L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 22 febbraio 2022. Ma quali saranno i segni a gongolare il prossimo martedì? In primo piano, segnati da cinque stelline a corredo del propri segni, Scorpione e Pesci: entrambi appartenenti ai simboli astrali di Acqua, i suddetti segni saranno sostenuti a gran forza dalla Luna, astro presente già nel settore dello Scorpione. Poche chance, o addirittura nulle, per due sfortunati segni appartenenti alla sestina in analisi in questo contesto, ossia quella rappresentata da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di sapere chi avrà un martedì in salita?

Ebbene, ad avere probabilmente qualche difficoltà in più nel periodo, Capricorno e Acquario, rispettivamente considerati in giornata "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 22 febbraio su amore e lavoro consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 22 febbraio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. La giornata in analisi vedrà ancora il persistere di residui parzialmente negativi, "ricordino" dei giorni appena trascorsi. Qualche situazione non ancora ben stabilizzata potrebbe tornare ad incidere parzialmente, influenzando in primis la sfera dell'amore specialmente nella parte centrale della giornata.

La mattina in generale trascorrerà con un certo nervosismo e tanta stanchezza da parte vostra. Dal primo pomeriggio in poi, invece, le cose cominceranno a migliorare anche grazie all’entrata in scena del sestile Luna-Venere. L’Amore prenderà il sopravvento ed sarà pronto a stupirvi con effetti davvero speciali, a patto che si riesca ad abbassare la guardia.

Se una storia è cominciata da poco o sta cominciando proprio adesso, giocate bene le vostre carte. Lavoro stabile, prossimamente con novità.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì indicano l'arrivo un ottimo periodo, garantito da cinque ottime stelline indice di buona fortuna. La giornata non porterà eccessive problematiche a cui porre rimedio, quindi, approfittate del momento per mettere a segno qualcosa di importante.

Grazie al trigono Luna-Giove e Luna-Nettuno, riuscirete a risolvere più di qualche problema, senza nemmeno troppa fatica. In coppia saprete trovare in modo per aggiungere un benefico pizzico di brio in più! Il lavoro intanto assorbirà gran parte dei pensieri e relative energie: cercate di non relegare del tutto in secondo piano gli affetti privati. E ricordatevi che una delle armi vincenti, in questa giornata, potrebbe essere il tempismo: non abbassare la guardia nemmeno per un secondo, nel caso aveste situazioni importanti in evoluzione.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 22 febbraio preannuncia un martedì discreto, sotto tanti punti di vista. In generale, cercate di tenere a bada la testardaggine e il nervosismo, soprattutto con l'intento di non incrinare la stabilità di alcuni rapporti già di per sé traballanti.

La Luna in lento ma progressivo avvicinamento al vostro segno renderà piacevole la giornata. Favoriti gli incontri di lavoro e anche lo studio. Non sarebbe male contattare una persona cara o un'amicizia che state perdendo di vista. In campo sentimentale riceverete qualche piccola sorpresa che senz'altro scalderà l’animo. Nel lavoro, è vero, ci sono delle questioni da risolvere. Ma se ci pensate di continuo rischiate di ingigantirle senza concludere nulla. Se qualcuno vi chiedesse aiuto, non negatelo. La salute è buona: curate di più la vostra dieta.

Oroscopo e stelle del 22 febbraio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Giornata indirizzata alla tedia o alla flemmaticità quasi assoluta: qualcuno potrebbe accusare stanchezza già dal primo mattino.

In alcuni casi il periodo sottotono non favorirà rappacificazioni o discussioni: qualcosa vi costringerà a cambiare drasticamente un programma. Anche se alcune questioni governano i vostri pensieri in questi giorni, cercate di non mordere troppo il freno altrimenti rischiate di pregiudicare il vostro cammino. Allo stesso tempo, non esagerate con la diffidenza: ogni tanto potete anche lasciarvi andare un po'. L’amore intanto potrebbe iniziare ad andare meglio rispetto gli ultimi tempi. In famiglia qualcuno vi chiederà un consiglio o un aiuto e il vostro intervento risulterà determinante. Per l'ambito lavorativo, potreste essere alle prese con delicate questioni. Agite con massima prudenza.

Acquario: ★★.

Le previsioni astrali del giorno giudicano prettamente da "ko" il periodo in arrivo: che cosa significa? Diciamo che il responso degli astri non è favorevole al vostro segno. Calma, non tutto è perso, ovviamente: perché fasciarsi la testa prima di averla rotta? Tenete presente comunque che la giornata sarà disturbata da congiunzioni astrali poco favorevoli, per questo farete fatica e chiamare a raccolta energie, determinazione e (santa) pazienza. Però sappiate che i frutti, se non subito, molto presto non tarderanno ad arrivare. Per quanto riguarda la vita privata, sentirai forte l’esigenza di rifugiarti fra gli affetti familiari, chiedendo consigli o semplicemente per sentirsi sereni e rassicurati.

C’è la possibilità concreta che si creino situazioni poco piacevoli riguardo l’ambiente lavorativo: se saprete usare l’arma della diplomazia tutto si risolverà.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 22 febbraio, annuncia un periodo non troppo difficile da sbarcare. Potreste persino trovare piacevoli momenti sul vostro cammino quotidiano. Diciamo che, in tanti, alternerete la passione e il coinvolgimento a momenti statici e poco performanti. Se di recente avete commesso qualche errore, cercate di mettere a frutto quell’esperienza e quella lezione per quanto riguarda le vicende presenti. Se ci sono di mezzo dei soldi, la soluzione potrebbe essere molto vicina: non lesinate l’impegno, controllando assiduamente eventuali uscite.

Se siete single, sappiate che in mezzo al tran tran quotidiano potrebbe esserci la persona giusta per voi. Nel lavoro non improvvisate, perché in questo periodo le vostre azioni potrebbero avere conseguenze a lunga scadenza. Ponderate tutto per bene, dunque e non lasciatevi scoraggiare dagli ostacoli incontrati nel percorso quotidiano.