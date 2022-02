Venerdì 25 febbraio troviamo sul piano astrale la Luna, Plutone, Marte e Venere transitare nel segno del Capricorno, mentre Urano risiederà nell'orbita del Toro. Il Sole, Nettuno e Giove, invece, permarranno in Pesci, così come Mercurio e Saturno resteranno stabili nel domicilio dell'Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Scorpione, meno roseo per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Pesci: passionali. Il ménage amoroso di casa Pesci sarà presumibilmente pervaso da una ventata di passionalità, la quale in un colpo solo spazzerà via le problematiche e le ansietà del momento oltre ad aumentare la simbiosi tra i nativi e l'amato bene.

2° posto Scorpione: affettuosi. Concilianti e particolarmente attenti alle esigenze delle persone care, i nati Scorpione potrebbero risultare parecchio affettuosi nei confronti del nucleo familiare dimostrando, ancora una volta, di essere dei genitori e/o degli amanti eccezionali.

3° posto Capricorno: punto di riferimento. Il terzo segno di Terra che opera nella stessa azienda da svariati anni, durante la giornata che precede il weekend, avrà buone chance di essere chiamato da un capo a guidare un progetto, divenendo un punto di riferimento per molti colleghi e subalterni.

I mezzani

4° posto Cancro: voglia di coccole. L'animo sensibile dei nati Cancro, in particolar modo delle prime due decadi, emergerà presumibilmente in maniera evidente nel focolare domestico, col partner che non ci metterà molto a comprendere che il segno d'Acqua ha estremo bisogno di coccole.

5° posto Leone: lavoro a gonfie vele. Ad avere una marcia in più questo venerdì saranno, c'è da scommetterci, i nati Leone di prima decade, soprattutto i liberi professionisti che segno che potranno raggiungere un agognato risultato sul quale non riponevano più molte speranze.

6° posto Ariete: scelte affettive. Semaforo acceso sul giallo per le faccende affettive di casa Ariete in queste ventiquattro ore, coi nativi che saranno probabilmente chiamati a decidere se continuare o meno la storia d'amore in essere oppure proseguire un'amicizia di vecchia data.

7° posto Toro: equivoci. Dato che le doti comunicative dei nati Toro potrebbero latitare e favorire qualche controproducente equivoco relazionale, sarebbe meglio che il segno Fisso evitasse di trarre conclusioni affrettate e tentasse di tenere la bocca cucita quanto più possibile.

8° posto Gemelli: umore altalenante. Il sestile che formeranno i Luminari avrà buone chance di rendere poco stabile il tono umorale della seconda e terza decade di casa Gemelli, coi nativi che passeranno più volte da un atteggiamento frizzante e coinvolgente a un mood rabbuiato e burbero.

9° posto Bilancia: prima gli altri. I nati sotto il segno della Bilancia, nel corso di questo venerdì, saranno probabilmente indotti a mettere la loro persona in secondo piano a favore di un figlio o di un'amica cara. Non si tratterà soltanto di fornire un aiuto morale o un sostegno economico, bensì il segno d'Aria potrebbe farsi fattivamente da parte per lasciare i riflettori alla persona in questione.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: amore flop. Le questioni professionali assorbiranno gran parte delle attenzioni e delle energie del segno Mobile, con quest'ultimo che si curerà probabilmente ben poco di soddisfare le esigenze della dolce metà.

11° posto Vergine: puntigliosi. Venerdì nel quale sarà probabile assistere a una versione spiccatamente puntigliosa della prima decade di casa Vergine, coi nativi che vorranno a tutti i costi mettere i puntini sulle "i" su ogni questione, risultando poco simpatici a chi non li conosce a fondo.

12° posto Acquario: accuse La giornata che precede il fine settimana potrebbe nascondere qualche insidia sul fronte relazionale del quarto segno Fisso, in quanto i nativi vedranno puntarsi il dito contro da una persona insospettabile, la quale li accuserà ingiustamente di una mansione non svolta o di un appuntamento mancato.