L'oroscopo del giorno svela le previsioni zodiacali del 24 febbraio. Vediamo chi, tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, avrà i maggiori consensi dalle stelle e chi invece sarà costretto a passare un giovedì con occhi aperti ed orecchie tese.

Tra i migliori nella sestina evidenziata da segnalare Sagittario, Capricorno e Acquario in giornata da cinque stelle. In difficoltà invece, almeno sulla carta, i nativi della Bilancia: il simbolo astrale di Aria è stato pronosticato in periodo "sottotono", quindi assegnatario delle relative tre stelline di rito.

Iniziamo a spulciare nei dettagli l'Oroscopo del giorno 24 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 24 febbraio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Giovedì assolutamente poco performante! L'oroscopo del giorno perciò consiglia di cambiare il proprio modo di vedere le cose o gli approcci verso eventuali situazioni a rischio. Mostratevi più malleabili in famiglia, più interessati ai problemi di chi avete accanto e meno polemici. Questa quarta giornata della corrente settimana non sarà al top, diciamolo subito, nemmeno in ambito familiare. C’è qualche pensiero che turba la vostra serenità, però avete l’obbligo di tirar fuori tutto l’ottimismo di cui siete capaci.

L’energia positiva che saprete trovare vi accompagnerà anche nei prossimi giorni. Se aveste cominciato da poco una relazione sentimentale, sappiate che nel corso dei prossimi giorni diventerà parecchio importante. Se foste invece ancora single, l’attesa potrebbe essere agli sgoccioli. In coppia, avrete conferme circa la solidità di questo legame.

Per il resto, parlando di lavoro, per adesso assecondate gli eventi.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì mettono in evidenza il fatto che potrebbe arrivare un periodo decisamente più stabile del precedente, anche se poco performante in alcuni settori tipo il lavoro o verso alcune amicizie. Sappiate rinnovare qualche aspetto della vostra vita affettiva, per instaurare nuovi punti di incontro con chi vi piace.

Gli astri in parte vi accompagneranno aiutandovi a fare buone cose. Questa giornata sarà abbastanza piacevole se siete in viaggio oppure in procinto di farlo. Se desiderate dei cambiamenti in ambito lavorativo, dovete soltanto guardarvi intorno con attenzione: spesso l'occhio non vede ciò che di buono c'è in giro, per questo basta cambiare angolazione... In amore l’atmosfera è promettente e i presupposti sono più che positivi. Certo, ci sono questioni ancora da affrontare e risolvere, ma anche loro possono attendere. In generale si fa strada un progetto interessante.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 24 febbraio preannuncia un giovedì senza nulla da temere: avrete ottime possibilità soprattutto in campo sentimentale e nel lavoro: entusiasmo appropriato per "buttarsi" a capofitto in situazioni appetitose.

Previsioni positive anche sul lato economico: ci saranno guadagni in più? Speriamo! In alcuni casi vi sentirete molto sicuri di voi e soprattutto delle vostre capacità nonché delle vostre idee. Dunque, non resta che passare all’azione: avete meditato abbastanza ormai, quindi armatevi di audacia e scendete in campo, sempre e comunque ascoltando con attenzione i consigli di chi vi ama. La giornata si chiuderà in bellezza: una visita che davvero non vi aspettavate illuminerà il vostro cuore e la vostra giornata. Questa parte della settimana sta andando decisamente meglio del previsto, perciò godetevela più che potete e rimandate eventuali pensieri legati al lavoro oppure quei problemi ancora non risolti.

Approfittate anche per ricaricare le pile.

Oroscopo e stelle del 24 febbraio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Il prossimo giovedì promette "faville" per ciò che riguarda sentimenti e affetti in generale. Il positivo apporto della Luna in Sagittario, pronta già da questo venerdì ad "invadere" il vostro settore, si tradurrà per voi in favorevoli opportunità nelle questioni di cuore che, eventualmente, aveste in sospeso. Venere congiunto a Marte, entrambi nel vostro segno, vi stimolano ad andare avanti con qualsiasi tempo; gli ostacoli non mancheranno, questo è sicuro, ma voi saprete superarli in qualunque caso e il futuro si farà sempre più interessante. In amore è possibile qualche contrasto dovuto alla diversità delle idee: nulla di grave, tutto si risolve con il buon dialogo e la pazienza.

Venere in sestile a Nettuno vi rende particolarmente affettuosi e tanto passionali. Anche il campo professionale è in fermento, nonostante i giorni non troppo buoni già vissuti: avete molte idee e gli strumenti per concretizzarli, anche se il costo in termini di fatica non sarà basso. Non mollate, perché il vostro valore è ormai innegabile e potrebbe finalmente tradursi in frutti concreti.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano che questo 24 febbraio non presenterà penalizzazioni importanti, anzi, quasi tutto il periodo scorrerà all'insegna della positività e la serenità più assoluta. Un paio di progetti che avete da parte da un bel po' di tempo, potrebbero finalmente essere messi in gioco!

La scorsa settimana è stata una tra le più movimentate, adesso avete il dovere di riposarvi e rilassarvi come si deve. Cercate di stare più tempo possibile con i familiari, con gli amici o con le persone che vi fanno sentire leggeri e rilassati: scappate da quelli che hanno sempre il magone o la luna di traverso! Ascoltate questi consigli, perché soltanto così potete sperare di ricaricare al massimo le energie spese. E allora organizzate nuove occasioni per mangiare, brindare e ridere con chi vi pare, tutto il resto è secondario. Alcune situazioni nel lavoro ancora appaiono senza via di sbocco, forse dovresti agire in modo più deciso. Osate, e vedrete che i risultati finalmente cominceranno ad arrivare.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno prevede una giornata davvero non male, con risvolti significativamente favorevoli verso metà/fine periodo. In generale, se nell'aria ci dovesse essere qualche problema parlatene pure con un'amicizia fidata, meglio se direttamente con la persona interessata: questo periodo è abbastanza buono per farlo. In amore qualche desiderio resta in sospeso, ma si tratta di avere soltanto un altro po’ di pazienza. Nel frattempo, evitate di alimentare polemiche con parenti e persone a voi molto vicine. Le stelle ed i pianeti vi guardano con delicata benevolenza; ciò significa, fra l’altro, che avrete un discreto potere seduttivo, nonché un sufficiente carisma: giocatevi bene queste carte, non ve ne pentirete... Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe esserci presto un cambiamento interessante. Tenete gli occhi aperti perché potrebbe arrivare una favorevole quanto inaspettata collaborazione.