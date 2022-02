L'oroscopo del fine settimana che va dal 26 al 27 febbraio prevede un'ottima Luna in Capricorno pronta a rendere queste ultime giornate di Venere favorevoli ed eccellenti, mentre la Bilancia sarà parecchio indaffarata al lavoro ma convinto delle proprie idee. Scorpione darà vita ad una relazione di coppia stabile e promettente, mentre Leone recupererà un po’ di stabilità. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 26 al 27 febbraio.

Oroscopo e previsioni weekend 26-27 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana difficile per voi nativi del segno, ma che vi avvierà verso un mese completamente diverso.

La morsa di Venere sta per allentarsi, e in amore presto le cose miglioreranno, dunque abbiate pazienza. Molto bene in ambito lavorativo grazie a Mercurio, anche se dovreste perfezionare la vostra tecnica e gestire meglio le energie. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale incandescente secondo l'oroscopo del fine settimana. La Luna e Venere garantiranno splendidi momenti tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo occorrerà essere più precisi con certe mansioni. Voto - 8️⃣

Gemelli: vita professionale tutto sommato valida per voi nativi del segno. State mettendo insieme buoni risultati grazie a Mercurio, dunque siate fieri di voi. In amore il weekend sarà tutto sommato tranquillo, e andrà via in modo abbastanza fluido, per voi e per il partner.

Voto - 8️⃣

Cancro: questo tremendo mese di febbraio sta per concludersi, e la speranza verso un mese di marzo migliore rimane in voi. Questo cielo sta migliorando, e voi sarete piuttosto fiduciosi. Nel frattempo però, cercate di evitare litigi da niente. Nel lavoro avrete in mente buone idee per i vostri progetti. Dovrete solo trovare tempo e risorse necessarie per poterle sviluppare.

Voto - 6️⃣

Leone: recupererete un po’ di stabilità dal punto di vista sentimentale in questo fine settimana. La Luna navigherà in buone posizioni, e sarà il caso di essere più attivi verso la vostra anima gemella. Nel lavoro dovrete avere più fiducia nelle vostre capacità se davvero volete recuperare terreno. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo convincente in amore grazie a Venere e alla Luna entrambi in trigono dal segno del Capricorno.

Single oppure no, non mancheranno momenti da batticuore per voi. In ambito lavorativo invece bisognerà saper riconoscere e evitare certi ostacoli, ma questo non vorrà dire che non sarete in grado di raggiungere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Bilancia: oroscopo del prossimo weekend sottotono a causa della Luna in quadratura. In ambito sentimentale dovrete essere più comprensivi nei confronti del partner, in particolare voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro invece sarete piuttosto indaffarati, ma con Mercurio dalla vostra parte riuscirete a mettere insieme buoni risultati. Voto - 6️⃣

Scorpione: settore professionale che in questo weekend vi vedrà un po’ confusi, colpa di Mercurio in quadratura.

Sarà meglio non agire di vostra iniziativa per il momento. Molto bene invece per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, con la Luna e Venere a vostro favore, non mancheranno magici momenti. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale più che soddisfacente per voi nativi del segno. Ci sarà un'ottima stabilità tra voi e il partner, ideale per fare tutto ciò che desiderate insieme. Sul fronte lavorativo non vi mancherà una certa curiosità e creatività per svolgere al meglio i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: fine settimana stellare per quanto riguarda i sentimenti. La vostra relazione di coppia sarà semplicemente eccellente, merito non solo di Venere, ma anche della Luna nel segno. In ambito lavorativo sarete alla ricerca della vostra indipendenza, ma sappiate che per raggiungerla ci vorrà del tempo.

Voto - 9️⃣

Acquario: un cielo tutto sommato sereno per voi secondo l'oroscopo. In ambito amoroso progettare un futuro solido insieme alla vostra dolce metà sarà motivo di grande amore e stabilità. Minuziosi come siete, nel lavoro non trascurerete nemmeno un dettaglio. Voto - 8️⃣

Pesci: periodo favorevole in amore per voi nativi del segno. Con la Luna e Venere entrambi in sestile, non mancheranno momenti d'oro tra voi e la vostra anima gemella. Sul fronte lavorativo ci penserà Giove a darvi tutto quello che vi serve per portare avanti i vostri progetti. Voto - 8️⃣