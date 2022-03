L'Oroscopo di domani è pronto a dare conto su come potrebbe evolvere la giornata di mercoledì. In primo piano le previsioni zodiacali del 2 marzo 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Come da prassi ci teniamo a far presente che fanno parte della prima tranche zodiacale i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. L'Astrologia interessante i segni in analisi nel contesto ha già fatto le opportune scelte in merito ai più fortunati. Sotto osservazione i settori relativi ad amore e lavoro: curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati del giorno?

Entrando nel merito, questo giro di boa settimanale porta buone notizie certamente ai nativi del Cancro, segno favorito considerato al "top del giorno". Benissimo il momento anche per Ariete e Vergine, ambedue valutati con le cinque stelline della buona sorte. Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 2 marzo, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 2 marzo, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 2 marzo preannuncia una giornata meravigliosa. In amore, il cuore sarà scaldato dalla premura che il partner avrà nei vostri confronti. Così, le maggiori gioie di questa giornata proverranno sicuramente dalla vita affettiva: riceverete tante effusioni e tenerezze come non succedeva da tanto tempo.

Passerete anche una splendida serata all'insegna della felicità, sarete particolarmente romantici, ma anche il partner non sarà da meno. Single, sarà un giorno denso di soddisfazioni su più fronti: ogni vostra aspettativa sarà gratificata! Sarete per lo più su di giri, avendo certamente una gran voglia di stare in mezzo alla gente.

Magari, trovare stimoli nuovi o interessi improvvisi che possano regalare brividi d'insolito piacere. Astri positivi, a cominciare da Venere, porteranno gioia tra i vostri amici con buone opportunità di conoscere gente nuova per chi è solo. Nel lavoro, sarete degli ottimi strateghi e riuscirete ad avere in pugno molte situazioni importanti.

Toro: ★★★★. Questo centro settimana porterà a voi del segno i colori della normalità assoluta, espressa nella solita routine giornaliera che ben conoscete: poco male! In campo sentimentale, il periodo vi sarà abbastanza favorevole, quindi si preannuncia un mercoledì piuttosto tranquillo e sereno. Per altro in questo periodo anche l’umore tende ad essere molto positivo e, in questa giornata, gli equilibri e la passione nella coppia non mancheranno. Sarete molto appassionati, sentirete i brividi correre lungo la schiena e quasi sicuramente in tanti, appena sfiorerete le labbra appassionate del partner volerete alto nel limbo della passione più pura. Single, vitalità ed entusiasmo non vi mancano: avrete voglia di giocare e di divertirvi.

In fondo la vita è tutta un gioco che va sapientemente stuzzicata: con Luna e Sole a favore potrebbe essere il vostro momento. Nel lavoro, la determinazione non vi mancherà affatto. In generale avrete la strada spianata davanti a voi ed otterrete quello che volete.

Gemelli: ★★★. Giornata valutata dall'Astrologia con il segno del sottotono. In amore, il cielo segnala una forma fisica non proprio ottimale; forse lo stress e la stanchezza accumulati in questa giornata o nei giorni passati, vi presenteranno il conto portandovi qualche piccolo fastidio. Così ci sarà irrequietezza anche con il partner: allora cercate di non inimicarvelo con i vostri dubbi, perché chi amate vi vuole bene veramente.

Single, siete sempre così indaffarati ma state attenti, perché questo continuo attivismo potrebbe affaticarvi più del dovuto distogliendovi dalle cose importanti della vita, come famiglia e amici. Di fatto non accadrà nulla di speciale, ma solo piccoli malumori con la sensazione di non essere compresi dalle persone vicine, come da voi desiderate. Nel lavoro, siete dei grandi lavoratori ma dovreste riflettere se quello che fate. Cercate di non ingigantire un problema in realtà insignificante, piuttosto fate il punto di ciò che deve essere cambiato e cambiatelo.

Oroscopo di mercoledì 2 marzo, da Cancro a Vergine

Cancro: 'top del giorno'. Mercoledì partirà all'insegna della fortuna a tutti i livelli.

L'oroscopo di domani anticipa ottime notizie in campo sentimentale. Se avete una sfera affettiva appagante, la giornata non farà altro che dare conferme: vivaci momenti da gustare insieme al partner. Per i sentimenti, l'energia prodotta dai numerosi transiti sul vostro segno vi faranno sentire euforici. Sarete come rinati, pieni di buoni propositi, con tanta di voglia di fare e di godere delle cose buone della vita, ovviamente insieme alle persone che più amate. Felicemente in coppia, approfittate del cielo azzurro per conoscervi meglio, corteggiarvi, tornare adolescenti e magari rinnamorarsi di nuovo: vivrete con passione e romanticismo gran parte della giornata. Single, i vostri orizzonti si allargheranno, forse grazie ad un nuovo interesse che vi farà osservare la realtà sotto un'altra prospettiva.

Transiti planetari da prima pagina vi consentiranno di viaggiare, fare acquisti vantaggiosi e indovinati, mettersi in luce in campo sociale e conoscere nuove persone. Nel lavoro, dopo un periodo morto, la ripresa è sicuramente in fase positiva. Avrete dalla vostra il favore dei venti e vi sentirete finalmente in pace e in armonia con i colleghi.

Leone: ★★. Questo mercoledì per voi, amici del Leone, non si prevede troppo allettante: purtroppo, le stelle hanno riservato solamente due stelline da "ko", quindi vi toccherà attendere tempi migliori. In amore, con un cielo alquanto sconnesso potreste avere più difficoltà del solito. Specialmente in famiglia ci potrebbe essere qualche incomprensione con qualcuno della cerchia.

Ammorbidite i toni e cercate di essere più diplomatici, pazienti e disponibili. Mai come in questo periodo è importante trovare un punto di contatto con le idee degli altri, specie se sono molto diverse dalle vostre. Attenti però, così facendo il partner potrebbe passare completamente in secondo piano, e questo potrebbe farlo sentire solo e trascurato. Single, mercoledì con le gomme dell'auto a terra? Probabile... Con una forma fisica non perfetta e la stanchezza che si farà sentire, anche se in termini meno drammatici rispetto ad altri momenti, potreste essere costretti a rimandare qualcosa di importante. Nel lavoro, non disperate, anzi cercate di trasformare una difficoltà in un'opportunità.

Dovreste essere più collaborativi e chiedere un aiuto quando siete in difficoltà, piuttosto che soccombere.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 2 marzo, predice una giornata molto positiva sia in amore quanto nel lavoro. In campo sentimentale arriveranno delle buone notizie a sorpresa: ritorneranno passione e romanticismo nella coppia e quindi non potrete affatto lamentarvi ma godere al massimo il rapporto. C’è fermento nella vostra vita, in questo periodo, un fermento molto promettente. Non sciupate le cose in divenire con la fretta di concretizzare tutto e subito: rischiereste di ottenere il contrario di quanto desiderato e/o di non concludere nulla. Single, cambiate look! Più che un consiglio, potrebbe essere un ordine: sappiate che le stelle vi invitano a dare corpo ad un rinnovamento radicale.

Quante volte avete desiderato di ricominciare da voi stessi? Ebbene, adesso è il momento, perché l'aria intorno a voi inizia ad essere davvero entusiasmante. Dovete solo trovare la spinta giusta per mettere in campo il rinnovamento desiderato. Nel lavoro, sarete pieni di voi stessi: vi farete desiderare prima di concedere le vostre attenzioni a quei colleghi che necessitassero di un aiuto da parte vostra.

È possibile continuare con i sei segni restanti, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 2 marzo.