Le previsioni dell'oroscopo del 19 febbraio esortano i nati sotto il segno del Toro a evitare i litigi. I Leone sono giù, mentre i Sagittario sono in pole position.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: non lasciatevi andare allo sconforto, nel caso in cui le cose non dovessero andare come avevate pianificato. Imparate ad adattarvi alle novità e mettetevi in gioco sul lavoro.

11° Gemelli: ricordate che non è mai troppo tardi per cambiare idea. Buon momento per il lavoro, potrebbero arrivare delle buone notizie, ma in ambito sentimentale, invece, vi sentite un po' scoraggiati.

10° Pesci: l'Oroscopo del giorno 19 febbraio denota una giornata piuttosto confusa in ambito sentimentale. Se non siete soddisfatti di alcune cose che riguardano la vostra vita, forse è il caso di fermarsi a riflettere.

9° Cancro: giornata interessante sul fronte dei sentimenti. Sul lavoro, invece, l'oroscopo vi invita ad essere pazienti. Momenti migliori arriveranno, tuttavia, in questo momento dovete mantenere la calma.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: non prendete decisioni in maniera troppo affrettata, specie se ne va del vostro futuro. In ambito sentimentale dovete essere un po' più onesti, ma allo stesso tempo un po' più diplomatici.

7° Toro: l'oroscopo del 19 febbraio vi invita a mantenere la calma.

Ricordate che l'unico modo per passare delle tempeste è imparare a ballare sotto la pioggia. In amore evitate i litigi, specie se siete in torto.

6° Bilancia: spesso tendete a tenervi le cose dentro per paura di quello che possono pensare le altre persone. Imparate a fregarvene del giudizio altrui e lottate per inseguire i vostri obiettivi e raggiungerli.

5° Acquario: in amore siete molto fortunati se siete in coppia. Questo è un momento di grande sintonia, quindi, non lasciatevi scappare questa occasione. Dal punto di vista professionale dovete osare di più.

Oroscopo 19 febbraio primi quattro segni

4° in classifica Vergine: i nati sotto questo segno si sentono piuttosto sicuri di sé e in pace con se stessi.

Attenzione ai rapporti professionali, che potrebbero celare qualche insidia.

3° Ariete: le previsioni dell'oroscopo del giorno 19 febbraio vi invitano ad essere audaci e propositivi. In amore è importante mettersi in gioco e non arrendersi al primo ostacolo.

2° Scorpione: buon momento per quanto riguarda l'amore. Le relazioni stabili potrebbero anche evolversi in qualcosa di più importante. Sul lavoro siete molto più organizzati rispetto a prima.

1° Sagittario: ottimizzate al meglio il vostro tempo libero e cercate di essere risoluti. Sul lavoro ci sono delle buone opportunità in arrivo. Tenete gli occhi aperti e non demordete.