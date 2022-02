Le previsioni dell'oroscopo del 25 febbraio esortano i Vergine a non perdere di vista gli obiettivi. Gli Scorpione devono essere sempre sul pezzo, mentre i Pesci devono avere pazienza.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: cercate di non prendere decisioni troppo affrettate e ponderate accuratamente i pro e i contro di un nuovo progetto. Soprattutto dal punto di vista professionale, dovete essere avveduti.

11° Toro: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 25 febbraio vi invitano a non essere troppo timorosi. Se desiderate qualcuno o qualcosa non permettete a nessuno di ostacolare i vostri progetti.

10° Leone: imparate a controllare un po' di più i vostri impulsi. Non siate troppo irruenti nelle decisioni e ponderate attentamente prima di sbilanciarvi. In amore cercate di andare oltre le apparenze.

9° Capricorno: impegnatevi un po' di più per preservare le vostre relazioni. Talvolta potreste essere spinti a trarre delle conclusioni troppo affrettate e questo non è mai un bene. Sul lavoro ci sono cose da mettere a posto.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: se qualcosa vi turba, affrontatela senza problemi. In ambito sentimentale è necessario risolvere le faccende in sospeso, mentre sul lavoro urge un momento di pausa. Se non ve lo prenderete rischierete di commettere errori.

7° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del 25 febbraio vi invitano ad essere intraprendenti. In amore è importante prendere l'iniziativa onde evitare di apparire troppo passivi.

6° Cancro: se avete il piede in due scarpe, questo è il momento di prendere una decisione alquanto definitiva e drastica. In ambito professionale siete favoriti, quindi, approfittate di questo momento.

5° Ariete: i nati sotto questo segno stanno vivendo un momento molto interessante dal punto di vista sentimentale. Presto potrebbero nascere delle occasioni che vi cambieranno la vita.

Oroscopo 25 febbraio primi quattro segni

4° in classifica Bilancia: secondo l'oroscopo del giorno 25 febbraio i nati sotto questo segno stanno acquisendo gradualmente una maggiore consapevolezza di sé.

Questo chiaramente sarà di grande aiuto sia in amore sia nel lavoro.

3° Scorpione: dopo aver passato qualche giorno un po' altalenante dal punto di vista delle emozioni, da oggi finalmente vi sentite più sicuri e rilassati. Sul lavoro è importante essere sempre aggiornati.

2° Vergine: giornata molto interessante per quanto riguarda le relazioni. Se siete in coppia, approfittate per trascorrere un po' di tempo in più con le persone che amate. Sul lavoro è importante non perdere di vista gli obiettivi.

1° Gemelli: ottimo momento per iniziare una nuova relazione. In ambito professionale, invece, stanno per arrivare delle novità. Cercate di essere flessibili e, soprattutto, pronto ad accogliere le novità.