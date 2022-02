Prende il via una nuova settimana che anticipa nuove strade e nuove direzioni per i segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 21 febbraio 2022 con tutti i segni assoluti protagonisti. Di seguito tutti gli aggiornamenti astrologici.

Ariete: in amore potrebbe nascere qualche problema in questa giornata, gestite al meglio tutto quello che arriverà. Momento di maggiore indecisione. Nel lavoro c'è voglia di cambiare, qualcuno ha voglia di rimettersi in gioco.

Toro: per i sentimenti maggiore agitazione che prenderà il via nel pomeriggio, le scelte che farete ora dovrebbero essere gestite con serenità.

Nel lavoro gli incontri sono interessanti, otterrete maggiore successo.

Gemelli: a livello sentimentale giornata esaltante, mattinata migliore del pomeriggio. Nel lavoro i nuovi accordi sono favoriti, c'è maggiore voglia di rimettersi in gioco.

Cancro: in amore con la Luna che non sarà più in opposizione nel pomeriggio le cose andranno meglio. A livello lavorativo evitate di prendere decisioni avventate.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore alcune questioni sono da rimandare. Prendete più tempo per voi stessi. Nel lavoro, nonostante il periodo aiuti alcune persone sono contro di voi.

Vergine: per i sentimenti situazione astrologica interessante con la Luna favorevole, in particolare nel pomeriggio.

Nel lavoro tornate protagonisti dopo un periodo di calo. Evitate soltanto complicazioni.

Previsioni e oroscopo del 21 febbraio 2022: la giornata

Bilancia: a livello sentimentale fate le cose con maggiore calma in questa giornata visto che la Luna è favorevole. A livello lavorativo ci sono dei progetti da portare avanti.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Luna che torna favorevole, le situazioni diventano migliori.

Nel lavoro ricevere una buona notizia in queste ore.

Sagittario: per i sentimenti i nuovi incontri non sono da sottovalutare, in particolare per i single del segno visto che Mercurio è favorevole. Nel lavoro arriveranno maggior risoluzione da qui ai prossimi mesi.

Capricorno: in amore sarà possibile ricevere una buona notizia entro la fine del mese.

Non mancano le emozioni. Nel lavoro, se avete un'attività in proprio sarete favoriti.

Acquario: a livello amoroso giornata interessante nella prima parte, mentre nella seconda è meglio fare attenzione. Nel lavoro cielo che non è dalla vostra parte, non mancheranno indecisioni.

Pesci: in amore c'è voglia di fare qualcosa in più grazie anche al Sole e Luna favorevoli. Nel lavoro siete abbastanza forti per gestire al meglio alcune questioni. E siate più attivi.