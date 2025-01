L'oroscopo settimanale dal 20 al 26 gennaio 2025 è pronto a fornire informazioni e consigli per le giornate comprese da lunedì a domenica. In evidenza nel periodo, l'ingresso del Sole in Acquario, transito ideale per chi ha questioni sentimentali da risolvere. Approfondiamo ora cosa porterà la settimana con le pagelle per tutti i segni.

Astrologia e pagelle della settimana: Cancro da otto

Ariete: Voto 6. L'inizio della settimana si prospetta favorevole: in ambito lavorativo, la vostra efficienza e il vostro modo di agire saranno impeccabili. Nella vita personale, vivrete momenti intensi e ricchi di emozione.

Dimostrate alla persona amata tutta la vostra vicinanza e il vostro entusiasmo; di recente, potrebbe aver sentito di essere stata un po' trascurata. Mettete da parte l'eccessivo orgoglio e non isolatevi, come talvolta siete inclini a fare; se necessario, chiedete supporto alle persone di valore che vi circondano. Presto risolverete numerosi problemi e ritroverete la serenità. L'amore sarà giocoso, con alti e bassi che non mancheranno di emozionarvi.

Toro: Voto 6. Nella settimana in arrivo sarete particolarmente creativi e determinati. La vostra energia vi permetterà di superare qualsiasi ostacolo senza difficoltà. Dedicate attenzione ai rapporti sociali; alcuni di questi potrebbero rivelarsi fondamentali anche per la vostra carriera.

In famiglia, evitate di essere troppo intransigenti o orgogliosi; organizzate magari una cena deliziosa per il fine settimana. Le difficoltà non vi spaventano, anzi vi attraggono, e questo è ben noto. In questo periodo, però, il piacere sarà ancora più grande; affronterete le situazioni con determinazione e astuzia per raggiungere un obiettivo notevole.

Tuttavia, cercate di non trascurare chi amate, poiché ha grande bisogno della vostra presenza.

Gemelli: Voto 10. La settimana numero quattro del mese di gennaio è assai promettente e fortunata. La presenza del Sole in Acquario darà una grossa spinta alle situazioni critiche. Soprattutto nel lavoro, il periodo vedrà cambiamenti positivi e il settore sentimentale sarà disseminato di dolci sorprese.

La salute sarà eccellente, anche se dovrete prestare attenzione ai cambiamenti climatici. La Luna renderà questa settimana vivace e in qualche modo euforica. La famiglia e le amicizie vi stanno dando soddisfazioni, ma attenzione a non essere troppo ambiziosi. In coppia, sarebbe utile qualcosa che scuota la routine quotidiana; perché non programmare qualcosa di speciale per il weekend?

Cancro: Voto 8. L'entrata della Luna dapprima nello Scorpione e poi in Capricorno, ovviamente passando per il Sagittario, calmerà molti animi rendendo tutto più piacevole o almeno più tollerabile. Al lavoro, si presenteranno occasioni per arricchire il vostro curriculum e il vostro bagaglio culturale. Se siete single, guardatevi intorno; l'amore può nascere nei posti più inaspettati.

Affronterete bene i piccoli imprevisti, ma vi lascerete sopraffare da questioni più importanti e delicate. Basterebbe un po' più di autostima. Ascoltate attentamente chi vi conosce bene e non lasciatevi dominare dalla gelosia nelle questioni d'amore.

Leone: Voto 9. Questa settimana è ideale per concretizzare progetti a cui tenete particolarmente, forse per raggiungere obiettivi da tempo ambiti. Certamente, richiederà impegno, ma sarà un sacrificio giustificato. Nei rapporti di coppia, potrebbe essere utile un dialogo chiarificatore per sciogliere eventuali malintesi. In generale, sarà un periodo di intensa attività soprattutto sul lavoro: avrete molto da fare e non potete permettervi di tirare indietro, poiché le ripercussioni future saranno significative.

State attenti a cogliere le opportunità che si presentano. E prestate attenzione alla persona amata, che di recente sembra un po' malinconica.

Vergine: Voto 6. Nei prossimi sette giorni dovrete prendere una decisione importante senza più esitare; scegliete se fidarvi dell'istinto o essere razionali. Riflettete con calma e lucidità, tenendo a bada l'ansia, poi procedete senza ripensamenti. Una persona potrebbe cambiare positivamente la vostra giornata. Non è da escludere che possiate essere colpiti da un colpo di fulmine o provare una forte attrazione. Lasciate comunque spazio alle questioni pratiche; ci saranno molte questioni professionali che richiederanno la vostra massima concentrazione.

Gli affetti familiari devono avere la priorità; i vostri cari necessiteranno della vostra presenza. Non fatevi aspettare ma organizzatevi per concedere loro del tempo.

Bilancia: Voto 6. Un consiglio caldo per la settimana prossima: non perdete la pazienza ma cercate di mantenere il vostro consueto sangue freddo, anche davanti a situazioni difficili o irritanti. A metà settimana, c'è un rischio elevato di creare situazioni spiacevoli, soprattutto in ambito familiare o lavorativo. Utilizzando indifferenza e diplomazia, tutto tornerà al suo posto. L'amore sarà al centro dell'attenzione: se siete single, potrebbe iniziare qualcosa di nuovo e interessante da un momento all'altro. Se siete in una relazione, potreste affrontare tentazioni o ravvivare il rapporto con elementi inaspettati.

In ogni caso, è essenziale che siate pronti a mettervi in gioco e a essere onesti con voi stessi.

Scorpione: Voto 7. Riceverete una buona dose di energia positiva che chiarirà le vostre idee. La prima settimana di gennaio inizierà con il piede giusto, con i primi tre giorni particolarmente favorevoli. Siate fiduciosi. Unica pecca: qualcosa potrebbe minacciare il vostro buonumore, soprattutto venerdì e sabato. Non lasciate che piccole cose vi demoralizzino. Se possibile, dedicate più tempo ai rapporti familiari, magari ritagliando momenti lontano dagli amici. Guardate l'amore da una nuova prospettiva; una persona potrebbe apparire sotto una luce diversa. La Luna apre le porte all'imprevisto: siate pronti a tutto, cari Scorpioni, senza timore poiché nulla di negativo vi attende nel futuro.

Sagittario: Voto 7. Le vostre speranze in questo periodo sono luminose e potenzialmente vincenti. Risolverete con facilità una questione complicata. Per la maggior parte della settimana, sfoggerete energia e diplomazia: complimenti, cari Sagittario! Una raccomandazione: all'inizio e alla fine della settimana, non date credito a tutto ciò che vi viene offerto o detto, specialmente da chi potrebbe avere secondi fini. I furbi sono sempre in giro, ricordatelo! Da martedì a sabato avrete le premesse per fare quasi tutto nel migliore dei modi, che si tratti di un viaggio, una collaborazione o un progetto futuro. L'amore volerà alto, regalando emozioni intense (non per tutti, dipende dall'ascendente).

Per migliorare l'umore, perché non osare con qualcosa di nuovo?

Capricorno: Voto 7. Venere si prepara a dare il meglio di sé, e questo sarà positivo per voi! Avrete l'opportunità di portare avanti iniziative importanti e forse di dare inizio o riprendere progetti o relazioni sentimentali a lungo desiderate. In ambito professionale, mettete da parte ogni esitazione e lanciatevi; come buoni paracadutisti, uscirete illesi. Potrebbe essere necessario fare una riflessione profonda e onesta, poiché alcune cose non funzionano ancora. Avrete voglia di socializzare, di uscire e incontrare gente. È solo questione di organizzazione. Non mancheranno soddisfazioni frutto del vostro impegno, né il calore di cui avete bisogno.

L'atmosfera familiare sarà armoniosa, mentre potrebbero esserci dinamiche da chiarire nella gestione della coppia.

Acquario: Voto 8. I prossimi sette giorni porteranno qualcosa di veramente bello. Con la Luna e il Sole in ottimo aspetto, il vostro umore raggiungerà i massimi livelli; aspettatevi belle sorprese in ambito domestico, grazie al vostro attaccamento alla famiglia. Attenzione giovedì e venerdì: potreste essere intolleranti e agire d'istinto, correggendo i toni bruschi per cui siete famosi. A cosa serve prendersela con chi non ha colpe e vi ama incondizionatamente? Il lavoro richiederà grande fatica e non accetterà compromessi. Il vostro senso pratico vi aiuterà a risolvere situazioni complesse.

Fate attenzione alla gestione del denaro: evitate spese inutili!

Pesci: Voto 5. Nella settimana in oggetto il vostro umore non sarà dei migliori, aggravato da un conflitto interiore che vi portate dentro da tempo. Questo vi renderà insopportabili a chi vi sta intorno. La routine quotidiana alimenterà il desiderio di cambiamento, ma le opportunità saranno limitate. Mantenete l'equilibrio emotivo concentrandovi su ciò che avete; lasciate fare al destino. In amore, non è il momento di prendere decisioni importanti; serve riflessione. Il lavoro richiederà molto impegno e concentrazione; ogni interazione con il mondo esterno sarà pesante. Nel tempo libero, cercate di calmare i nervi con attività che vi piacciono o vi rilassano.