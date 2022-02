L'oroscopo di domani è pronto a valutare l'andamento riservato dagli astri alla giornata di mercoledì. In primo piano le previsioni zodiacali del 9 febbraio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Il periodo annuncia l'arrivo di una splendida Luna in Gemelli, destinata a favorire i rapporti legati ai sentimenti e all'amicizia. Pronti a scoprire chi avrà fortuna in amore a metà settimana?

Diciamo immediatamente che, a poter contare sull'appoggio favorevole degli astri, saranno soprattutto coloro nati nel meraviglioso segno dei Gemelli, indicati nel contesto al "top del giorno".

Ottimo periodo anche per il Leone, altro grande fortunato prescelto dalla sestina in analisi in questo contesto che, lo ricordiamo, interessa i segni dall'Ariete fino alla Vergine.

Invece, a non poter contare su una giornata positiva, saranno coloro nativi dell'Ariete, nel frangente valutati con le tre stelle indicanti i momenti "sottotono". Iniziamo pure a togliere il velo alla scaletta con le stelle, come sempre pronosticate dall'Oroscopo di domani 9 febbraio su amore e lavoro, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 9 febbraio, dall'Ariete ai Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 9 febbraio indica la possibilità che possiate sentirvi instabili nei sentimenti o nei rapporti con gli altri in generale.

Specie con il partner meglio non alzare troppo la voce. Questo giorno vi trova un po' imbronciati e meno socievoli del solito a causa delle ostilità lunari. Non riuscendo a stabilire una piena sintonia con gli altri, penserete che qualcuno non sia completamente sincero nei vostri confronti e cerchi in tutti i modi di mettervi in difficoltà.

Single, mettete in preventivo momenti di stanchezza e sbalzi d'umore piuttosto frequenti. In alcune situazioni una certa irrequietezza vi spingerà verso nuove esperienze, ma senza però riuscire a definire obiettivi concreti. Come suggerisce il proverbio "fate buon viso a cattivo gioco", e non avrete problemi. Rilassatevi! Nel lavoro, dovrete mantenere una certa lucidità per non farvi prendere dalla smania ed operare quindi senza aver preso le dovute precauzioni.

Toro: ★★★★. Giornata non eccessivamente positiva, anche se buona in generale. In campo sentimentale saprete stuzzicare nel modo giusto il partner e rendere ancora più eccitante il vostro rapporto di coppia. Se si tratta di amore vero, basterà uno sguardo da parte della persona amata per rendervi immensamente felici. Darete il meglio di voi se in coppia da tempo: sarete affettuosi, disponibili all'ascolto e attenti alle esigenze del partner, che si innamorerà sempre più di voi. Single, vi attende una bella giornata: sarà divertente il rapporto con gli amici, allegra e movimentata la vita sociale: avrete in pugno diverse situazioni e le dirotterete esattamente nella direzione preferita. Nel lavoro, il giorno si prevede interessante per molti.

Le attività economiche non daranno problemi: vi accorgerete quanto siete capaci nel cavarvela da soli.

Gemelli: 'top del giorno'. La giornata di mercoledì nascerà e chiuderà tutta all'insegna di una meravigliosa Luna nel segno. In amore, il vostro fascino colpirà senza remissione: sarete seducenti e saprete di esserlo e questo vi darà ancora più sicurezza. Questa sarà una giornata felice per tutti coloro che sono stabilmente in coppia e sono soddisfatti di come vanno le cose. Avrete una giornata movimentata per quanto riguarda il mondo affettivo, giacché sarete carichi di energia positiva e di ottimi propositi. Single, si prevedono molti contatti, incontri e inviti per la serata: uno di questi desterà in voi interesse e vi farà battere molto forte il cuore.

Nel lavoro, in arrivo una ventata di novità, sia nell'ambito nel quale operate che nella vita sociale. Creativi e socievoli più che mai, avrete l'opportunità di avanzare proposte, trovare soluzioni, proporre variazioni così acute e insolite da lasciare tutti sbalorditi.

Oroscopo di mercoledì 9 febbraio, dal Cancro alla Vergine

Cancro: ★★★★. Periodo buono ma con strati lievemente impegnativi, tali da promuovere una giornata da vivere con la testa sulle spalle. Per i sentimenti, la pace che lanciate nel rapporto vi farà guadagnare terreno: senza alcuno sforzo potrete salire più in alto nella stima del vostro partner. Le conversazioni saranno facili, perciò approfittatene per parlare di cose importanti.

I nervi saranno distesi e sarete molto positivi. Alla fine passerete la serata a stretto contatto con il partner, cucinando insieme o progettando un viaggio. Single, grazie ad un'invidiabile forza di volontà riuscirete ad eccellere in svariati e impensabili settori con grande determinazione, con il risultato di trarne un vero e proprio beneficio. Cambiare e impegnarsi è semplice, più difficile mantenere questo atteggiamento nel tempo. Nel lavoro, le stelle garantiscono forza di volontà, entusiasmo e quel tanto di intraprendenza che basta per dare un successo completo a ciò che si incomincia.

Leone: ★★★★★. L'Astrologia pronostica per voi nativi la possibilità che possano arrivare belle novità, in amore quanto nel lavoro.

Gli astri dei buoni sentimenti, Venere e Luna, continueranno ad essere perfettamente favorevoli al segno. Armonia, complicità ed inevitabile passione vi coinvolgeranno anche in questo nuovo giorno di inizio febbraio. Davvero molto buoni anche gli altri tipi di rapporti. Single, osate: non dovete frenarvi in nessun campo! Nella giornata in analisi farete degli incontri importanti: sappiate che non c'è tempo per rimandare a domani quello che avete nel cuore e nella testa. Farete progetti a lungo termine che vi daranno conferme che la persona che vorreste accanto ha davvero intenzioni serie. Nel lavoro, se la vostra attività avesse a che fare col denaro, aspettatevi una varietà di gratifiche. Anche per chi opera in altri settori si prevedono adeguati compensi.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 9 febbraio, vede il periodo sulla linea della ordinaria routine. In campo sentimentale, date corpo ai sogni, tirate fuori dal cassetto i progetti più ambiziosi, perché questo è il momento migliore per realizzarli. Siete tra quelli favoriti dalla Luna, oltre ad essere corazzati quanto basta per superare qualsiasi ostacolo o difficoltà. Ma non ce ne saranno. La Luna nel terzo campo dei Gemelli porta brio e allegria alla vostra giornata. Potrete sicuramente celebrare qualcuno dei vostri successi, magari con i vostri amici, coi colleghi o col partner. Mercurio e Marte nel contempo potrebbero rendervi un po' ambiziosi, coraggiosi, brillanti e insostituibili nel lavoro.

Avrete anche grande carisma e realizzerete qualcosa d'importante che vi gratificherà sia moralmente che finanziariamente, senza compromettere i programmi in corso.

È possibile continuare per i sei segni restanti: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 9 febbraio.