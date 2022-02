Giovedì 24 febbraio troveremo sul piano astrologico la Luna transitare nel segno del Sagittario, mentre Urano risiederà nell'orbita del Toro. Nettuno, il Sole e Giove, invece, continueranno la sosta in Pesci, così come Plutone, Marte e Venere proseguiranno il domicilio in Capricorno. Saturno e Mercurio, in ultimo, resteranno stabili nel segno dell'Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Acquario, meno roseo per Bilancia e Gemelli.

Sul podio

1° posto Acquario: attrazioni improvvise. La seconda e terza decade, nel corso di questo giovedì, potrebbero accorgersi di provare dei sentimenti per una persona che conoscono da tempo, come un vecchio amico o un collega, sentendosi improvvisamente attratte dalla stessa.

2° posto Ariete: lezione imparata. Semaforo acceso sul verde per i nati Ariete in questo giorno invernale per ciò che concerne il loro percorso esistenziale, in quanto il segno di Fuoco avrà buone possibilità di comprendere appieno una lezione e, come piacevole conseguenza, evitare di ripetere il medesimo passo falso in futuro.

3° posto Sagittario: estroversi. Dopo alcuni giorni nei quali i nativi avevano proferito parole col contagocce, in questo giovedì torneranno presumibilmente a mettere in campo il loro mood estroverso e le persone care non potranno che esserne compiaciute.

I mezzani

4° posto Scorpione: tenaci. Marte e Venere in posizione favorevole parranno donare al terzo segno Fisso una determinazione da record in queste ventiquattro ore, specialmente per la prima decade che affronterà ogni eventuale imprevisto con piglio risolutivo.

5° posto Capricorno: buoni propositi. Sebbene i tempi potrebbero non essere ancora maturi per attuarli, i nati sotto il segno del Capricorno porranno le basi per dei buoni propositi atti a migliorare la loro quotidianità, come un regime alimentare più sano o un atteggiamento maggiormente conciliante con la dolce metà.

6° posto Leone: oltre le apparenze.

L'opposizione del Messaggero degli Dei e il quadrato Urano-Saturno indurranno, c'è da scommetterci, la prima decade felina ad andare oltre le apparenze, in particolar modo per ciò che concernerà l'ostilità nei loro confronti di alcune nuove conoscenze.

7° posto Vergine: routine. I Luminari volteranno le spalle al segno di Terra ma, fortunatamente, quest'ultimo trascorrerà un giovedì potendo contare sul sostegno della Bianca Signora, transito che potrebbe spingere i nati Vergine per bandire l'innovazione e proseguire imperterriti sui binari della routine.

Nonostante la solita solfa potrebbe risultare poco eccitante, difatti, sarà maggiormente foriera di gratifiche.

8° posto Toro: test professionali. Giovedì durante il quale il primo segno di Terra, soprattutto la terza decade, sarà presumibilmente alle prese con qualche dettaglio che rallenterà l'incedere di un progetto pratico in essere. A fronte di ciò, i nativi saranno chiamati a fare delle piccole prove per testare la soluzione più idonea per far nuovamente decollare la loro attività.

9° posto Cancro: amore sottotono. Le arti amatorie sembreranno un lontano ricordo per le prime due decadi di casa Cancro questo giovedì, in quanto i nativi si recheranno probabilmente in camera da letto soltanto per dormire, lasciando sgomento il partner.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: venti di cambiamento. La Luna opposta sommata alla quadratura del binomio Nettuno-Giove metterà, con ogni probabilità, sul piatto l'evidenza di alcune certezze di vita dei nati Gemelli che, negli ultimi mesi, sono state completamente stravolte. Questa giornata di fine febbraio, per i nativi che ancora non ne avessero preso coscienza, sarà l'occasione ideale per prenderne atto una volta per tutte e pian piano adeguarsi al nuovo andazzo.

11° posto Bilancia: lavoro flop. In questa giornata d'inverno i colleghi sembreranno fare a gara per delegare le loro mansioni ai nati Bilancia, sfruttando l'indole bonaria e collaborativa degli stessi. Dicendo troppi "sì", però, il segno d'Aria rischierebbe di stressarsi senza alcun motivo.

12° posto Pesci: lamentosi. D'accordo che il parterre planetario non sarà particolarmente benevolo coi nati Pesci in queste ventiquattro ore, ma il segno d'Acqua potrebbe rincarare la dose aprendo la valvola del lamento al massimo. Amore in stand-by.