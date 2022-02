Nuovo mese per tutti i segni che prende il via. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo dell'1 marzo 2022 con le novità che porterà in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore giornata interessante, in particolare per i single del segno che potranno sfruttare la buona influenza di diversi pianeti. Nel lavoro i progetti che partiranno adesso saranno importanti anche in vista del futuro.

Toro: per i sentimenti con Venere nel segno ci saranno delle belle novità da vivere. Nel lavoro c'è la necessità di trovare soluzioni dopo alcuni cambiamenti che hanno portato delle problematiche.

Gemelli: a livello sentimentale saranno favoriti in questa giornata dei single del segno che potranno avvicinarsi ad una persona. Nel lavoro vi sentite più forti, le stelle sono dalla vostra parte.

Cancro: in amore se ci sono state delle discussioni è meglio guardare oltre. A livello lavorativo i nuovi progetti sono da portare avanti, avrebbe momenti di maggiore forza.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore stelle che sono dalla vostra parte e vi aiutano, riuscirete a superare le ultime difficoltà del mese di febbraio. Nel lavoro cercate di rimanere tranquilli per superare momenti di stanchezza.

Vergine: per i sentimenti gestite al meglio questa giornata, non tutto sta andando come vorreste in una storia.

Nel lavoro valutate questo momento per superare alcune difficoltà.

Previsioni e oroscopo dell'1 marzo 2022: la giornata

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore arrivano buone notizie, questo mese vi aiuterà per superare tutte le difficoltà dell'ultimo periodo. Nel lavoro le cose andranno a migliorare, ci vorrà solo un po' di pazienza.

Scorpione: in amore giornata interessante, avrete la possibilità di chiarire in questo momento. Se una persona vi interessa fatevi avanti. Nel lavoro non mancano le novità, sfruttate al meglio il momento.

Sagittario: a livello amoroso non tutto andrà come vorreste in questo giornata, anche se nel complesso vi sentite forti.

Nel lavoro non mancano le idee, sfruttate però al meglio il momento.

Capricorno: per i sentimenti momento interessante per i rapporti con la persona amata. Emozioni speciali da vivere. A livello lavorativo maggiori novità.

Acquario: a livello sentimentale meglio mantenere la calma in questo momento, in particolare se qualcosa non sta andando come vorreste. Nel lavoro ci sono delle scelte da fare da qui ai prossimi giorni.

Pesci: i single del segno invece potranno farsi avanti con una persona. Nel lavoro vi sentite maggiormente energici in questo momento, sfruttatelo a pieno. Calma in amore.