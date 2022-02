L'Oroscopo del 20 febbraio annuncia un giorno di grande stress e tensione per il segno del Sagittario, mentre per i Pesci sarà una domenica piena di imprevisti positivi e negativi. Per i nati sotto il segno del Leone l'ultima giornata del weekend astrologico sarà di riposo e tranquillità. Nel frattempo, lo Scorpione dovrà invece darsi da fare per mettere in pratica tutti i progetti che aveva in mente.

Previsioni dell'oroscopo per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: domenica sarà una giornata durante la quale l'Ariete cercherà disperatamente la pace. In campo lavorativo potrebbe arrivare una proposta interessante.

Per i single di questo segno è meglio non eccedere per cadere in brutte figure.

Toro: il segno - con il transito di Mercurio nel suo cielo - vivrà una giornata piacevole e spensierata con amici e affetti cari. In amore tutto procede per il verso giusto. In campo finanziario forse è meglio tenere a freno le spese.

Gemelli: l'oroscopo annuncia una tipica domenica all'insegna del tempo libero e della tranquillità anche per i Gemelli, che in quest'ultimo periodo pace non ne hanno. L'amore inizia a dare grandi speranze per un futuro raggiante.

Previsioni astrali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: in amore i nativi del segno possono sognare. Grazie al transito del pianeta Venere nel loro cielo, le coppie già consolidate possono iniziare a prendere grandi decisioni.

La fortuna in ambito finanziario gira a vostro favore.

Leone: sarà un giorno tranquillo e di ripresa sia a livello fisico che mentale. La giornata di domenica vi lascerà un po' di spazio per pensare a voi stessi. L'amore per i nati sotto il segno del Leone ha intrapreso la strada giusta.

Vergine: quella di domenica sarà una giornata un po' più impegnativa per il segno della Vergine. Non devono disperare e anzi, appena possono, devono trovare del tempo per amici e affetti.

Del tempo libero da passare con le persone a cui si vuole bene non guasta mai.

Oroscopo per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: sarà una giornata interessante per il segno della Bilancia. Nuove conoscenze in ambito sentimentale per i single, mentre per le coppie affermata è tempo di relax. Nel frattempo, in ambito lavorativo al contrario è tutto ancora da chiarire e sembrano siano rimasti incagliati.

Scorpione: l'oroscopo annuncia che in quest'ultimo giorno della settimana il segno dello Scorpione potrà finalmente realizzare quei progetti che aveva in mente da tempo. Fare scorta di energie sarà necessario per affrontare questa giornata. In amore è tempo di concretizzare e guardare più in là.

Sagittario: giornata di stress e tensione per il segno del Sagittario ma sarà bene cercare di mantenere la pazienza e la calma. In ambito lavorativo e sentimentale ci saranno grandi novità e occasioni.

Oroscopo relativo a Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: il 20 febbraio per i nati sotto il segno del Capricorno sarà una giornata tranquilla, a tratti anche noiosa. I pensieri positivi dovranno prevalere su quelli negativi.

In campo sentimentale tutto fila liscio. Il lavoro sembra finalmente affacciarsi con più facilità nella loro vita.

Acquario: in questo giorno festivo i nativi potranno rilassarsi finalmente e impegnare tutto nelle loro energie in famiglia. Il transito di Venere nel cielo del segno dell'Acquario favorirà incontri speciali per i single che sono in cerca dell'amore duraturo. Per le coppie affermate c'è la possibilità di ricavarsi un po' di intimità.

Pesci: stelle e pianeti sono altalenanti e questo preannuncia una giornata curiosa colma di novità sia a livello sentimentale che lavorativo. A livello finanziario i nati sotto i segno dei Pesci possono pensare di fare investimenti importanti.