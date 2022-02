L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 21 febbraio 2022. L'Astrologia del periodo porta in grembo "gustose" novità riguardanti la giornata del prossimo lunedì. A tenere alta la curiosità sarà di certo l'imminente passaggio della Luna in Scorpione, segno designato dalle stelle al "top del giorno". Ottimo riscontro per il meraviglioso segno di Acqua, soprattutto a livello settimanale.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 21 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti per il primo giorno della nuova settimana.

Previsioni zodiacali del 21 febbraio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Giornata decisamente buona, valutata favorevole dall'oroscopo giornaliero soprattutto a coloro che vorranno intraprendere nuovi progetti, sia in ambito di coppia che da single. Diciamo che in qualsiasi campo troverete riscontri positivi oppure non di negativi. Arriveranno alcuni fra i risultati tanto attesi e tanto desiderati, era ora! Ma ciò non significa che potete adagiarvi sugli allori. In generale saprete mettere in campo una determinazione che sorprenderà le persone a voi più vicine e questo vi porterà grandi vantaggi nel giro di poco tempo. I familiari vi chiederanno aiuto e il vostro intervento sarà determinante.

Benissimo anche il piano professionale: lo spirito di collaborazione sarà la carta vincente.

Scorpione: 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di lunedì indicano che partirà di gran carriera questo inizio settimana. A favorire incontri e complicità affettive sarà certamente la Luna in Scorpione, presente nel settore già dalle ore 10:19.

In questo periodo la vostra capacità pratica sarà molto chiara e potenzialmente fruttuosa, dunque questa può essere la giornata adatta per intraprendere qualcosa di importante che riguarda innanzi tutto il lavoro. In amore dovreste avere più attenzione nei confronti del partner e delle sue debolezze. Alcuni desideri intanto stanno per diventare realtà e nella vita privata avrete modo di vivere sensazioni davvero calde e piacevoli.

I rapporti nati da poco cominceranno a consolidarsi.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 21 febbraio preannuncia una giornata davvero al "top" in quasi ogni cosa che avrete intenzione di portare avanti. Come facile immaginare, il periodo avrà ottime ripercussioni sul settore sentimentale e, in parte, anche nelle attività lavorative. Emozioni intense da vivere insieme alla persona amata e tramutare anche in qualcosa di concreto, magari un nuovo progetto a due. Anche i rapporti sociali sono favoriti. Alcune amicizie richiederanno e riveleranno tutta la loro solidità. Per quanto riguarda la salute, dovreste rallentare a tutti i costi il ritmo, ultimamente troppo tirato: calma! Nel lavoro, il vostro dinamismo aumenta e cresce il desiderio di farsi valere.

In qualche caso, forse, dovreste riflettere meglio su alcune questioni delicate.

Oroscopo e stelle del 21 febbraio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Lunedì giornata espressamente indicata dalle stelle come da "ko". Secondo l'oroscopo del giorno, per quanto riguarda la quotidianità generale, non sarete liberi di agire secondo le intenzioni, questo a causa di astri dissonanti. In questi giorni avete diversi pensieri che si agitano in testa e che richiedono passi decisivi, in una direzione oppure nell’altra. Ascoltate i consigli altrui, se ne avete voglia o opportunità, ma conservate la vostra totale autonomia decisionale. Per quanto riguarda il lavoro, non avrete energia sempre a sufficienza, comunque porterete a termine i vostri impegni.

Continuate a rimboccarvi le maniche perché le prossime settimane potrebbero essere decisive. Dovete fare grandi sforzi, sotto vari punti di vista, ma sono in arrivo anche le giuste ricompense.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali di lunedì preannunciano un periodo "sottotono", sicuramente poco promettente. Cercate di fate il possibile con impegno e voglia di riuscire: certamente saprete ridare entusiasmo alla giornata. Chi ha figli sarà alle prese con qualche problema che li riguarda. Siete un punto di riferimento, cercate di non deludere le aspettative di chi vi ama. Lasciare il vecchio per il nuovo: ecco cosa dovete fare se volete raggiungere quel traguardo che vi sta tanto a cuore. Altrimenti, non succederà proprio nulla.

Nel lavoro la giornata comincerà con un imprevisto da voi poco gradito, ma con l’andar delle ore le cose andranno meglio e scoprirete punti di vista che non avevate considerato. Sarà comunque una giornata frenetica, dunque dopo il tramonto concedetevi un po’ di sano e sacrosanto relax.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 21 febbraio mette sul piatto la possibilità che possa maturare una giornata quasi senza intoppi. A parte piccoli inconvenienti che potrebbero manifestarsi a livello interpersonale. Accantonate il vostro spirito polemico e fate appello a tutta la vostra diplomazia: è la ricetta per trarre il meglio da questa giornata. Non si escludono momenti di tensione sul fronte professionale: se ne avete la possibilità, chiedete consiglio a chi ne sa più di voi.

In amore è bene riflettere sugli ultimi avvenimenti e correggere il tiro. La fantasia prende il sopravvento ed è pronta a stupirvi con effetti speciali, a patto che si riesca ad abbassare la guardia. Se una storia è cominciata da poco o sta cominciando proprio adesso, giocate bene le vostre carte, soprattutto in questo avvio di settimana.