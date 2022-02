L'ultima giornata della terza settimana del mese di febbraio sta per iniziare per tutti i 12 segni zodiacali. Di seguito approfondiamo cosa dicono le stelle relativamente all'amore al lavoro per il giorno 20 febbraio dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore - con la Luna in opposizione - è una giornata difficile da gestire, non mancheranno delle piccole tensioni. Sarà difficile tenere anche la calma. Nel lavoro, se c'è un progetto da portare avanti, agite ora anche perché si avvicina un mese importante.

Toro: per i sentimenti è una giornata interessante, anche se alcune dispute dovranno essere gestite meglio.

Nel lavoro vi sono delle questioni economiche da dover rivedere e portare a conclusione.

Gemelli: a livello sentimentale è una giornata che vi permette di ottenere qualcosa in più. Per i single del segno, se una persona vi interessa fatevi avanti. Nel lavoro, se un contratto è al termine probabile che arrivino notizie interessanti.

Cancro: a livello sentimentale, se una persona è contro di voi, è meglio non creare polemiche. A livello lavorativo siete in attesa di una risposta, ma non mancano le complicazioni ed i ritardi in questo momento.

Leone: a livello sentimentale dovete fare attenzione ad alcune problematiche, meglio gestire pacatamente i rapporti. Nel lavoro, se ci sono dei cambiamenti in arrivo, è meglio agire in questo momento anziché attendere.

Vergine: in amore è una giornata interessante, in particolare però forse più per le nuove amicizie. Nel lavoro, se c'è qualche problema, è meglio gestire tutto con calma.

Previsioni e oroscopo del 20 febbraio 2022: la giornata dei segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti è una giornata interessante con la Luna nel segno.

Ci sarà la possibilità di riflettere di più. Nel lavoro ci sono dei progetti sono da portare avanti.

Scorpione: in amore arriva una giornata interessante per vivere al meglio le emozioni. Giove favorevole aiuta. Nel lavoro portati avanti i progetti, ci sarà la possibilità di ripartire a breve.

Sagittario: a livello amoroso programmate fin da ora qualcosa di importante con la persona amata.

Ci sono delle emozioni in più da vivere. Nel lavoro i rapporti con gli altri sono favoriti.

Capricorno: a livello sentimentale - con la Luna dissonante - non mancherà qualche momento di disagio. Gestite al meglio i progetti di coppia. Nel lavoro fate attenzione a quello che arriva.

Acquario: per i sentimenti la Luna è in aspetto positivo, arriveranno delle novità in questa giornata. Nel lavoro c'è la possibilità di agire in questo momento.

Pesci: in amore è un periodo migliore, arrivano delle buone prospettive da non lasciarsi sfuggire. Nel lavoro avrete la possibilità di recuperare, agite al meglio in questo momento per ottenere qualcosa in più.