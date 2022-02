L'oroscopo di mercoledì 9 febbraio è pronto a mettere in chiaro la situazione astrale relativa alla giornata numero tre dell'attuale settimana. Tra le interconnessioni astrali di spicco, nel periodo vedremo il Sole in sosta nel diciannovesimo grado del segno dell'Acquario. Sia il Sole che Saturno saranno sotto quadratura dalla Luna. Venere sarà in transito nel tredicesimo grado del segno del Capricorno e risulterà in armonico trigono con Luna e Urano, astri presenti nel segno del Toro.

Secondo le previsioni astrologiche di mercoledì, tra i segni più fortunati da segnalare l'Ariete, fortunato in ambito amoroso: più di qualche nativo è in procinto di ritrovare il grande amore.

Ottimo momento anche per il Toro: il simbolo di Terra potrà contare su tanta buona energia e dinamismo. Molto buono il periodo anche per la Vergine, prevista con giornata spumeggiante con belle notizie e novità. Periodo stabile, dunque normale amministrazione, per coloro dei Gemelli, al contrario dei Leone che avranno da vedersela con situazioni ancora fuori controllo.

Ecco i dettagli con i consigli dell’Oroscopo di domani 9 febbraio.

Previsioni astrologiche di mercoledì 9 febbraio, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Non potreste iniziare meglio questo terzo giorno della settimana. Di fatto, più di qualcuno del segno ritroverà il grande amore. Gli astri che contano vi guarderanno positivamente ed i risultati non mancheranno.

In campo sentimentale, per le coppie, l'intesa e la passione risulteranno davvero appaganti. Per tanti altri single gli inviti per trascorrere in compagnia di buoni amici la serata saranno tanti ed apprezzati: non avrete che l'imbarazzo della scelta.

Toro - Questo mercoledì avrete dinamismo ed energia tali che potrete fare tutto quello che avete in programma.

Di sicuro riuscirete anche a trovare il tempo necessario per divertirvi come solo voi sapete fare. Se siete in coppia, sarete dei partner socievoli, simpatici e piacevolissimi. Se siete single, il vostro fascino non passerà certo inosservato. In ambito lavorativo vi saranno delle questioni da sistemare una volta per tutte: ci riuscirete.

Gemelli - Farete il punto della situazione e cercherete di sistemare ciò che attualmente non sta funzionando nel lavoro oppure nella vita privata. In molti dedicherete del tempo al proprio benessere, ovviamente se la forma fisica lasciasse un po' a desiderare oppure se l'aspetto estetico non dovesse soddisfare completamente. Le previsioni astrologiche non hanno nulla da segnalare per quanto riguarda l'amore. In generale, tutto nella solita normalità.

Cancro - Avrete un ottimo self-control, e questo vi permetterà di controllare meglio ogni eventuale sbalzo d'umore. Infatti, se davvero fossero presenti alti e bassi umorali, questi saranno causati dalla dissonanza di alcuni pianeti (Saturno-Luna in quadratura): non permetterete al vostro carattere, sempre facile a buttarsi giù, di prendere il sopravvento.

Giorno intenso e produttivo per quanto riguarda il lavoro, ancor di più se operate nella vendita o più generalmente a contatto con le persone.

Oroscopo di domani 9 febbraio, dal Leone allo Scorpione

Leone - Il mistero non vi si addice, in questo giorno, soprattutto sapendo di avere situazioni leggermente fuori controllo. Darete quindi la vostra preferenza a tuto ciò che appare chiaro e netto, privo di sfumature ingannevoli. Questo sia per quanto riguarda la professione che l'amore, piuttosto che la famiglia o le buone amicizie. Possibili affari con guadagni inaspettati saranno da mettere in conto, ma solo ad alcuni di voi con ascendente valutato positivamente.

Vergine - A tantissimi di voi nativi attende una giornata davvero spumeggiante, ricca di novità e buone notizie.

Non mancherà sicuramente l'occasione giusta per potersi inserire in ambienti nuovi, tanto meno per programmare viaggi o incontrare persone stimolanti. Allegria, sensualità e anche poesia, porteranno una ventata di vivacità nella vostra sfera affettiva. Stimolati da persone giuste, nel lavoro ritroverete quel sano ottimismo che vi è mancato ultimamente.

Bilancia - Una situazione planetaria impegnativa in questo periodo vi invita alla cautela. Questo per evitare stress, nervosismi o perdite di denaro. In coppia potreste andare incontro ad inevitabili contrasti con il partner o con qualcuno dei vostri famigliari. Con i colleghi di lavoro invece, secondo le previsioni astrologiche, non avrete nulla (o quasi) da ridire.

Eccezion fatta per certe questioni che aspettano un vostro cenno per essere chiarite.

Scorpione - Gli astri consigliano di tenere alta la guardia, di tenere gli occhi bene aperti in qualsiasi situazione: anche se non ci saranno troppi pericoli in vista, è sempre meglio essere prudenti. Ritagliatevi del tempo per voi stessi e per il riposo, senza tralasciare persona amata, famigliari e amici. In ambito lavorativo siete sulla strada per la concretizzazione dei vostri progetti. Avete energie in abbondanza, ma cercate di usarla in modo equilibrato.

Previsioni zodiacali del 9 febbraio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Le stelle mercoledì vi regaleranno un umore sereno e una forma fisica soddisfacente.

Proteggeranno, inoltre, gli affetti ma saranno anche pronte a regalarvi una bella love story, se è questo che desiderate. Un sogno nel cassetto, per quanto riguarda il lavoro, troverà finalmente il modo di realizzarsi. Troverete certamente un modo per rilassarvi ed essere in forma. In breve tempo supererete anche gli ostacoli più impegnativi.

Capricorno - E' il vostro momento, senza dubbio: con la presenza della Luna nel segno del Toro, a voi molto positiva, vi sentirete sollevati, ottimisti e contenti. Guarderete avanti e sarete pieni di fiducia nel futuro, amplierete la cerchia delle amicizie. In amore soprattutto, vi impegnerete per rendere meno scontata l'intesa con la persona amata. Nel lavoro troverete l'appiglio giusto per rivendicare alcuni vostri sacrosanti diritti.

In tal senso qualcuno è già pronto a tendervi la mano.

Acquario - Con la Luna contrastante al vostro segno (quadratura a Sole e Saturno), sarete fermi a uno stop! Per molti di voi potrebbe essere addirittura un momento di riflessione su alcune questioni sentimentali o finanziarie che in questi giorni davvero non soddisfano. Le previsioni astrologiche invitano pertanto a non drammatizzare: passato domani, poi giovedì sarà per davvero un altro giorno, da vivere in felice armonia con il mondo.

Pesci - Incredibile, ma vero: in questo terzo giorno della settimana sarete imbattibili nelle situazioni che richiedono abilità e coraggio. Difatti, sarete in grado di affrontare qualsiasi situazione e manipolarla sempre a vostro favore.

Ottima la possibilità di centrare un obbiettivo: in particolare vi stiamo dicendo che si tratterà di denaro sonante. Lavorerete duramente e alla fine della giornata meriterete di rilassarvi insieme alla famiglia.