L'Oroscopo del 23 febbraio vedrà la Luna passare nel segno del Sagittario, che vivrà una giornata più emozionante in amore, mentre lo Scorpione continuerà a dare il meglio di sé per il partner. Vita amorosa più stabile per il Leone, mentre i Gemelli potrebbero non sentirsi sempre a proprio agio.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 23 febbraio.

Oroscopo e previsioni di mercoledì 23 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: giornata entusiasmante in amore. Certo, i vostri sentimenti nei confronti del partner non saranno ancora così forti, ciò nonostante riuscire a avvicinarsi alla persona che amate, e stare bene insieme sarà un grande passo avanti.

La morsa di Venere inoltre sta per allentarsi, dunque è arrivato il momento di risalire. Sul fronte lavorativo una certa curiosità fornita da Mercurio vi aiuterà a dare di più con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: periodo in risalita dopo un inizio di settimana poco soddisfacente. La Luna si farà da parte, lasciando campo libero al pianeta Venere. Questo significa che in ambito amoroso godrete di una migliore intesa di coppia, o se siete single, ci sarà un feeling migliore tra voi e la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di qualche spunto in più per i vostri progetti. Per fortuna ci sarà Giove a darvi una mano. Voto - 8️⃣

Gemelli: arrivano i problemi in ambito amoroso considerato che la Luna si affaccerà dal segno del Sagittario, dunque in opposizione.

Qualcosa potrebbe non andare come previsto tra voi e il partner, e sarete chiamati a risolvere la situazione con maturità. I cuori solitari potrebbero non sentirsi sempre a proprio agio. Sul fronte professionale avrete la situazione sotto controllo grazie a Mercurio, ma con Giove in quadratura gli imprevisti saranno sempre dietro l'angolo.

Voto - 6️⃣

Cancro: vita sentimentale ancora altalenante, ma sempre meglio che essere in piena crisi di coppia. La Luna non sarà più in ottimo aspetto, ma se volete, potrete riuscire a creare la giusta atmosfera tra voi e il partner. Se siete single e siete innamorati, attenti a non bruciare le tappe. Sul fronte lavorativo non ci sono grosse novità all'orizzonte, ciò nonostante metterete a segno discreti risultati.

Voto - 7️⃣

Leone: la Luna in trigono vi aiuterà a ritrovare la bussola in ambito amoroso secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 23 febbraio. I rapporti con il partner saranno più piacevoli, e questo dovrebbe aiutarvi a recuperare terreno. I cuori solitari saranno in grado di gestire meglio la loro vita sociale. Sul fronte professionale avrete bisogno di qualche certezza in più, ma al momento non potrete chiedere troppo. Voto - 7️⃣

Vergine: la giornata di mercoledì non è proprio ricca di emozioni considerato che la Luna vi ostacolerà. Per fortuna ci sarà Venere in trigono dal segno del Capricorno, ciò nonostante sarà utile non spingersi troppo oltre in questa giornata. Se siete single sarà necessario chiarire alcune cose tra voi e una persona in particolare.

Sul fronte lavorativo sarà una giornata senza infamia e senza lode. Voto - 6️⃣

Bilancia: la Luna in sestile vi aiuterà a portare ulteriore equilibrio nella vostra vita sentimentale. I rapporti con la vostra anima gemella stanno migliorando, e questo periodo vi aiuterà a crescere come coppia. Se siete single sarete delle persone molto dinamiche in questa giornata. Nel lavoro Marte in quadratura continua a togliervi energie, ma le idee rimangono, e con un po’ d'impegno in più riuscirete a cavarvela. Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale che rimane splendida anche se la Luna lascia il vostro cielo. In amore infatti ci penserà il pianeta Venere a darvi sempre una ragione in più per amare al meglio la vostra anima gemella.

Per quanto riguarda voi single, cercherete sempre di puntare alla perfezione. Nel lavoro Giove in trigono terrà in piedi una situazione piena di impegni e qualche imprevisto considerato Mercurio in quadratura. In generale dunque, ve la caverete. Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà un periodo di grande energia per voi nativi del segno. L'arrivo della Luna, ma non solo, renderà migliore la vostra vita quotidiana, soprattutto in amore. Single oppure no, mostrerete sempre i vostri sentimenti più puri, soprattutto nei confronti delle persone che più amate. In ambito lavorativo alcuni progetti saranno quasi una sfida per voi, che non vorrete assolutamente perdere. Voto - 8️⃣

Capricorno: vita sentimentale stabile e soddisfacente secondo l'oroscopo della giornata.

Che siate single oppure no, questo mercoledì vedrà ancora una volta Venere in congiunzione, che vi darà tante buone motivazioni per far felice la vostra fiamma. Sul fronte professionale un cercherete di ragionare meglio sui vostri progetti, e capire come sfruttarli al meglio. Voto - 8️⃣

Acquario: un quadro astrale migliore rispetto alle giornate precedenti. La Luna si troverà in sestile, e vi aiuterà a ritrovare un certo equilibrio nella vostra vita di coppia, soprattutto ai nati nella prima decade. Se siete single troverete sempre del tempo per le persone più importanti. In ambito professionale avete lavorato tanto per raggiungere una certa indecenza, e ora è arrivato il momento di consolidare la vostra posizione.

Voto - 9️⃣

Pesci: vita sentimentale in calo in questa giornata a causa della Luna. I problemi di coppia capitano a chiunque, ma quando arrivano, non è necessario agire d'impulso e prendersela con chiunque. Se siete single forse i vostri sentimenti nei confronti di una persona non sono così chiari. Nel lavoro sarete piuttosto in affari, ma avrete abbastanza energie e risorse da fare tutto con una certa precisione. Attenzione però ai rapporti con i colleghi. Voto - 6️⃣