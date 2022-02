Le previsioni astrologiche di lunedì 21 febbraio preannuncerà una giornata entusiasmante e ricca di sorprese. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno in modo, più o meno marcato, la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro si lanceranno in nuove sfide, mentre altri preferiranno la sicurezza della vita di coppia.

Nel dettaglio, il Toro, il Leone e il Sagittario si impegneranno al massimo nel loro lavoro, mentre i Gemelli, la Vergine e il Capricorno avranno un rapporto speciale con il partner. L'Ariete e la Bilancia si dedicheranno a qualcosa di nuovo, mentre lo Scorpione e l'Acquario dovranno combattere contro alti livelli di stress.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 21 febbraio.

Previsioni astrologiche di lunedì 21 febbraio: Ariete socievole, Cancro in difficoltà

Ariete: sentirete il bisogno di interrompere la routine quotidiana. Compiere sempre i stessi gesti, infatti, inizierà a starvi stretto. Deciderete di provare a introdurre dei nuovi hobby e di conoscere persone diverse. Sarete molto socievoli, ma ci metterete un po' a fidarvi del prossimo. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non dimenticare i vecchi amici.

Toro: il lavoro comporterà un livello di impegno non indifferente. Dovrete occuparvi di molte mansioni diverse che inizieranno a pesare sulla vostra serenità. Per fortuna, riuscirete a distaccarvi emotivamente da alcune situazioni critiche.

Il partner, vedendovi in difficoltà, vi fornirà tutto il supporto necessario.

Gemelli: la settimana inizierà in un modo totalmente inaspettato. Finalmente, tra voi e il partner tornerà la vecchia complicità. Vi capirete facilmente, senza aver bisogno di pronunciare troppe parole. Nello sguardo della persona amata troverete tutto l'affetto di cui avrete bisogno.

Cancro: non sarà facile accettare determinate situazioni. Vi rifiuterete di scendere a compromessi, ma questo potrebbe comportare una battuta di arresto nella vostra carriera. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di agire con il cuore. Se rimarrete fedeli a voi stessi tutto andrà per il meglio.

Oroscopo di domani 21 febbraio: Vergine complice, Scorpione sotto stress

Leone: la giornata di domani sarà ricca di impegni. Dovrete far fronte a diversi problemi che, anche se vi rallenteranno, non riusciranno a spegnere il vostro entusiasmo. Non vi spaventerà stare soli, ma la presenza degli amici e della persona amata, ovviamente, vi renderà molto più allegri.

Vergine: vicino al partner vi sentirete a vostro agio. Avrete tanti interessi in comune e non vedrete l'ora di condividere le esperienze vissute durante la giornata. Non ci sarà spazio per i battibecchi perché preferirete concentrarvi sugli aspetti più belli del vostro rapporto. Una piccola sorpresa potrebbe lasciarvi molto stupiti.

Bilancia: potrebbe essere il momento giusto per iniziare a praticare nuove attività.

La vostra curiosità vi spingerà verso mete inaspettate, dovrete solo trovare il coraggio di compiere il primo passo. La famiglia vi sarà di grande aiuto, soprattutto perché proverà a supportarvi in ogni modo possibile.

Scorpione: questa settimana non inizierà nel migliore dei modi. Il weekend, infatti, non è riuscito a contrastare lo stress accumulato nei giorni precedenti. Vi sentirete privi di energia e avvertirete costantemente il desiderio di riposare. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non combattere queste sensazioni.

Previsioni zodiacali del 21 febbraio: Sagittario preciso, Acquario inquieto

Sagittario: sarete molto precisi sul lavoro. Curerete al massimo le vostre mansioni in modo da renderle perfette.

Vi interesserete anche dei compiti dei vostri colleghi, ma questo atteggiamento potrebbe essere interpreto nel modo sbagliato. Tra le mura domestiche troverete l'affetto dei vostri cari.

Capricorno: sarete travolti dal romanticismo. Dedicherete l'intera giornata al partner e alla sua felicità. Non vi importerà di trascurare la famiglia e gli amici perché sarete accecati dal fuoco della passione. Questo comportamento, però, potrebbe avere dei risvolti negativi sul posto di lavoro.

Acquario: il vostro stato emotivo potrebbe spingervi a comportarvi in modo avventato. L'ansia e le preoccupazioni, infatti, raggiungeranno un livello eccessivo. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di provare a distrarvi con le vostre attività preferite.

Anche un po' di sano esercizio fisico potrebbe fare la differenza.

Pesci: sentirete il bisogno di provare a vivacizzare questa giornata. La noia, infatti, potrebbe influire negativamente sulle vostre emozioni. Per fortuna, gli amici e il partner cercheranno di coinvolgervi in qualcosa di divertente. Molto più complesso sarà il rapporto con la vostra famiglia a causa di numerose incomprensioni.