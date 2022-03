L'Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 4 marzo 2022. In questa sede andremo ad analizzare la giornata del prossimo venerdì, puntando l'attenzione verso gli ultimi sei simboli dello zodiaco, ossia i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Intanto, per dovere di cronaca da segnalare nel firmamento astrologico l'entrata della Luna in Ariete proveniente dal settore dei Pesci.

A gongolare in ambito sentimentale saranno i nativi del Sagittario, mentre quelli del Capricorno potranno contare su nuove entrate di denaro.

Parlando di lavoro, a vedere un miglioramento generale potrebbero essere molti dei nati nel segno dello Scorpione. Infine, ottime probabilità di poter finalmente mettere in sicurezza un annoso problema saranno i nativi dell'Acquario, soprattutto se con ascendente Ariete, Toro, Leone, Sagittario o Capricorno.

Passiamo subito a togliere il velo alle stelline quotidiane nonché all'oroscopo del giorno 4 marzo analizzando nei dettagli i settori della quotidianità coincidenti con l'amore e il lavoro.

Previsioni zodiacali del 4 marzo, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Il prossimo venerdì parlerà con la voce del "ko" per tanti di voi nativi. In generale, si alternano voglia di agire e stanchezza: avvertirete il peso della solita routine principalmente dovuta agli impegni familiari che vi costringeranno a limitare molto i già pochi momenti di relax.

La settimana pertanto tenderà a concludersi con i nervi tesi come una corda. Non è un periodo meraviglioso, si sa, comunque il momento non è nemmeno il peggiore di tutti: provate a cambiare la prospettiva. Tranquilli, seppur a stento, riuscirete a mantenere un certo autocontrollo, nonostante la vostra irrefrenabile voglia di spaccare tutto!

In campo professionale dovete dimostrare tutta la vostra abilità nel trovare una soluzione a un problema non di poco conto. Per quanto riguarda l’amore, attenzione ad eventuali attacchi di gelosia: potrebbero tradursi in scontri accesi con diatribe infinite.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì annunciano una giornata buona, soprattutto in ambito lavorativo.

Infatti, qualche nativo in cerca di prima occupazione, finalmente troverà ciò che cerca. Qualcun altro invece potrebbe gongolare per il fatto di trovare un piccolo aumento in busta paga. Parlando in generale, cercate di non mordere troppo il freno e, nel contempo, evitate se possibile di non procedere con eccessiva lentezza: ricordate, la verità sta sempre nel mezzo. In alcune situazioni non lasciatevi coinvolgere in polemiche di sorta, anche perché la vostra indole di solito molto pacifica preferisce di gran lunga i rapporti armoniosi, in tutti i campi. Per quanto riguarda la parte sentimentale, è arrivato il momento di mostrare davvero chi siete. Intrighi d'amore per qualcuno in stato single.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del quinto giorno della settimana corrente è all'insegna dell'amore: famiglia, amici, partner e persone stimate faranno da cornice a una già ottima situazione sentimentale. Per realizzare i vostri obiettivi, questo venerdì potrete contare su un apporto di vera concretezza, fiuto e tantissima determinazione. Finalmente alcune nubi inizieranno a diradarsi e le buone idee si faranno chiare e limpide come il cielo. Di conseguenza, in questo periodo vi sentirete particolarmente operativi e di buon umore. In moltissimi casi sarà una giornata per mettere in campo grandi cose, quindi davvero non potrete lamentarvi. In campo amoroso avrete tanta voglia di sfoderare il meglio di voi, giusto per ottenere il massimo in ogni rapporto.

Nel lavoro, una parte dei vostri progetti è ormai vicina alla concretizzazione.

Oroscopo e stelle del 4 marzo, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Una giornata molto fortunata, a tal punto che più di qualcuno tra voi nativi potrebbe veder letteralmente lievitare il proprio conto in banca. Altri invece avranno il piacere di riscuotere una piccola somma di denaro oppure avere la possibilità di diventare padroni di una piccola eredità. Venere e Marte entrando tra di loro in splendida congiunzione porteranno una nuova dose di energia alimentando la passione. Con l’aggiunta poi anche di Plutone in ottimo aspetto, comincerà un periodo che può essere davvero positivo per molti: cercate di giocare bene le vostre carte, con fiducia e senza paura.

In campo professionale cominciano già da adesso a concretizzarsi alcuni progetti che girano per la mente da un pezzo. Datevi una mossa, o perlomeno provateci! Riguardo l’amore, il periodo sarà alimentato dal dolce fuoco dei sensi, sia in coppia che se ancora single.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno vedono normale in periodo analizzato. Comunque, seppur invischiato nella solita mesta routine, il periodo potrebbe regalare una bella soddisfazione a qualche nativo. Specialmente se si avesse a che fare con un annoso problema, arriverà la soluzione definitiva. In linea generale diciamo che sta per cominciare un periodo molto positivo. Diversi pianeti, tra i quali Saturno e Mercurio già vostri alleati, vi agevoleranno nelle scelte e nei cambiamenti più importanti.

Al lavoro riuscirete finalmente a farvi valere come avreste sempre voluto. Anche in ambito sentimentale, seppur in misura minore, avrete le prime conferme relative alla persona amata oppure al rapporto affettivo in generale. Forse un’amicizia giungerà al capolinea: vietato buttarsi giù!

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 4 marzo, annuncia un frangente discretamente positivo, dunque classificato con quattro stelle. Dunque, periodo efficace, quanto basta in determinati settori, in altri invece sarà richiesta una maggiore concentrazione e tanto ottimismo. Intanto Nettuno si mette al vostro servizio rendendo positivi diversi cambiamenti. Dunque, anche se il periodo potrebbe risultare un po' ostico in alcuni frangenti, non fatevi prendere da alcun timore.

La vita di coppia dovrebbe essere movimentata con qualche novità: ultimamente la routine sta prendendo il sopravvento. Lavorate su eventuali trasformazioni interiori, che ormai sono giunte a maturazione: la vita in questi giorni attraversa fasi di crescita, e lo sapete benissimo. Per quanto riguarda la parte sentimentale, se siete single sappiate che qualcuno potrebbe non essere come sembra: tenete gli occhi aperti.