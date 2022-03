L'Oroscopo di domani è pronto a svelare come andrà la giornata di venerdì. In primo piano le previsioni zodiacali del 4 marzo 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco.

In evidenza in questo venerdì è la splendida posizione al "top del giorno" riservata ad un segno di Fuoco. Ebbene, a dominare la scena nel periodo sarà l'arrivo della Luna in Ariete, presente nel settore a partire dalle ore 01:52 del primissimo mattino di venerdì. Dunque, largo a sogni e speranze in campo sentimentale, e non solo per il simbolo astrale direttamente interessato dal suddetto transito.

In bella mostra nell'Olimpo dei segni più fortunati, anche Toro e Leone, entrambi valutati nelle odierne previsioni con le cinque stelline riservate ai periodi molto positivi.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 4 marzo, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 4 marzo, da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 4 marzo prevede un venerdì tutto da vivere. Probabile l'arrivo di forti emozioni in amore, grazie all'arrivo nel segno della Luna: favoriti buon dialogo e relazioni in generale. In campo affettivo avrete la concreta possibilità di poter vivere una giornata brillante. In rilancio la coppia: intensi momenti e felicità a go go: dentro molti di voi ci tanta sarà gioia di amare, con tutto il vostro essere e con il piacere di donarsi completamente a chi si porta nel cuore.

Potrete così contare su una comunicazione quanto mai efficace e su un'identità di vedute assai simili tra voi e il partner. Single, sarete contenti e soddisfatti: riuscirete a pensare in positivo, soprattutto vedere il lato migliore in ogni situazione. Tirate fuori dal cassetto i vostri progetti per il futuro, iniziate subito, ne sarete avvantaggiati.

Nel lavoro, periodo al galoppo: sempre in sella acutizzando l'ingegno. Aspettatevi guadagni, se siete impegnati in qualche trattativa.

Toro: ★★★★★. Giornata splendida, considerata dall'Astrologia con le cinque stelle della buona fortuna. In campo sentimentale, questa nuova giornata di marzo porterà un ottimo stato d’animo, ma soprattutto delle emozioni più che piacevoli.

Questo vuol dire che nei rapporti tutto andrà molto bene e potrete godere di ogni cosa. In generale diciamo che sarà una giornata tra le più tranquille di questo ultimo periodo. Dunque, non vi resta altro che vivere il periodo in simbiosi col partner, dedicando il vostro tempo migliore al rapporto. Single, regalatevi un programma piacevolissimo per voi o le persone care: questa volta però dovete aggiungere un pizzico di imprevedibilità o una sorpresina. Sarà certamente questo il modo perfetto per voltare pagina e inaugurare una fase nuova, più favorevole della precedente. Nel lavoro, la volontà verrà premiata dagli eventi di questi giorni.

Gemelli: ★★★. Giornata poco positiva, indicata dagli astri con il segno del "sottotono".

In amore, chiedetevi se state facendo tutto il possibile per rispondere adeguatamente alle esigenze della persona amata. La tranquillità familiare sarà messa a dura prova dai vostri sbalzi di umore. Le tensioni in coppia potrebbero essere alimentate da una tv, da un computer o da un telefono sempre troppo presenti tra di voi. Risolverete con un po' di collaborazione da entrambe le parti. Single, sarete giù di tono, forse una piccola questione vi disturba ma il fastidio non sarà così incisivo o condizionante. Provate quindi a prendere le cose con maggiore ironia e cercate di mostrarvi meno insofferenti alle regole. Potreste approfittare del tempo libero per rilassarvi; distraetevi, dite sì ad una serata tra amici, sicuramente non ve ne pentirete.

Nel lavoro, se avete un'attività autonoma, converrà fare un passo indietro e rivedere un progetto che non consegue il successo sperato.

Oroscopo di venerdì 4 marzo, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Routine a go go in questa parte finale della settimana. Per i sentimenti, le stelle di questo venerdì vi regaleranno dei momenti di lieve romanticismo, pur sempre da vivere al massimo con il partner. Anche lo stato d’animo promette, poi sta a voi fare tutto il resto. Sarà davvero una discreta giornata, anche perché vi sentirete in sufficiente armonia con voi stessi e con la vostra dolce metà. Sarete in parte contenti della piega che sta prendendo la vostra relazione, questo fa ben sperare in un roseo futuro.

Single, sarà questa una giornata decisamente positiva. Avrete molta iniziativa ed uno spirito benefico, il che gioverà al vostro umore, agevolando e distendendo i rapporti con le persone che incontrerete, siano esse amici o estranei. Avrete voglia di fare del bene e godere del riflesso positivo dall'apprezzamento di coloro che aiuterete. Nel lavoro, riceverete la gratificazione per la quale avete lottato tanto. Finalmente i vostri sacrifici troveranno una collocazione degna.

Leone: ★★★★★. Questo venerdì la vostra vita sentimentale, avrà tutte le possibilità di svilupparsi verso i vostri ideali. Sarete infatti molto più bravi nell'esternare i vostri sentimenti e sarete in grado di condividerli con un calore contagioso.

Sarete anche più intuitivi del solito, il che aiuterà a individuare meglio ciò che il vostro partner vuole da voi. Single, qualcuno si prenderà cura di voi e farà emergere la vostra fantasia. Con un po' di azzardo riuscirete a fare ciò che avreste sempre voluto fare, ma che siete stati costretti a rimandare per paura di non avere le capacità o per non avere il tempo a disposizione. Nel lavoro, gli astri sopra il vostro capo vi garantiranno entusiasmo e dinamismo. L'attività procede a ritmo serrato, quindi buttatevi a capofitto nel disbrigo delle questioni pratiche, mettendo da parte problemi e pensieri negativi.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 4 marzo, predice una giornata non male per voi del segno.

In generale il vostro target dovrà puntare su una certa stabilità emotiva, dunque evitate di essere troppo assillanti nelle situazioni o nei rapporti interpersonali. In campo sentimentale, la situazione dovrebbe volgere a vostro favore: abbiate maggior fiducia in voi stessi. Seguite intanto il vostro cuore, soprattutto perché le stelle consigliano di rafforzare il dialogo con il partner. Dovrete assicurarvi che il vostro punto di vista sia ben condiviso anche dalla persona amata, questo per rendere il rapporto, se non perfetto, almeno meglio del solito. Single, vi sentirete pieni di energie e la vostra vitalità sarà contagiosa. Questo stato vi farà vivere una giornata serena e spensierata, perfetta sotto tutti i punti di vista.

Corpo e mente saranno perfettamente allineati risultando all'altezza di una squadra vincente. Nel lavoro, darete il giusto tocco di creatività alle attività quotidiane, suscitando l'interesse dei superiori.

È possibile continuare con i sei segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 4 marzo.