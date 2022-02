Le previsioni zodiacali di martedì 1° marzo sarà caratterizzato da tante novità. I transiti dei pianeti influenzeranno in modo più o meno marcato la vista sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro andranno alla ricerca dell'anima gemella, mentre altri dovranno far fronte a numerose mansioni lavorative.

Nel dettaglio, il Toro, lo Scorpione e il Capricorno non riusciranno a mettere un freno alla loro passione, mentre i Gemelli, la Vergine e il Sagittario lotteranno per ottenere il successo tanto desiderato. L'Ariete e l'Acquario apporteranno delle modifiche alla loro routine, mentre il Cancro e i Pesci vivranno male gli imprevisti.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 1° marzo.

Previsioni zodiacali di martedì 1° marzo: dall'Ariete al Cancro

Ariete: finalmente, sarete pronti a modificare alcuni aspetti della vostra vita. Sarete contenti del rapporto con il partner, ma avvertirete la necessità di introdurre dei cambiamenti sul lavoro. Per avere il risultato desiderato, le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non sottovalutare nulla.

Toro: il partner vi farà capitolare grazie al suo fascino. Per voi sarà impossibile stargli lontano, tenendo in considerazione soprattutto l'affetto che vi lega. Adorerete organizzare delle piccole sorprese. Non si tratterà di niente di costoso, ma i vostri sforzi verranno apprezzati.

Gemelli: il lavoro vi metterà sotto pressione. Non avrete alcun dubbio sulla strada intrapresa, ma vorrete distinguervi dagli altri. Un pizzico di originalità e tanta determinazione saranno i vostri punti di forza. Il partner sarà fiero di voi e degli sforzi dimostrati.

Cancro: cercherete di tenere tutto sotto controllo. Non sarete pronti ad affrontare nuovi imprevisti, ma ci saranno delle situazioni che vi sfuggiranno di mano.

Per fortuna, non sarete soli. Gli amici e il partner proveranno in tutti i modi a dare il loro contributo.

Oroscopo di domani 1° marzo: dal Leone allo Scorpione

Leone: vi sentirete molto stanchi. Lo stress, infatti, vi impedirà di riposare la notte. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di provare ad allontanare le vostre preoccupazioni.

Appassionarvi a un nuovo hobby o aggiungere persone alla vostra cerchia di amici potrebbe fare la differenza.

Vergine: l'unico modo per migliorare la vostra situazione economica sarà quella di impegnarvi sul lavoro. Non sarà facile superare tutti gli ostacoli, ma dimostrerete di avere vinta da vendere. Il rapporto con il partner, al contrario, andrà incontro a qualche problema.

Bilancia: avrete paura di perdere gli amici. I numerosi impegni, infatti, vi hanno costretto a limitare i vostri incontri. Per fortuna, le persone care non avranno alcun dubbio su di voi. Saranno pronte ad ascoltarvi e ad accogliervi come sempre. Questo vi riempirà il cuore di gioia.

Scorpione: il rapporto con il partner andrà a gonfie vele.

Vi sentirete molto vicini dal punto di vista caratteriale. Non ci sarà alcun motivo di scontro e anche gli amici noteranno il legame che siete riusciti a costruire. La famiglia, al contrario, solleverà alcune questioni su cui discutere.

Previsioni astrologiche del 1° marzo: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: vi renderete conto di dover apportare alcune modifiche al ritmo lavorativo per riuscire a raggiungere il traguardo tanto desiderato. Sfruttando al meglio il vostro tempo, avrete modo di compiere più passi in avanti. Il contributo dei colleghi vi farà sperare per il meglio.

Capricorno: eserciterete un'attrazione molto forte sul partner. Sarete così carismatici da riuscire a monopolizzare tutta l'attenzione su di voi.

La persona amata proverà un pizzico di gelosia, ma questo non gli impedirà di starvi accanto per tutto il giorno.

Acquario: vi sentirete pronti a percorrere una nuova strada. Non sarà facile giustificare la vostra decisione, ma non riuscirete a nascondere l'orgoglio provato. Il partner, anche se sarà un po' confuso inizialmente, starà dalla vostra parte per darvi tutto il suo aiuto.

Pesci: avrete bisogno di un po' di serenità. Gli imprevisti della giornata metteranno a dura prova il vostro controllo, soprattutto a causa delle forte emozioni. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di provare a non farvi prendere dal panico: non sarà di alcun aiuto.