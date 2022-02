Per la giornata di domani, giovedì 24 febbraio 2022, l’Oroscopo prevede un rialzo per il segno dei Gemelli e per i Pesci, mentre ci saranno ancora delle situazioni non del tutto ottimali per il segno della Bilancia e per il segno dell’Ariete.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo di domani.

L’oroscopo di domani: Pesci disponibile

1° Gemelli: avrete uno spirito di intraprendenza che vi permetterà di fare qualunque cosa, anche se non ci sarà una squadra professionale ad accompagnarvi. Con le questioni sentimentali arriverà una svolta vera e propria per i single che hanno voglia di innamorarsi e di provare nuove emozioni.

2° Pesci: con il partner riuscirete ad essere disponibili e ad affiancarlo in progetti che renderanno migliore sia la vostra quotidianità che il vostro rapporto. Decisioni da prendere.

3° Leone: con un atteggiamento ottimale, come state dimostrando di avere in questo momento, ci saranno delle ripercussioni positive sul vostro lavoro e sulle vostre finanze. Con il partner riuscirete ad instaurare un dialogo sempre più produttivo e che potrebbe portarvi ad una decisione importante.

4° Capricorno: questo rialzo nella classifica dell’oroscopo sarà dovuto essenzialmente ad una ritrovata armonia all’interno del contesto amoroso, una più forte vivacità che potrebbe rivalutare anche la possibilità di fare un passo avanti molto importante.

Chiarimento per Acquario

5° Acquario: avrete la necessità di un chiarimento che sicuramente arriverà entro la serata della giornata di domani, mentre sul lavoro si respirerà una atmosfera molto buona per poter collaborare in squadra. Vi sentirete più liberi di agire su un progetto a cui tenete particolarmente.

6° Scorpione: l’andamento lavorativo andrà sempre a gonfie vele, nel corso della giornata di domani secondo l’oroscopo.

Evitate di rimandare qualche progetto nella vostra relazione amorosa per evitare che ci siano troppe incomprensioni in questo momento.

7° Toro: le amicizie costituiranno un supporto valido per affrontare qualche piccola vicissitudine di carattere quotidiano che da soli potreste non riuscire a fare. Ad ogni modo, si avvertirà una ripresa lenta che vi renderà sempre più pieni di autostima e di voglia di mettervi in gioco.

8° Vergine: avrete un atteggiamento molto taciturno, però al tempo stesso questo potrebbe essere un giro di vite per una mansione del tutto nuova e significativa che potrebbe farvi guadagnare di più, se ci metterete tutto l’impegno che richiede.

Sagittario impegnato

9° Sagittario: vi sforzerete nel raggiungere un traguardo a cui vi siete preparati per tanto tempo, ma per adesso dovrete ancora sorvolare su alcuni dettagli che potrebbero fare la differenza e farvi guadagnare di più del previsto, secondo l’oroscopo.

10° Cancro: dovrete far fronte a degli ostacoli sul lavoro che a prima vista sembreranno insormontabili. Però lo stress potrebbe impedirvi di ragionare lucidamente e farvi cadere nel nervosismo, soprattutto se siete all’interno di una squadra professionale.

11° Ariete: con una atmosfera abbastanza pesante in famiglia, probabilmente le tensioni saranno destinate a rimanere tali ancora per molto. L’oroscopo prevede anche un calo della concentrazione sul lavoro.

12° Bilancia: la vostra relazione potrebbe raggiungere un punto di rottura, forse dovuta alla forte incertezza che in questo momento avvertite. Fidarsi del vostro istinto adesso potrebbe essere decisamente controproducente.