo piano.

3° posto Capricorno: bastone e carota. La prima e seconda decade del segno del Capricorno, specialmente coloro che sono a capo di un team lavorativo, avranno buone chance di modificare il loro comportamento in base alla persona con la quale si rapporteranno. Così facendo questo lunedì i nativi potrebbero ottenere risultati più massicci dai subalterni.

I mezzani

4° posto Acquario: progetti al vaglio. La quadratura Saturno-Urano andrà aggiungendosi ai primi, seppur timidi, influssi del Novilunio nel segno del 1° febbraio e ciò, c'è da scommetterci, indurrà il quarto segno Fisso a mettere sotto revisione i progetti pratici e professionali in essere.

5° posto Leone: focus sulle abitudini. Lunedì ideale in casa Leone per osservare la quotidianità con spirito critico e, ove fosse necessario, ricostruire una routine che si basi su maggiore serenità interiore e che strizzi l'occhio al benessere.

6° posto Vergine: mondani. Nel bel mezzo di una baraonda astrale, i nati Vergine potrebbero sfruttare la temporanea stasi di questa giornata conclusiva di gennaio per concedersi una rigenerante parentesi mondana, così da riporre in un cantuccio per qualche ora ansie e preoccupazioni.

7° posto Cancro: introversi. Riuscire a esternare le emozioni più profonde al partner non sarà, con tutta probabilità, un esercizio semplice da mettere in pratica per il primo segno d'Acqua in questo giorno d'inverno, coi nativi che risulteranno introversi e rabbuiati.

8° posto Ariete: amore sottotono. La voglia di sbizzarrirsi sotto le lenzuola, più evidente nella terza decade, potrebbe non incontrare la stessa predisposizione da parte della dolce metà e i nati Ariete avvertiranno la poco piacevole sensazione di sentirsi trascurati.

9° posto Pesci: standby. Ventiquattro ore in cui il dodicesimo segno zodiacale sarà chiamato a porsi in una posizione di stallo nelle questioni affettive, evitando categoricamente di operare scelte in tal senso e, di conseguenza, rimandando le stesse a giorni più lucidi e sereni.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: risultati blandi. Il fronte professionale di casa Sagittario, in particolar modo per la prima decade, potrebbe risentire di alcuni risultati poco soddisfacenti, che mineranno l'entusiasmo nativo. Probabili incontri con persone che non si vedono da un po' in tarda mattinata.

11° posto Scorpione: umore flop. Più che con un lunedì ostico i nati Scorpione dovranno, c'è da scommetterci, fare i conti con una loro prospettiva errata di ciò che li circonda, percezione cupa che tenderà ad abbassare il livello del loro tono umorale.

12° posto Toro: pigri. Complice qualche uscita economica non preventivata e alcuni affari che hanno tardato a decollare, i nati Toro risentiranno presumibilmente di un calo energetico che li indurrà a procrastinare ogni attività in programma.