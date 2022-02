L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 23 febbraio 2022. Decisi a scoprire cosa riserveranno le stelle di mercoledì? Intanto c'è da mettere in conto anche una buona notizia: più di qualcuno si starà giustamente chiedendo, quale? Ebbene, in primo piano in questa parte centrale della settimana la presenza di una prorompente Luna in Sagittario: l'astro della Terra risulterà molto attiva soprattutto nei riguardi di quelle situazioni sentimentali più bisognose di supporto. Tra i segni ritenuti a massima positività nel periodo analizzato, ovviamente tra quelli facenti parte della seconda sestina rappresentata da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, ad emergere su tutti solo in tre: Sagittario, Scorpione e Pesci.

La terzina appena enunciata vede al "top del giorno" il Sagittario, mentre i restanti due considerati in giornata da cinque stelle.

A soffrire un po' di più rispetto ai giorni precedenti, i nativi della Bilancia, in questo caso pronosticati con le due stelline indicative dei momenti "no". Ansiosi di sapere qual è la sorte riservata dall'Astrologia ai restanti segni? Andiamo a scoprirlo insieme iniziando a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 23 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 23 febbraio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Giornata abbastanza impegnativa, in primis riguardo alcuni rapporti affettivi con situazioni complesse da mettere in sicurezza.

Parlando di sentimenti infatti, si preannunciano inconvenienti o problemi d'amore a più di qualche nativo. Non pretendete troppo da voi stessi: affrontate una cosa alla volta e, prima di mettere altra carne al fuoco, finite ciò che avete cominciato. Nel lavoro non mancano le prospettive allettanti, ma probabilmente il prezzo da pagare è troppo alto.

Non abbattetevi se in passato avete mancato l’obiettivo che vi eravate preposti: reagite, e preparatevi a rifarvi alla prossima occasione. Qualche nota d’insoddisfazione può diventare uno stimolo per guardarvi intorno e prendere in considerazione altre opportunità. Una volta tanto, giocate d’astuzia: un po’ di disinvolta malizia sarà la mossa giusta per non arrendersi alle prevaricazioni di chi proprio non sopportate.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì sottolineano la possibilità che possa maturare una giornata più che ottima su tutti i fronti. Il periodo, valutato con le cinque stelle della buona fortuna, non mancherà di sicuro di stupirvi. Nel settore professionale forse è proprio questa la giornata giusta per seminare: il terreno è fertile e voi siete in piena armonia con ciò che vi circonda. Con metodo, organizzazione ed attenzione ai dettagli saprete fronteggiare qualunque imprevisto. Animati poi anche da una spinta positiva, riconoscerete i vostri errori e ascolterete senza controbattere le lamentele di chi gravita attorno a voi. Anche in amore seguirete alla lettera la ricetta migliore: un pizzico di fantasia, una spolverata di romanticismo e disponibilità quanto basta.

Risultati, se non proprio scontati, almeno sperati.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo del 23 febbraio preannuncia l'ingresso della Luna nel segno. L'Astro d'Argento è pronto a dare una nuova chance a quelle situazioni sentimentali che avessero bisogno di un "aiutino" per risollevarsi. L’umore è sereno e la giornata non fa presagire contrattempi o cambiamenti di programma. Tutto fila liscio come avete progettato, sarete aperti e disponibili verso gli altri, soprattutto con chi dimostra di conoscervi davvero a fondo. La Luna guiderà i vostri passi e i buoni risultati, insieme alle dimostrazioni di affetto e stima non si faranno attendere. Tutto filerà liscio anche nel rapporto di coppia: forse in qualcuna di queste manca ancora un po’ di brio, ma la visita di alcuni vecchi amici servirà a dare una smossa a tutto l'ambaradan.

Buoni il momento anche per l’equilibrio emotivo, in netta ripresa.

Oroscopo e stelle del 23 febbraio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Buona e lineare la giornata di mercoledì. Secondo l'oroscopo, gran parte del periodo sarà immerso nella routine, in parte aiutata dagli effetti positivi dei sestili provenienti dall'accoppiata Luna-Nettuno. Le richieste di un familiare forse vi obbligheranno ad interessarvi delle cose pratiche. La manutenzione della casa o del giardino, in questi giorni toccherà proprio a voi! Il ripetitivo tran tran di certo non vi alletta ma, perlomeno, i risultati compenseranno eventuali sforzi fatti per ottenere buoni risultati. Non sarà una giornata di grandi imprese riguardo il lavoro: con molto pragmatismo vi limiterete a portare a termine ciò che avete già cominciato e niente più.

Terminati gli impegni, potrete concedervi una serata a due: luci soffuse e un’atmosfera complice regaleranno emozioni fuori dal comune. Avete ottime energie, impiegatele con intelligenza...

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno mettono in evidenza un periodo normale. Il prossimo mercoledì sarà lineare e non darà problemi o eccessive difficoltà. Buone possibilità per chi saprà cogliere eventuali occasioni: inseguite pure qualche novità, anche prendendo spunto da eventuali buone iniziative. Vi sentirete in parte solleticati da una serie di stimoli nuovi. Tra incontri, progetti e iniziative, mostrerete con facilità i vostri lati migliori. In serata, proprio grazie alle vostre doti di brillanti intrattenitori, sarete ricercatissimi da amici.

familiari e persone amate in generale. Per realizzare un vecchio sogno o raggiungere un obiettivo importante, dovrete essere disposti a sostenere il peso di qualche sacrificio, ma ci può stare. Se poi la relazione di coppia risultasse un po’ appesantita dal ménage quotidiano, provate a coinvolgere il partner nei vostri mille interessi.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno annuncia un giro di boa settimanale ottimo, perfetto per mettere a segno qualche buon colpo in campo sentimentale o in ambito lavorativo. Tante soddisfazioni e piacevoli momenti aiuteranno a distendere eventuali nervi tesi. Molti potranno finalmente toccare con mano gli effetti positivi derivanti da azioni intraprese giorni addietro.

La giornata altresì si prospetta dinamica, ideale per concludere affari, dare vita a progetti in équipe oppure finire con una serata in allegra compagnia. Impegnatevi nel sociale: il vostro contributo ad un’iniziativa di solidarietà sarà molto ben accolto da una persona alla quale siete legati e volete un gran bene. In questo periodo anche i vostri piani di lavoro andranno a buon fine, ma dovrete ridimensionare talune aspettative e limitare, per quanto possibile, alcune spese. Ascoltate e decifrate i vostri desideri e poi seguite la strada che il cuore sembra indicarvi.