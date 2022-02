Nella settimana dal 21 al 27 febbraio troveremo sul piano astrologico la Luna viaggiare dal segno della Bilancia al Capricorno (dove risiedono Plutone, Marte e Venere). Nel frattempo il Sole, Giove e Nettuno stazioneranno nel domicilio dei Pesci. Saturno, assieme a Mercurio, proseguiranno l'orbita in Acquario, così come Urano continuerà la sosta in Toro. Oroscopo settimanale favorevole per Pesci e Scorpione, meno roseo per Cancro e Vergine.

Sul podio

1° posto Pesci: lavoro a gonfie vele. Le prime due decadi di casa Pesci godranno probabilmente di una settimana super sul fronte professionale, in particolar modo per chi opera alle dipendenze altrui da svariati anni.

Questi ultimi, difatti, avranno ottime chance di preparare il terreno per un prossimo avanzamento di carriera, mettendo in campo dedizione e complementarietà.

2° posto Scorpione: aumentano i giri del motore. Con l'avvento del Luminare giallo nel loro Elemento e il proseguo del quadrato Saturno-Urano, i nati sotto il segno dello Scorpione saranno, con ogni probabilità, invogliati a premere il pedale sull'acceleratore sia sul piano pratico che lavorativo. Le attività da portare a compimento, quindi, potrebbero aumentare ma, di pari passo, incrementeranno anche le soddisfazioni che giungeranno al cospetto del segno Fisso.

3° posto Leone: equilibrio interiore. Franco Battiato cantava "Centro di gravità permanente" ed è ciò che presumibilmente cercheranno i felini durante questa settimana di febbraio, tranne nel caotico martedì.

Il focus del segno di Fuoco, quindi, potrebbe essere rappresentato dalla voglia di ritrovare il proprio equilibrio interiore, il quale è parso guizzare via da dicembre 2020. Facile intuire come non sarà un percorso realizzabile in un periodo di tempo così limitato, ma da giovedì in poi sarà possibile mutare abitudini per avvicinarsi pian piano alla meta prefissa.

I mezzani

4° posto Acquario: responsabilità. Famiglia e lavoro parranno mettersi d'accordo nell'arco della settimana per confluire tutto il carico di incombenze e responsabilità sul groppone del terzo segno d'Aria. Quest'ultimo, in qualità di segno Fisso, è sovente abituato a metterci la faccia ma, in particolar modo nel weekend, sarà invitato a non perdere la calma per nessuna ragione e, al contempo, a scorgere soluzioni laddove gli altri evidenziano esclusivamente problematiche.

5° posto Toro: spirito di sacrificio. Lo Stellium di Terra ha perso, oramai da qualche giorno, un partner d'eccezione come il Messaggero degli Dei, ma i nati Toro potrebbero sopperire, durante la settimana, a tale mancanza divenendo più inclini a sacrificarsi per gli altri, soprattutto nel nucleo familiare. Rinunciare a vedere la trasmissione preferita in tv per far spazio alla figlia oppure cedere l'ultima cotoletta della cena al partner saranno, c'è da scommetterci, dei piccoli gesti che verranno molto apprezzati dalle persone care.

6° posto Gemelli: inizio smart. Settimana che si prospetterà, con ogni probabilità, in decrescendo per i nati sotto il segno dei Gemelli, i quali coglieranno i migliori frutti del periodo da lunedì a mercoledì, quando godranno di un eccelso tono umorale e di voglia di rimboccarsi le maniche.

Il 24 e 25 febbraio, invece, un velo di pessimismo parrà avvolgere le menti della seconda decade, mentre nel fine settimana a passare in secondo piano saranno le faccende amorose per la terza decade nativa.

7° posto Bilancia: focus relazionale. I rapporti con le altre persone saranno presumibilmente al centro dei pensieri di casa Bilancia questa settimana, coi nativi che si interrogheranno più volte su come sia meglio comunicare coi colleghi poco leali. Venerdì, sabato e domenica sarà probabile che il segno d'Aria opti per il pugno duro con gli stessi, divenendo spiccatamente schietto e insolitamente tendente al perentorio.

8° posto Capricorno: mediatori. Un polverone dialettico che si trascina da un po' sul luogo di lavoro potrebbe coinvolgere indirettamente i nati sotto il segno del Capricorno nella seconda parte della settimana.

Malgrado il corredo astrologico non li abbia dotati dei panni del mediatore, il segno Cardinale sarà chiamato probabilmente a far da paciere, in particolar modo domenica quando il loro intervento sarà fondamentale per ristabilire la pace nell'ambiente professionale.

9° posto Sagittario: senso di solitudine. Semaforo acceso sul rosso per le faccende emotive di casa Sagittario in questi sette giorni invernali, coi nativi che parranno dover fare i conti con un pressante senso di solitudine, figlio di qualche piccola delusione pregressa nell'asse amicizia-lavoro. Per svagare la mente e continuare a sentirsi parte di un progetto valido, però, agli arcieri basterebbe affrontare la settimana in questione con la voglia di mettersi in gioco che spesso li contraddistingue.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: dubbiosi. Ciò che concernerà la sfera monetaria e professionale potrebbe essere fonte di parecchie incertezze per le prime due decadi di casa Vergine, coi nativi che si troveranno a mettere in discussione alcune scelte impulsive fatte in precedenza. Fare dietrofront non sarà possibile, quindi, sarebbe meglio non piangere sul latte versato e guardare avanti con spirito fiducioso in ciò che verrà.

11° posto Cancro: umore flop. Il parterre planetario sembrerà non aver ancora finito nell'impartire dure lezioni nonché restrizioni ai nati Cancro, malgrado le stesse siano esclusivamente per il bene del segno Cardinale. In questa settimana, in particolar modo nel weekend, sarà bene non lasciarsi trasportare dal pessimistico andazzo che potrebbero prendere le ultime due giornate, preferendo starsene in disparte piuttosto che dare di matto.

12° posto Ariete: torno subito. Alla stregua di un cartello 'torno subito' lasciato poggiato sull'uscio di un locale, i nati Ariete avranno buone possibilità di sentirsi nel medesimo modo questa settimana, quasi come se adempiessero alle attività in programma senza essere davvero presenti. Questo accadrà perché il segno Cardinale sarà probabilmente in piena rigenerazione interna a causa degli ultimi accadimenti affettivi e, in qualità di prima fiammella zodiacale, assumerà una posizione di stand-by interiore pur dedicandosi a tutto ciò come di consueto.