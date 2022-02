L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di sabato 26 febbraio 2022. Sarà certamente un ottimo inizio di weekend per i nati Capricorno: il predetto simbolo astrale è stato valutato a massima positività, dunque sottoscritto da cinque splendide stelline indicatrici di fortuna e serenità.

Altro segno acclamato a gran voce da astri altamente a favore è l'Acquario, senz'altro meritevole di avere le cinque stelle della buona sorte riservate al migliore in assoluto. Pronti a togliere il velo della curiosità dagli altri segni? Ricordiamo che a essere analizzati in esclusiva, in questa seconda tranche di previsioni, i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 26 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 26 febbraio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Sabato si annuncia buono su molti punti, sufficiente per altrettanti e, in qualche caso, anche un po' difficile da digerire. Secondo l'oroscopo, forse a tanti di voi converrà soprassedere su certe cose: meglio non perderci la testa perché, come sapete, chi non vuol ragionare non ragionerà mai e poi mai... In tanti potreste nutrire dubbi in merito a una proposta d’affari da parte di un vecchio conoscente. Meglio non agire di impulso. Le stelle parlano chiaro: non è il periodo adatto per tentare la sorte, è consigliabile lasciar perdere.

Nel lavoro se solo riusciste a capire dov’è il problema, almeno concentrereste forze e attenzione su un solo fronte. Siete sempre più confusi in amore. Venere passa in congiunzione con la Luna e il cuore si apre alle emozioni. I single impenitenti capitoleranno di fronte a un incontro molto speciale.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato annunciano un periodo normale.

Le stelle daranno alla giornata una discreta valenza rendendovi confidenti perfetti, per la gioia di partner, amici e famigliari. Attenti solo a qualcuno di vostra conoscenza (sapete di chi si parla, vero?), perché potrebbe cercare in tutti i modi di mettervi in cattiva luce agli occhi della gente. I ritmi lenti e le scarse novità priveranno di quelle vivaci emozioni che invece a voi piacciono tanto.

Anziché lamentarvi, approfittate di questa fase di stanca per concludere questioni rimaste in sospeso. Se state aspettando notizie, mettetevi pure il cuore in pace: per ora non si prevedono novità di alcun genere. Rimanete in attesa anche in amore: Urano, speculare negativo, sarà ancora animato da propositi bellicosi, mentre la Luna spezzerà una lancia a vostro favore. La vita di coppia prosegue con il solito andamento.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 26 febbraio annuncia una giornata di routine. Andate incontro ai doveri quotidiani accettando con distacco l'eventuale monotonia che contraddistingue "la solita minestra". In alcune relazioni dovete essere meno sospettosi, dando fiducia a chi la merita e stroncando di brutto chi cerca di prendervi in giro.

La settimana non chiuderà nel migliore dei modi, anche se in fin dei conti meglio la normalità che la negatività. Le tensioni planetarie che si affollavano sopra il segno, e che hanno avuto la Luna come protagonista, tenderanno a dissolversi. Per non parlare della quadratura Mercurio-Urano, con effetti poco gradevoli sia sul lavoro che nel privato. A proposito di lavoro, in questo periodo grossi ostacoli non se ne intravedono, ma le tensioni accumulate in precedenza rischiano di ripercuotersi sul vostro operato. In coppi, non sarà una giornata memorabile e nemmeno troppo stressante. I soliti battibecchi potrebbero far tornare a galla vecchie recriminazioni: stateci attenti!

Oroscopo e stelle del 26 febbraio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Il sabato in analisi si presume altamente positivo, con astri quasi totalmente a favore. In questi giorni il lavoro è stato estenuante e vi sentite particolarmente stanchi: di certo la fine della settimana darà occasione per ritemprare fisico e mente, per poi tornare pimpanti e pronti ad affrontare i prossimi sette giorni. Con la Luna sempre posizionata nel vostro segno, che in questi giorni vi regala una splendida congiunzione con Venere a sua volta congiunta a Marte, vi protegge nelle questioni di cuore. Domenica molto promettente! Ottimi i riflessi sulla vita affettiva con la fantasia che viaggerà a mille, una ne pensate e cento ne fate.

Forse un po’ superficiali nell’aderire a quello che a voi è sembrato un ottimo affare, adesso potreste essere a corto di liquidi. Se volete trascorrere un dolce weekend col partner, ma non avete molto in tasca, ricordate che la passione si accende anche tra le mura domestiche.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano l'arrivo di un weekend ancora sotto diretta influenza della congiunzione Mercurio-Saturno, entrambi nel vostro segno. La giornata sarà positiva soprattutto nelle questioni interessanti la famiglia. In generale i rapporti saranno meno spigolosi e più scorrevoli: a emergere sarà la tanta voglia di socialità e perché no, fine settimana da vivere strettamente in due.

La chiave del successo risiederà nel realismo e nella disponibilità a mettersi sempre in gioco. Non restate a guardare, cercate di darvi da fare, solo così i buoni risultati non si faranno aspettare. In famiglia la vostra abituale riservatezza si scioglierà a contatto del calore e dell’allegria dei figli o, in mancanza, del partner. Nel lavor, riuscirete ad afferrare al volo un’occasione preziosa che capiterà a portata di mano: evitate di starci a pensare troppo su! Se una frase pronunciata dal partner vi avesse un po' offeso, non tenete il broncio e non tirate conclusioni affrettate. Piuttosto chiedete un chiarimento.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 26 febbraio, mette in conto la possibilità che il periodo possa portare tanto stress e poca voglia di reagire alle situazioni.

Per questo sono state attribuite le due stelline del "ko" al segno. Dovete credere di più nelle vostre possibilità, provando a peccare anche di ottimismo nel caso, per non perdere grinta o preziose energie. Sempre più dispettosa, invece, una persona di vostra conoscenza si impegnerà con decisione per mettervi i bastoni tra le ruote, creandovi inconvenienti, discussioni o disguidi. Questo weekend prestate attenzione anche al portafoglio, al cellulare oppure agli oggetti di valore: sapete bene di essere alquanto distratti, per cui prevenire è meglio che... piangere. Se state cercando un impiego, questa volta non potete contare su quelle persone di fiducia che sapete. Meglio quindi rimboccarsi le maniche e darsi da fare da soli, magari contando sui consigli di un amicizia affidabile. In questo periodo scarno, solo dall’amore potrete ricevete qualche lieve soddisfazione. In coppia i sogni spesso si avverano: servirebbe solo crederci un po' di più.